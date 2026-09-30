Ransomware nezačíná zašifrováním dat: co může SOC vidět před útokem

Když ransomware konečně uvidíme, může už být pozdě
Je pondělí 7:18. První zaměstnanci přicházejí do práce a jeden z nich hlásí, že se nemůže dostat k souborům na firemním serveru. Během několika minut přicházejí další podobná hlášení. Některé systémy neodpovídají a na jednom ze serverů se objeví zpráva s požadavkem na výkupné.
V tuto chvíli už nikdo nemusí složitě zjišťovat, zda firma čelí bezpečnostnímu incidentu. Je to zřejmé.
Útok ale nezačal v 7:18.
Začněme proto o několik hodin dříve.
Následující scénář je modelový. Konkrétní ransomwarový útok může probíhat mnoha různými způsoby, princip je ale podobný: mezi prvním průnikem útočníka do prostředí a samotným zašifrováním dat mohou vznikat události, které jednotlivě nemusí působit kriticky. Teprve jejich spojení do souvislostí může ukázat, že se v infrastruktuře děje něco neobvyklého.
Dnešní vyděračské útoky navíc nemusí stát jen na šifrování. Součástí může být i exfiltrace dat a následná hrozba jejich zveřejnění. Proto nás bude zajímat celý průběh kompromitace, ne jen její poslední viditelný krok.
01:43 – Přihlášení, které samo o sobě nemusí nikoho vyděsit
Útočník získal přihlašovací údaje zaměstnance. Jak k tomu došlo, není pro náš příběh v tuto chvíli podstatné. Mohly pocházet z phishingu, dřívějšího úniku hesel nebo jiného kompromitovaného systému.
V 01:43 se s nimi přihlásí ke vzdálenému přístupu do firemní sítě.
Přihlášení je úspěšné.
Právě v tom je první problém. Z pohledu jednotlivého systému se nemuselo stát nic, co by automaticky znamenalo kybernetický útok. Existuje platný uživatelský účet, proběhlo ověření a systém uživatele pustil dovnitř.
V logu ale zůstávají informace, které mohou být zajímavé v širším kontextu. Uživatel se běžně přihlašuje během pracovní doby, tentokrát se připojil hluboko v noci. Přístup mohl přijít z nezvyklé adresy nebo zařízení. Mohou se objevit předchozí neúspěšné pokusy o přihlášení nebo jiné odchylky od běžného chování účtu.
Žádná z těchto událostí ještě sama o sobě nemusí znamenat kybernetický bezpečnostní incident (KBI), natož připravovaný ransomwarový útok.
Je to první dílek skládačky.
01:56 – Účet začíná dělat věci, které běžně nedělá
Útočník už má přístup, jeho cílem ale není zůstat u jednoho uživatelského účtu. Začíná zjišťovat, kam se dostal, jaké systémy jsou v okolí dostupné a jaké další možnosti mu kompromitované prostředí nabízí.
Z pohledu infrastruktury tak začínají vznikat další události.
Účet, který se obvykle pohybuje v omezené části prostředí, se najednou pokouší komunikovat s dalšími zařízeními. Objevují se přístupy ke službám nebo systémům, které daný uživatel běžně nepotřebuje. Mohou přibývat neúspěšná ověření, nové síťové relace nebo spuštění nástrojů, jejichž použití je sice samo o sobě legitimní, ale v daném čase a kontextu neobvyklé.
Tady se dostáváme k jedné ze základních vlastností bezpečnostního dohledu.
Jedna událost může být banalita.
Deset zdánlivě nesouvisejících událostí během dvaceti minut už může vyprávět úplně jiný příběh.
02:17 – Útočník se začíná pohybovat sítí
Od prvního přihlášení uplynulo 34 minut.
Ve firmě je stále ticho.
Útočník mezitím zkoumá další zařízení a hledá cestu k systémům, které pro něj mají větší hodnotu. Může využívat běžné služby, které administrátoři používají každý den, například RDP, SMB nebo další nástroje pro vzdálenou správu.
Právě to může být pro obranu nepříjemné. Ne každá škodlivá aktivita musí vypadat jako spuštění neznámého programu s nápisem „malware“. Útočník může využívat legitimní účty, protokoly a nástroje, které mají ve firemní síti své opodstatnění.
Rozhoduje kontext.
Může být normální, když správce serverů ve dvě hodiny ráno navazuje vzdálená spojení k několika serverům. Mnohem zajímavější je, když se o totéž pokouší účet zaměstnance, který nic takového běžně nedělá.
