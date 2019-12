 »   »  Rav1e 0.2 výrazně zrychluje, SVT-AV1 0.8 také

Dále tvůrci vylepšovali uživatelské rozhraní aplikací pro telefonování a zprávy, emailový klient umí lépe pracovat s emaily formátovanými HTML, vylepšeno je směrování audia u Android aplikací (plus další aktualizace v oblasti podpory aplikací Android 8.1) a v neposlední řadě pak úpravy uživatelského rozhraní prohlížeče pro zobrazování HTTPS aktivity. Podrobnosti shrnuje domovský web projektu .

Rav1e není jediným vznikajícím kodérem do video formátu AV1. Vedle něj existuje také nám známý projekt kodéru/dekodéru SVT-AV1, který v rámci své architektury kodeků vyvíjí Intel. Pochopitelně jej primárně cílí na použití s jeho vlastními procesory, zejména posledních vyšších řad, z čehož plyne pravidelné informování o nových vývojových verzích, které zase o něco více využívají instrukční sady AVX2 a AVX512. Nejinak je tomu u verze 0.8 .

Jihokorejský waferový gigant to nemá v posledních měsících jednoduché, jelikož konkurenční tchaj-wanská TSMC má k dispozici lepší výrobní procesy (zejména 7nm, a to včetně startujícího EUV). Samsung tak přišel o některé lukrativní zákazníky s velkými nasmlouvanými objemy výroby (například Apple a AMD) a tak se snaží situaci řešit logickým krokem: snižuje cenu za své výrobní procesy a stávajícím zákazníkům nabízí slevy.

Nvidia představila PhysX 5.0 s podporou FEM

Sotva v rámci projektu GPUOpen představila svoji knihovnu FEMFX (Finite Element Model) pro fyzikální deformace společnost AMD, přichází konkurenční Nvidia s novou verzí PhysX 5.0, která také FEM obsahuje, ale s dodatkem „již brzy v roce 2020“.

Dále Nvidia přidává dvě další knihovny, jedna se týká částicových modelů, jejíž efekty se hodí pro simulaci oblečení, lan apod. Druhá pak vylepšené fyziky tekutých materiálů.

Intel přetáhl z AMD dalšího manažera přes GPU

Raja Koduri už v Intelu vítá bývalou kolegyni z AMD. Masooma Bhaiwala strávila v AMD víc než 15 let, nyní přechází do Intelu, kde bude vykonávat roli vicepresidentky přes samostatná GPU SoC a bude přímo pracovat pod skupinou Graphics and Throughput Computing Hardware Engineering, které velí právě Raja Koduri. Doplňme, že první zprávy o Intel GPU řady Xe nevypadají nijak optimisticky, z firmy odešli někteří manažeři a tak toto může být jen pragmatická cesta jak doplnit kádr.

PowerColor uvedl maličký Radeon RX 5700 XT

STavitelne malých herních strojů na bázi ITX mají další grafiku na výběr. Společnost PowerColor upravila pro ITX formát nejnovější grafiku od AMD, tedy Radeon RX 5700 XT. Po názvem PowerColor RX 5700 ITX se ukrývá karta délky 17,5 cm, standardní výšky a standardního dvouslotového chlazení. Chladič přitom používá husté hliníkové žebrování, čtveřici tenčích heatpipe a jediný 80mm ventilátor (v klidu se vypíná) a jediný 8pin PCIe konektor. To vše díky 7nm výrobě GPU umožňující uchladit celou kartu i v menším prostoru.