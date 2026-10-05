postmarketOS se nově jmenule Nura, GhostBSD připravuje nové prostředí

postmarketOS se nově jmenuje Nura
Projekt postmarketOS, známá linuxová distribuce zaměřená na prodlužování životnosti mobilních zařízení, dostal po zhruba roce a půl trvajícím procesu nové jméno Nura. Název je zkrácenou podobou slova Nuraghe, označujícího starověké kamenné stavby na Sardinii, které mají symbolizovat stabilitu a dlouhou životnost – tedy hodnoty, na kterých projekt staví.
Vývojáři ke změně přistoupili mimo jiné proto, že původní název byl dlouhý, obtížně vyslovitelný a příliš úzce spojoval projekt s původní myšlenkou „postmarket“ operačního systému. Nový název má být snadněji zapamatovatelný a lze jej také registrovat jako ochrannou známku. Projekt získal doménu nura.eco, logo zůstává zachováno pouze s drobnými úpravami a přechod ze starého názvu bude probíhat postupně.
GhostBSD připravuje nové prostředí
GhostBSD připravuje nové desktopové prostředí Mocka, které má v budoucnu postupně nahradit MATE. Vývojář Eric Turgeon chce jednotlivé komponenty vytvořit od základů, bez převzetí kódu z MATE, a zachovat přitom možnost jejich kombinování se stávajícím prostředím. První částí projektu je Mocka Dock, který je zatím dostupný jako alfa verze a umožňuje spouštět aplikace, zobrazovat náhledy oken a pracovat s více okny stejné aplikace.
Připravuje se také Mocka Menu s podporou vyhledávání a klávesnice a samostatná aplikace pro nastavení vzhledu, sítě, napájení či rozložení klávesnice. Projekt je stále ve velmi rané fázi a uživatelé GhostBSD zatím nemusí nic měnit.
OpenMandriva ROME 26.09
OpenMandriva vydala nový snapshot své rolling-release distribuce ROME s označením 26.09. Přináší Linux 7.2, KDE Plasma 6.7.5, KDE Frameworks 6.29, GNOME 50.3 a Mesa 26.2.3, zatímco vývojářský stack povýšil na LLVM/Clang 23.1.2 a GCC 16.2. Výraznou novinkou je RPM 6.1 a také rozšířená podpora lokální umělé inteligence v podobě nástrojů jako Ollama, llama.cpp, Whisper.cpp nebo ComfyUI.
OpenMandriva nově podporuje také balíčky Snap vedle Flatpaku a AppImage a v edicích Plasma a LXQt nahrazuje ungoogled-chromium prohlížečem Helium. Pro hráče je připraven Wine 11.18, Proton 11 a DXVK 3.0.2, zatímco uživatelé AMD získávají novější ROCm 10.0 a speciálně optimalizované obrazy pro procesory Ryzen.
Pocket Tank
Pocket Tank je netradiční open source projekt, který využívá malý jazykový model k řízení virtuálního akvária na mikrokontroléru ESP32-S3. Model má 14,3 milionu parametrů, po kvantizaci zabírá jen 7,56 MB a běží kompletně lokálně přímo z flash paměti, takže zařízení nepotřebuje internet ani cloud. Každá rybka má vlastní potřeby a osobnost a model podle aktuální situace rozhoduje, zda bude hledat potravu, odpočívat, prozkoumávat okolí nebo následovat jinou rybku.
Celý projekt obsahuje nejen firmware a samotný natrénovaný model, ale také nástroje pro jeho trénování, PC simulátor a možnost spuštění ve QEMU. Pocket Tank tak představuje zajímavou ukázku toho, jak lze malé jazykové modely využít pro autonomní chování i na velmi omezeném hardwaru.
Nově vydáno
Projekt NetBSD oznámil vydání verze NetBSD 10.2, která přináší několik oprav a drobných vylepšení tohoto vysoce přenositelného operačního systému. FlickOS, minimalistická distribuce založená na Debianu „Stable“, která využívá kompozitor Wayland vyšel ve verzi 2.1. Vyšel XBian 2026.09.25, nové vydání malé, rychlé a nenáročné distribuce určené pro multimediální centra a pro řadu jednočipových počítačů Raspberry Pi. SweetPotatOs, odlehčená distribuce založená na Arch Linuxu, určená speciálně pro starší počítače je k dispozici ve verzi 2026.10.