 »   »  Project Trident na bázi Linuxu, VueScan zachraňuje skenery v macOS

Vyšel testovací Project Trident Void Alpha

Project Trident přichází s první alfa verzí budoucí verze systému, který nyní přechází od TrueOS (BSD) k Void Linuxu.S tím přichází zejména věci, které na současném Void Linuxu nyní máme k dispozici, jmenovitě například podporu pro ZFS na kořenovém adresáři při instalaci (a šifrovaný ZFS swap), hybridní BIOS / EFI a mnoho dalšího.

Project Trident v alfa verzi nabízí svoji linuxovou budoucnost jako netinstall médium, neb s ohledem na povahu neustále přicházejících aktualizací ve Voidu by to jinak nedávalo smysl a takto uživatel vždy má hned po instalaci aktuální systém.

Je však potřeba upozornit, že alfa má několik významných nedodělků, od nehotové konfigurace desktopu Lumina, přes principiální nepodporu multibootu na jednom disku (maže jiné OS) až třeba po použití velmi limitovaného shellu dash ve výchozí instalaci. Podrobnosti shrnuje domovský web projektu.

Xerox nabídl za HP Inc. rovných 33 miliard dolarů

Před pár dny jsme se dočkali potvrzení toho, co bylo předmětem spekulací už nějakou dobu. Společnost HP Inc., která je jedním z odštěpků původního Hewlett-Packard a které se dlouhodobě trápí, by se mohla teoreticky stát součástí gigantu Xerox. Ten za ni totiž nyní oficiálně nabídl 33 miliard dolarů, přičemž HP potvrdila obdržení nabídky.

Bloomberg si vyžádal od představitelů HP podrobnosti, z nichž plyne, že firma není dle vlastních slov pod nějakým tlakem, který by je nutil nejen prodej doporučit ke schválení, ale ani o něm rozhodnout rychle. Dlužno ale doplnit, že HP klesají finance, propouští tisíce zaměstnanců a celkově těžko říci, v jaké kondici bude třeba za rok-dva.

MediaTek bude vyrábět SoC pro 8k TV 12nm procesem u TSMC

Dostupnost levných řešení od obvykle levného výrobce MediaTek, je stěžejní pro všechny obory. Proto je pozitivní zprávou, že MediaTek nyní zahájil výrobu svého SoC řady S900 sic pokročilou, ale ve rovnání s 10nm či 7nm přeci jen levnější 12nm FinFET technologií u TSMC. Lze tak na trhu očekávat levnější řešení pro 8k TV (pomiňme nyní víceméně velmi chabou dostupnost obsahu v rozlišení 7680×4320).

Použita je subvarianta 12nm procesu označená 12FCC, kterou TSMC propaguje jako ultra-low-power. Historicky víme, že 12nm procesy TSMC jsou odvozeny od první FinFET generace, tedy od 16nm procesu. MediaTek v minulosti vyráběl své hi-end ARM SoC pro telefony 10nm TSMC FinFET procesem, ale Helio X30 nakonec na trhu propadlo a firma dokonce na chvíli vyklidila toto pole. Od té doby se chová pragmatičtěji, čehož důkazem jsou tato nová SoC pro TV.

Xiaomi vstupuje na evropský trh s TV

Značku Xiaomi jistě netřeba představovat, jde o výrobce levných, přesto slušně kvalitních telefonů s často delší než obvykle čínsky krátkou podporou. Xiaomi v posledních měsících zvyšuje svoje aktivity, ať již jde o první 64Mpix a 108Mpix smartphony na trhu, nebo právě tuto čerstvou novinku, kdy Xiaomi vstupuje na evropský trh s televizory.

Konkrétně na náš trh, počínaje Ruskem a Španělskem, míří na Androidu založená TV Xiaomi Mi TV 4 ve variantách s úhlopříčkami 32 (€179), 43 (€349) a 55 (€449) palců. Zatímco v domovské Číně tyto telvizory používají upravenou verzi standardního Androidu, pro Evropu v nich Xiaomi nasadí standardní systém Android TV od Googlu, a to v aktuální verzi 9.0, s přístupem do Google Play Store a dále zabudovanou podporou Chromecast a Google Assistant. Podporu HDR nečekejme, použitý panel toho není schopen. TV budou v prodeji od začátku prosince.

Dva tisíce případů plicní choroby v důsledku vapování

Éra nadšení z elektronických cigaret je definitivně za námi, omezují je jak v USA, tak samotné Číně. Americká CDC (Centers for Disease Control and Prevention – Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí) nyní navíc vydává prohlášení, dle kterého eviduje již 2051 případů lidí s poškozením plic právě v důsledku vapování. Syndrom označuje EVALI (e-cigarette, or vaping, product use associated lung injury), případy byly hlášeny prakticky ze vše států USA (kromě Aljašky) a celkově je potvrzeno 39 úmrtí.