Postupně tak přibývají další dílky skládačky: noční přihlášení, komunikace s neobvyklými systémy, pokusy o vzdálený přístup a autentizace k dalším zařízením.
Jednotlivě mohou mít vysvětlení.
Dohromady už začínají být podezřelé.
02:41 – Útočník potřebuje větší oprávnění
Běžný uživatelský účet má své limity. Pokud chce útočník zasáhnout větší část infrastruktury, bude se často snažit získat další přihlašovací údaje nebo účet s vyššími oprávněními.
S tím mohou přijít další stopy.
Mohou se objevit neobvyklé pokusy o přístup k privilegovaným účtům, autentizace na systémy, ke kterým se původní uživatel běžně nepřihlašuje, nebo činnost spojená se získáváním dalších přihlašovacích údajů.
Po téměř hodině tak firma nemusí mít jeden obrovský červený alarm s nápisem „Probíhá ransomwarový útok“.
Má ale něco jiného.
Řadu událostí z různých částí infrastruktury.
01:43 – neobvyklé vzdálené přihlášení.
01:56 – nestandardní aktivita účtu.
02:17 – komunikace s dalšími systémy.
02:41 – aktivita související s dalšími účty a oprávněními.
Právě zde se začíná lámat celý náš příběh.
03:04 – Data existují. Otázka je, kdo se na ně dívá
Bezpečnostní prvky ve firmě během posledních osmdesáti minut nezahálely.
VPN zaznamenala přihlášení. Operační systémy vytvořily své záznamy. Síťová infrastruktura viděla komunikaci mezi zařízeními. Další bezpečnostní nástroje mohly zaznamenat vlastní události a upozornění.
Informace tedy mohou existovat.
To ale ještě neznamená, že někdo pochopil, co společně znamenají.
Tady se dostáváme k zásadní otázce:
Stačí bezpečnostní události sbírat a generovat alerty, nebo je potřeba, aby je někdo průběžně vyhodnocoval a dokázal na ně také reagovat?
Útočník je v našem modelovém prostředí už 81 minut.
Firma o něm stále nemusí vědět.
03:04 – Stejný alert, dva úplně jiné příběhy
V tomto okamžiku náš modelový příběh rozdělme na dvě téměř totožné firmy.
Mají podobnou infrastrukturu, stejné bezpečnostní prvky a obě používají SIEM, do kterého posílají bezpečnostní události z různých systémů.
SIEM není jen skladiště logů. Dokáže informace z různých zdrojů soustředit na jednom místě, vyhodnocovat je, korelovat a při splnění určitých podmínek vytvořit alert. Podle konkrétního řešení a konfigurace může být část následné reakce také automatizována.
Rozdíl mezi našimi dvěma firmami proto není v tom, že jedna má „chytrý systém“ a druhá nikoliv.
Rozdíl přichází až potom.
Firma A: Alert existuje
Ve 03:04 vytvoří SIEM upozornění na podezřelou aktivitu.
Pravidlo spojilo několik událostí dohromady a výsledkem je alert, který stojí za prověření.
Jenže jsou tři hodiny ráno.
Firma sice bezpečnostní události centrálně sbírá, ale nemá v tuto dobu nastavený průběžný dohled ani proces, který by zajistil okamžité vyhodnocení tohoto typu upozornění.
Alert tedy existuje.
Je správně uložený. Ráno si ho možná někdo otevře.
Útočník ale na ráno čekat nebude.
Firma B: Někdo alert vyhodnotí
Ve druhé firmě vznikne ve 03:04 prakticky stejné upozornění.
Tentokrát je ale součástí prostředí také aktivně obsluhovaný SOC s dohledem v daném čase.
Analytik nevidí na monitoru nápis „ransomware za čtyři hodiny“.
Vidí alert.
Musí zjistit, jestli jde o skutečný incident, nebo například o legitimní noční práci zaměstnance či administrátora.
Právě tady začíná práce, kterou samotné vytvoření alertu neřeší.
Analytik se podívá na související události.
Kdy se účet přihlásil?
Odkud?
Je taková aktivita pro uživatele běžná?
Ke kterým systémům následně přistupoval?
Objevily se ve stejném časovém okně další autentizace, vzdálená spojení nebo neobvyklé události?
Najednou před sebou nemá jednu položku.
Má příběh.
