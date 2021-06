Projekt Amiga: vybrané hry a zakončení

Hry

Některé hry jsme zmínili ve srovnání v předchozí kapitole. Ostatně naprostá většina z nich je dostupná na obou platformách. Část známých her pro šestnáctibity jsem už zmínil v Projektu ST (1 ,2 ,3), a nemá cenu se tu opakovat. Nicméně bych tu rád zmínil dvě hry, které na ST nenajdete, ale obě na Amize začaly úspěšnou ságu (dále ovšem již většina dílů vyšla na platformě x86).

The Settlers

Tuto real-time strategii od autorů z Blue Byte asi netřeba dlouze představovat, pravděpodobně každý se s ní setkal, nebo o ní aspoň slyšel (a když už ne na Amize, tak znáte pozdější díly na PC). První díl byl vydán v roce 1993 a poslední v roce 2010 (nicméně značku v současnosti vlastní Ubisoft a plánuje reboot série). V těch 17 letech vyšlo dohromady 7 dílů a jeden remake. Já osobně jsem nejvíc hrál druhý díl (původní, ne remaster), dokonce se mi zaryl tento díl do paměti, neboť „odpálil” můj bazarový 14” monitor. Při přepínání videomódů mezi menu a hrou došlo k přepnutí do podivného mezistavu, monitor zahučel, byl znát zápach spálené elektroniky, a už dále nezobrazoval. Co se stalo jsem tenkrát neřešil, pro mne to jen znamenalo, že musím rodiče přemluvit na nový. Nicméně to jsem odběhl od tématu.

Tato série se vždy vyznačovala velmi atraktivní grafikou a silným zaměřením na ekonomiku vesnice, souboje byly spíše na vedlejší koleji.

Grafická stránka prvního dílu už na Amize vypadá opravdu výborně, postaviček je na obrazovce hodně a stále se pohybují, dá se rozeznat jejich pracovní náplň podle vzhledu, v ruce drží nástroje a opravdu s nimi pracují. Obyvatelé chodí po cestách a nosí materiály, budovy se postupně staví. K tomu animované stromy, které se pohybují ve větru. Opravdu velmi efektní, a člověk je jako doma, protože 2D real-time strategie dlouho pokračovaly v tomto trendu (zlepšovalo se rozlišení a detaily, nicméně základ zůstal stejný)

Hra má poměrně dlouhé kompletně animované intro. To nebylo tehdy ještě vůbec zvykem, ostatně ono samotné zabírá podstatnou část ze tří disket, na kterých byla hra distribuována. To je docela vtipné, neboť hra samotná vyžaduje ke hraní pouze disketu č.3 (kromě jedné výjimky, zmíním později), a intro vyžaduje v průběhu žonglování mezi 1. a 2. disketou. Tedy pokud nechcete koukat na intro, stačí do mechaniky vložit poslední floppy a rovnou startuje hra. Intro je pěkné, celé ozvučené a poměrně roztomile naanimované, celé jej můžete shlédnout zde (jedná se o záznam z emulátoru, nemám vhodné zachycovací zařízení pro záznam přímo z Amigy):

Hra je hodně propracovaná a ač vizuál vypadá spíše hravě, na pozadí je dost komplexní strategie. Ekonomika má poměrně pokročilý model, hra dokonce reaguje na sklon cesty (při cesty stavbě jej vidíte na ikoně, můžete cestu přizpůsobit), na čemž závisí rychlost nosičů atp. Ono se stačí podívat do manuálu ke hře, který je opravdu velmi obsáhlý.

Ze začátku jsem chvíli bojoval s ovládáním, nicméně člověk si za chvíli zvykne a není nakonec vůbec špatné. V tomhle ohledu strategie prošly postupným vývojem, zde se ještě hra hledala.

S čím jem ale bojoval nejvíc, tak to bylo najít obraz s funkční verzi hry. Stahoval jsem z různých zdrojů, ale mnoho z nich skončilo při pokusu postavit první budovu – hrad. Už jsem kvůli tomu myslel, že má moje Amiga nějaký hardwarový problém, nicméně když jsem stejné obrazy zkoušel v emulátoru, havarovaly na stejných místech. Docela dlouho mi trvalo, než jsem našel fungující verzi. Ale nakonec se zadařilo, a jelikož obraz a zvuk vydá za všechny slova, zde jsem nahrál (z emulátoru) krátký gameplay:

Zde ale ještě zmíním jednu zajímavost, kterou jsem už zlehka nakousl. Pro spuštění hry na mojí Amize stačí disketa č.3. Nicméně hra není taková, jak vypadá na emulátoru – v emulátoru jsem totiž nastavil, že počítač má rozšiřující paměť (kterou má skutečná Amiga nemá). Tento rozdíl znamená, že na mém reálném hardware nehraje hudba, nezpívají ptáci… pro toto vylepšení bych musel rozšířit paměť. A pokud právě tuto rozšiřující RAM máte, hra si ještě navíc na začátku vyžádá disketu č.2, ze které si donačte hudbu a efekty. Tedy první disketa obsahuje intro, druhá disketa jeho pokračování a multimediální soubory a třetí disketa celou samotnou hru.

Trochu bohužel tím začínám chytat amigáckou horečku, protože teď mám nutkání sehnat rozšíření paměti, jen abych mohl na svém reálném počítači slyšet zpívat ptactvo v Settlers.

