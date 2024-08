Pop!_OS konečně s prostředím COSMIC

Už je to věčnost, co nám byl poprvé představen COSMIC (Computer Operating System Main Interface Components), desktopové prostředí od tvůrců Pop!_OS. Zakladatel a generální ředitel společnosti System76, Carl Richell oznámil, že první alfa verze systému Pop!_OS 24.04 (postavená na Ubuntu 24.04 LTS) vybavená systémem COSMIC bude vydána 8. srpna.

COSMIC, který má být určen pouze pro Wayland, bude mít podporu pro aplikace X11 a bude obsahovat některé rozsáhlé funkce přizpůsobení, jako je tematizace aplikací, dekorace oken, pokročilé dlaždice a další. K dispozici je také sada nativních aplikací založených na Rustu, které budou celé prostředí propojovat a vytvářet ucelený ekosystém.

Limine podporuje architekturu loongarch64

Systémový zavaděč Limine byl vydán ve verzi 8.0.0, která přináší řadu oprav chyb a bezpečnostních záplat. Hlavní novinkou je podpora architektury loongarch64. Jedná se o pokročilý, přenosný zavaděč s podporou více protokolů, který podporuje Linux, multiboot1 a 2, nativní zaváděcí protokol Limine a další.





Hlavní cílovou skupinou zaváděcího protokolu Limine jsou vývojáři operačních systémů a jader, kteří chtějí používat zaváděcí protokol, který elegantním způsobem podporuje moderní funkce, které stárnoucí multiboot protokoly GRUBu nemají (nebo je nemají správně).

Ubuntu Touch OTA-5

Nadace UBports Foundation oznámila vydání a Ubuntu Touch OTA-5 jako nejnovější stabilní verze tohoto mobilního operačního systému pro chytré telefony a tablety založeného na Ubuntu, který respektuje soukromí a svobodu. Ubuntu Touch OTA-5 je tu šest měsíců po aktualizaci Ubuntu Touch OTA-4 jako pátá stabilní aktualizace založená na řadě operačního systému Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa).

Mezi nejdůležitější novinky patří podrobnější systém profilů napájení pro rozlišení trvalého a interaktivního režimu na podporovaných zařízeních a možnost upozornit uživatele, pokud se synchronizace kalendáře nezdaří kvůli problémům s ověřováním, a v případě potřeby vyzvat uživatele k zadání nového hesla.

Volla Phone Quintus

Do 22. srpna probíhá na Kickstarteru kampaň na podporu telefonu Volla Phone Quintus. Dodáván bude s předinstalovaným systéme Volla OS, vycházejícím s projektu Open source Android nebo s Ubuntu Touch. Nabízí velký displej bez okrajů a s brilantním jasem a barevnou škálou se setkává s výkonným procesorem Dimensity a trojitým fotoaparátem s nativním rozlišením až 50 megapixelů, zabaleným do elegantního designu a vzhledu lehkého klavírního laku. Jeho cena začíná na 647 eurech (16 400 korun) a k zákazníkům by se měl dostal v listopadu tohoto roku.

Nově vydáno

Tým Linux Mint oznámil vydání Linux Mint 22, postaveného na Ubuntu 24.04. OPNsense, specializovaný operační systém založený na FreeBSD a určený pro firewally a směrovače vyšel ve verzi 24.7. Tým Vanilla OS oznámil druhé velké vydání své distribuce, která nese kódové označení Orchid. Vyšlo MidnightBSD 3.2.0, nové vydání operačního systému postaveného na FreeBSD.