01:43 – neobvyklé přihlášení.
01:56 – změna chování účtu.
02:17 – pohyb směrem k dalším systémům.
02:41 – další aktivita spojená s účty a oprávněními.
03:04 – korelovaný alert.
To ještě nemusí být důkaz připravovaného ransomwarový útoku.
Je to ale dost důvodů na to, aby se situací někdo vážně zabýval.
03:16 – Detekce se mění v reakci
Analytik vyhodnotí aktivitu jako bezpečnostní incident a podle nastaveného postupu přichází další krok: containment, tedy omezení dalšího šíření nebo pokračování útoku.
Právě tady je důležitá další věc.
SOC nemusí mít v každé organizaci právo jednoduše stisknout tlačítko a odpojit půl firmy od sítě. Rozsah jeho pravomocí závisí na předem nastavených pravidlech a playboocích.
Někde může analytik kompromitovaný účet přímo zablokovat nebo zařízení izolovat. Jinde incident okamžitě eskaluje internímu IT týmu či určené odpovědné osobě, která potřebné kroky provede.
V našem modelovém případě se podaří účet zablokovat, ukončit podezřelé relace a izolovat zařízení, ze kterého aktivita vychází. Současně začíná prověřování toho, kam všude se útočník během předchozí hodiny mohl dostat.
Tím incident nekončí.
Útočník mohl získat další přihlašovací údaje, vytvořit si jinou cestu zpět nebo kompromitovat další systémy.
Ale něco zásadního se změnilo.
Firma už o útoku ví.
03:28 – Ve firmě A je stále ticho
Zatímco ve firmě B už běží incident response, ve firmě A se nic viditelného nestalo.
Alert stále čeká.
Útočník pokračuje.
Má další desítky minut na průzkum infrastruktury, hledání cenných systémů, získávání přístupu a přípravu útoku tak, aby měl co největší dopad.
Obě firmy přitom měly v 03:04 velmi podobnou informaci.
Rozdíl nebyl v existenci logu.
Rozdíl nebyl ani v tom, zda vznikl alert.
Rozdíl byl v tom, co se stalo potom.
SIEM a SOC nejsou soupeři
Pojmy SIEM a SOC se někdy staví proti sobě, jako kdyby bylo potřeba vybrat jednu z těchto možností.
Tak to ale není.
SIEM je technologie, která pomáhá bezpečnostní data shromažďovat, centralizovat a zpracovávat tak, aby z nich bylo možné získat použitelné informace.
SOC je naproti tomu bezpečnostní dohled postavený nejen na technologiích, ale také na lidech a procesech, které řeší, co se s detekovanou událostí stane.
SIEM proto může být jedním z nejdůležitějších nástrojů SOC.
Samotná existence nástroje ale ještě neurčuje, kdo alert prověří, kdo rozhodne o závažnosti incidentu a kdo zajistí reakci.
Právě čas mezi detekcí a reakcí může být při kybernetickém incidentu rozhodující.
V našem příběhu od prvního přihlášení útočníka uplynula hodina a 45 minut.
Jedna firma už incident řeší.
Druhá stále spí.
04:12 – Útok vstupuje do další fáze
Ve firmě A měl útočník další čas na rozšíření svého přístupu.
V reálných ransomware kampaních nemusí být cílem pouze zašifrování dat. Útočníci mohou před samotným šifrováním vyhledávat citlivé informace, pokoušet se je odnést mimo organizaci a zjišťovat, jaké systémy jsou pro chod firmy nejdůležitější.
To má jednoduchý důvod.
Čím větší dopad dokáže útočník způsobit, tím silnější má pozici při následném vydírání.
Pro našeho útočníka tedy již není nejzajímavější notebook zaměstnance, přes který se původně dostal dovnitř.
Zajímají ho servery.
Sdílená data.
Systémy, bez kterých firma nemůže normálně fungovat.
Také možnosti obnovy.
Ve firmě B v tuto dobu probíhá opačný závod.
Bezpečnostní tým zjišťuje rozsah incidentu, kontroluje další účty a systémy a hledá známky toho, zda se útočník před zablokováním původního přístupu nedostal ještě někam dál.
Obě firmy tedy stále řeší stejného útočníka.
Jenže role se obrátily.
Ve firmě A určuje tempo útoku on.
Ve firmě B se mu obránci snaží prostor postupně zavřít.
05:36 – Příprava dopadu
Ransomware nemusí udeřit okamžitě po prvním průniku.