Settlers dalo kromě vlastní série vzniknout i mnoha hrám jím inspirovaným (např. moje oblíbené Knighst&Merchants či v mobilní sféře série Townsmen, těch her bylo ale mnohem více, včetně free linuxové varianty). Jak jsem již zmínil na začátku, originální série je již dekádu v útlumu, nicméně současný majitel značky ji hodlá oživit (a můžeme jen doufat, že nehodlá na ní pouze parazitovat).

Worms

Červi s bazukami a další plejádou ničivých zbraní snažících se navzájem odstranit z povrchu zemského. Existuje vůbec nějaký čtenář těchto článků, který by tuto hru neznal?

V roce 1994 vyšel na Amize první díl, v jehož stopách pokračovalo několik dalších dílů (převážně na platformě x86). Cíl hry je poměrně jednoduchý – soupeři se po tazích střídají, a pomocí dostupného zbraňového arzenálu se snaží odstranit ostatní postavičky hráče. Hra zapadá do kategorie tzv. artillery games.

Jednotlivé zbraně mají různé vlastnosti, co do úrovně způsobeného poškození, tak do zacházení (dráha výstřelu, typ a vzdálenost účinku, balistika…). Dráhu střel ovlivňuje i směr a síla větru, se kterou musí hráč počítat.

I přes poměrně jednoduchá herní pravidla je hra, především ve vícero skutečných hráčích, velmi chytlavá a zábavná. Zároveň grafika, která je z principu poměrně jednoduchá vypadá i na takto starém počítači velmi dobře. Dole na obrazovce se houpe vodní hladina, prostředí je ničeno zásahem zbraní. Samotní červi jsou také kompletně rozanimováni, od pohybu, přes použití zbraní (hodně jsem byl překvapen animací granátu, která už v následujících dílech není – červ jej položí na zem a ve fotbalovém stylu jej odkopne žádaným směrem), po smrt červa, kdy se sám „odpálí“ (s klasickým prohlášením Bye Bye) a zůstane mu náhrobek. Ostatně, posuďte sami:

Opět mi ale vznikl problém najít funkční verzi (pro ECS) – a vlastně jsem žádnou nenašel. Hra mi pokaždé havaruje v menu při pokusu načíst výběr týmů (jak na skutečném hardware, tak v emulátoru). Všechny verze co jsem našel jsou cracknuté, ale s nějakou chybou (a zřejmě většina vychází z jednoho zdroje). Přitom není problém stáhnout kódovací knížku pro spuštění běžné verze. Tu se mi ale zatím nepodařilo najít, většina zdrojů na internetu je stejný cracknutý obraz, či je to verze pro AGA čipset (Director´s Cut). Gameplay je pořízen z časově omezeného hratelného dema, které funguje bezchybně.

Stejně jako Settlers dala hra Worms vzniknout mnoha dalším hrám jimi inspirovaných, mnoho z nich dokonce freeware. Já osobně nejvíc hrál třetí a čtvrtý díl (Armageddon a WWP). 3D díly mne už neoslovily. Série je dnes v útlumu, v roce 2020 vyšel poslední díl, Worms Rumble, který se ale vzdálil od původního konceptu (je realtime, tedy spíš blíže konceptu jako je Liero). Ale třeba nás čeká obrození, princip je to stále zábavný.

Shrnutí a poděkování

Často bývá setkání s hrdiny snů zklamáním. Nicméně opět v tomto případě mohu zcela upřímně říci, že se tak nestalo ani náhodou. Z počítače jsem nadšený, Amiga je zcela právem legendární, a bez velkých obtíží se stala mým oblíbencem z té mé skromné sbírky staré IT techniky. Je to velmi zajímavý stroj, který v mnoha ohledech předběhl dobu.

Rozhodně nebude jen koukat z výstavky, určitě bude častěji v provozu na retro hraní. Trochu by mne zajímalo nějaké rozšíření, hlavně paměť, aby některé hry běžely s plným potenciálem, či nějaké interní úložiště (CompactFlash atp.) Nicméně tam mi brání dvě věci – musela by to být karta do rozšiřujícího slotu Amigy – nechci provádět žádné hardwarové úpravy. A pak cena, není problém sehnat moderní kartu, která má jak řadič pro disk, tak RAM, ale i lepší CPU. Nicméně ten bych úplně nechtěl, a k tomu taková karta stojí krásných 5000 Kč. RAM rozšíření se dá sehnat v řádu stovek, tak to jde, ale ještě by nebylo špatné mít nějaký ten řadič pro interní disk. Ale to je vše zatím jen v rámci úvahy.

Pozn. zároveň touto dobou jsem v kontaktu s jedním ze čtenářů, který by mohl poskytnout pro mne velmi zajímavé materiály na další články o Amigách.

Pokud jde o mé snažení, v tuto chvíli si dám od rozjíždění bloků o dalších počítačích chvíli pauzu, a budu si užívat léta. Další materál tu nicméně čeká (celá domácí parta viz foto níže). Nicméně je to vhodné období na retrobrighting, na který tu čeká více než dost počítačů, a rád bych je stihnul zpracovat.

Každopádně jako vždy zde musím poděkovat, v první řadě znova čtenáři s přezdívkou M.i.X, díky kterému se mi tato Amiga vůbec dostala do ruky, webu Root.cz za prostor ke psaní, všem čtenářům za reakce, připomínky, nápady a pochvaly, a svojí partnerce, která mne s tím ještě nevyhodila z bytu.

Na shledanou tedy někdy příště u dalších článků.