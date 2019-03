 »   »  Peering by měl být bezpečnější, zaznívalo na letošních Peering Days

V Záhřebu probíhá ve dnech 12. a 13. března sedmý ročník konference Peering Days. Na ní se každý rok setkávají zástupci provozovatelů sítí, kteří se chtějí dozvědět o novinkách v oblasti peeringu a získat nové kontakty pro navázání propojů. Akci společně pořádají peeringové uzly NIX.CZ, VIX a BIX.

Mario Klobučar: představení CIX

Chorvatský peeringový uzel CIX je provozován Univerzitou v Záhřebu v rámci národní sítě Srce. Uzel byl založen v roce 2000, je neutrální a neziskový. Jsme v Záhřebu ve dvou lokalitách, jedna z nich je v univerzitním datacentru. V současné době má uzel 34 členů.

CIX nabízí 1GE, 10GE a 100GE přípojky a route servery pomocí OpenBGPD. V loňském roce jsme přenesli 140 PB dat, ve špičkách překračujeme 70 Gbps. Většina členů dnes používá route servery.

Rene Duhr: budoucnost datacenter

Telekomunikační odvětví je docela podobné leteckému byznysu. Také máme cestující, kteří se chtějí našim prostřednictvím dostat k obsahu na druhé straně. Postupně také narůstá množství přenesených dat, přibývá přepravců (sítí) a různých aplikací. To je dobré pro byznys, stoupá zájem o datacentra. Žijeme v propojené ekonomice, pro kterou je důležitá síťová komunita.

Každé datacentrum se musí zabývat především třemi problémy: napájením, chlazením a latencí. V případě napájení nás zajímá cena za energii, dostupnost a přenos energie. Můžeme například využít ekonomiku velikosti, velké datacentrum má spotřebu 5 MW, ale můžeme budovat i datacentra o příkonu 150 MW či více. Důležité je také umístění, kdy je možné dobře využívat infrastrukturu uprostřed velkých aglomerací.

Latence je dána rychlostí světla a ovlivňuje dostupnost služeb. Určuje responsivitu aplikací, která má dopad na kvalitu a spolehlivost. Je možné ji vylepšovat vhodným návrhem sítě a umístěním důležitých prvků blíže k uživatelům.

Chlazení je pro technologie zásadní a zároveň rozhoduje o celkové efektivitě datacentra. Tradičním a ověřeným řešením je chlazení pomocí vzduchu – všichni to známe, klimatizace, teplá a studená ulička. V této oblasti ovšem probíhá zajímavý vývoj, například chlazení pomocí kapaliny. Nezkoušejte to s vodou, nefunguje to.

Podívejte se, jak experimentuje s olejovým chlazením český Wedos:

Arnold Nipper: PeeringDB

PeeringDB je databáze, která obsahuje informace o propojení mezi sítěmi. Nejdůležitější záznamy se týkají sítí, umístění síťových prvků a propojení s dalšími sítěmi. Pokud se potřebujete s někým propojit, potřebujete tyhle informace znát. Pro mnoho sítí je záznam v PeeringDB zásadní při žádosti o propojení. Obsahuje mimo jiné také kontaktní údaje.