Útočník může předem připravovat prostředí tak, aby měl následný útok co největší účinek. Součástí některých útoků je také snaha omezit možnosti obnovy nebo zasáhnout větší množství systémů najednou.
Opět mohou vznikat další bezpečnostní události.
Neobvyklá aktivita na serverech.
Změny v systémech.
Přístupy k datům.
Nestandardní komunikace.
Události související se zálohováním nebo možnostmi obnovy.
Každý další krok zvyšuje množství stop.
Zároveň se ale zmenšuje čas, ve kterém lze útok zastavit ještě před jeho nejviditelnější fází.
Ve firmě B mezitím incident není „vyřešen“.
Izolace zařízení a zablokování účtu jsou jen první kroky. Následuje další analýza, hledání rozsahu kompromitace, kontrola dalších přístupů a rozhodování o tom, které systémy je bezpečné ponechat v provozu.
SOC tedy nezpůsobí, že bezpečnostní incident magicky zmizí.
Může ale zásadně změnit okamžik, kdy se o něm organizace dozví a začne reagovat.
06:47 – Posledních třicet minut
Firma A stále funguje.
Web běží.
E-mail funguje.
Zaměstnanci ještě nepřišli do kanceláře.
Z pohledu firmy se během noci vlastně nic nestalo.
Jenže útočník je uvnitř prostředí už více než pět hodin.
To je možná nejzrádnější část celého příběhu.
Absence viditelného problému neznamená absenci incidentu.
Na druhé straně ve firmě B už několik hodin probíhá reakce. Některé systémy mohou být preventivně izolované, některé účty zablokované a IT tým rozhodně nemá klidnou noc.
Provozní nepohodlí je ale něco jiného než ztráta kontroly nad celou infrastrukturou.
Tady přichází 7:18.
07:18 – Ransomware
Ve firmě A se začínají objevovat první problémy.
Uživatelé nemohou otevřít soubory.
Některé systémy přestávají odpovídat.
Na obrazovce se objeví zpráva požadující výkupné.
Teprve teď je útok viditelný každému.
Z technického pohledu jde o fázi dopadu. Data mohou být zašifrována tak, aby k nim organizace ztratila přístup, a moderní vyděračské útoky mohou být doprovázeny také hrozbou zveřejnění dříve odcizených informací.
Firma začíná reagovat.
Jenže reaguje více než pět hodin po prvním přihlášení útočníka.
Ve firmě B přicházejí zaměstnanci také.
Incident ještě nemusí být uzavřený. Bezpečnostní tým může dál analyzovat kompromitované systémy a některé služby mohou být z preventivních důvodů omezené.
Jedna zásadní věc je ale jinak.
K masovému zašifrování dat v našem modelovém scénáři nedošlo.
Ne proto, že by firma B měla zázračný bezpečnostní produkt.
Ale proto, že podezřelé události vedly k reakci dříve, než se útočník dostal k poslední fázi svého plánu.
Zašifrování nebylo začátkem. Bylo až vyvrcholením příběhu.
Když zaměstnanec v 7:18 zjistil, že nemůže otevřít soubor, ransomwarový útok v tu chvíli nezačal.
Pouze se stal viditelným.
Za sebou mohl mít hodiny průzkumu, autentizací, pohybu mezi systémy, práce s účty a přípravy dopadu.
Bezpečnostní nástroje přitom během této doby mohly vytvářet velké množství dat.
Skutečná otázka proto není pouze:
„Máme logy?“
Ani:
„Máme SIEM?“
Důležitá je také otázka:
„Co se stane, když některý z našich bezpečnostních nástrojů ve tři hodiny ráno zjistí něco podezřelého?“
Kdo informaci uvidí?
Kdo ji prověří?
Kdo ji spojí s dalšími událostmi?
Kdo rozhodne, co se má stát dál?
SOC není zárukou, že organizaci ransomware nikdy nezasáhne. Stejně tak jeden alert automaticky neznamená, že právě probíhá útok.
Smyslem bezpečnostního dohledu je něco jiného.
Zkrátit dobu mezi okamžikem, kdy útočník začne zanechávat první podezřelé stopy, a okamžikem, kdy o něm obránci vědí dost na to, aby mohli jednat.
Protože v našem modelovém příběhu měly obě firmy ve 03:04 prakticky stejnou informaci.
V 07:18 už ale byly v úplně jiné situaci.