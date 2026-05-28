Privátní cloud pro malou firmu, školu nebo úřad: MS SQL a Docker

Vladimír Bílek
Dnes
Doba čtení: 4 minuty
Navážeme na minulý díl, a protože většina z vás se dříve či později potká s MS SQL serverem, začneme jednoduchou ukázkou instalace linuxové varianty MS SQL serveru a více si vysvětlíme chování balíčku a nástroje Docker.

Instalace MS SQL

Na Debianu si vytvořím adresář pro data, které se nesmažou, když se kontejner zahodí například při automatické aktualizaci

sudo mkdir -p /opt/mssql/data
sudo chown -R 10001:0 /opt/mssql/data  # MS SQL běží pod specifickým uživatelem

Následně v Portaineru klikneme na +ADD STACK, zadáme název (např. mssql-server) a pomocí webového editoru vložíme konfigurační hodnoty:

version: '3.8'
services:
  sqlserver:
    image: mcr.microsoft.com/mssql/server:2019-latest
    container_name: mssql_2019
    restart: always
    environment:
      - ACCEPT_EULA=Y              # Nutné pro souhlas s licenčními podmínkami
      - MSSQL_SA_PASSWORD=TvojeSilneHeslo123! # Heslo musí splňovat složitost (velká, malá, čísla, znak)
      - MSSQL_PID=Express          # Verze zdarma (můžeš změnit na Developer nebo Standard)
    ports:
      - 1433:1433                  # Výchozí port pro SQL Server
    volumes:
      - /opt/mssql/data:/var/opt/mssql

Po potvrzení Update and deploy se stáhne obraz postavený na Ubuntu 20.04, vytvoří se nová síť pro tento stack, např. 172.22.0.1, automaticky se namapuje TCP port 1433 na IP adresu Debianu a data z /var/opt/mssql  se uloží do /opt/mssql/data, kde budou žít bez závislosti na stacku.

Teď už lze pokračovat instalací aplikace, která tento server využívá, např. Pohoda SQL, nebo docházkového terminálu.

Reverzní proxy a Caddy

Další službou, kterou si takto pustíme, bude server Caddy. Bude sloužit jako reverzní proxy a web server. Po správném mapování portů na routeru nám běží web server a také se generuje certifikát, který můžeme sdílet do Windows a použít jako ověřený platný certifikát pro spojení pomocí RDP.

Postup je stejný, jen má složitější konfigurační soubor a více adresářů, které je třeba vytvořit v /opt  a nastavit práva:

services:
  caddy:
    image: docker.io/library/caddy:2-alpine
    container_name: caddy_server
    restart: unless-stopped
    user: "1000:1000"
    environment:
      - TZ=Europe/Prague
    ports:
      - "80:80"
      - "443:443"
      - "443:443/udp"
    volumes:
      # Caddyfile
      - /opt/caddy/Caddyfile:/etc/caddy/Caddyfile
      # DATA (Certifikáty a klíče) - sjednoceno na standardní /data
      - /opt/caddy/data:/data
      # CONFIG
      - /opt/caddy/config:/config
      # WWW soubory
      - /opt/caddy/www:/var/www/html
      # Certfikaty
      - /opt/caddy/certs:/etc/caddy/certs
      # Logy
      - /opt/caddy/logs:/var/log/caddy

Samba jako řadič domény Windows

Nakonec jsem si nechal Sambu, kde jsem se trochu trápil s povýšením úrovně domény na Server 2016. Opět uděláme jednoduchý stack třeba s názvem  samba-domena:

services:
  samba-dc:
    image: instantlinux/samba-dc:latest
    container_name: samba-dc
    network_mode: host
    restart: always
    cap_add:
     - SYS_TIME
    environment:
     - DOMAIN_ACTION=provision
     - DNS_FORWARDER=8.8.8.8
     - ALLOW_DNS_UPDATES=secure
     - BIND_INTERFACES_ONLY=yes
     - INTERFACES=eth0
     - LOG_LEVEL=1
     - MODEL=standard
     - NETBIOS_NAME=debian01
     - REALM=dc.local
     - WINBIND_USE_DEFAULT_DOMAIN=yes
     - WORKGROUP=DC
    volumes:
     - /opt/samba/config:/etc/samba
     - /opt/samba/data:/var/lib/samba
     - /opt/samba/secrets/admin_heslo:/run/secrets/admin_pw:ro
     - /etc/timezone:/etc/timezone:ro
     - /etc/localtime:/etc/localtime:ro

Za zmínku stojí network_mode: host, tedy že nebudeme vytvářet podsíť, ale pojedeme přímo na IP adrese Debianu. Dále pak je potřeba vytvořit soubor /opt/samba/secrets/admin_heslo s heslem administrátora. Až si vytvoříte vlastního admina, doporučuji výchozího DC\Administrator zakázat. Součástí Samby je také DNS server, který pak požadavky předává na  DNS_FORWARDER.

Po instalaci doména běžela na úrovni Windows 2008 R2, což už je dost historický systém, proto jsem chtěl udělat aktualizaci, ale pomocí následujícího příkazu se to nepodařilo.

docker exec -it samba-dc samba-tool domain level raise --domain-level=2016 –forest-level=2016

Dostal jsem jen chybovou hlášku:

ERROR: Domain function level can't be higher than the lowest function level of a DC!

Musel jsem pustit skript v Pythonu, aby to napravil. Pak už mohla Samba do konfiguračního souboru v /etc/samba/conf.d/fix.conf  dostat parametr:

[global]
    ad dc functional level = 2016

Po restartu naběhla ve správné úrovni.

Postavte si po svém

Celé řešení je jako kostičky lega, více či méně nezávislé na sobě a přidělané na pevné desce. Zároveň poskládané z flexibilních nástrojů a lze je tak snadno replikovat do dalších sítí dalších klientů, aniž by se muselo vše znovu stavět. Stačí vzít soubor VHDX s Debianem, opravit IP adresu, pár konfiguračních voleb, např. napojení na zálohování a je hotovo.

Jako další postup budoucnu chci doplnit Fail2ban pro větší ochranu serveru Caddy, monitoringu pomocí Zabbixu, celé řešení replikovat na další stroj kvůli redundanci, nastavit HA Proxy nejen na webové služby ale také na spojení pomocí RDP v kombinací s FSLogix, aby byla možná aktualizace za provozu.

Vladimír Bílek

Vladimír Bílek

Na volné noze pracuje od roku 2009 jako IT konzultant, softwarový architekt, analytik, správce IT, telco systémů a počítačových sítí.



