Red Hat nabírá další vývojáře, Linux 5.13 už bez patchů z Minnesoty

Aktualizace GNOME Human Interface Guidelines pro GTK4

GNOME Human Interface Guidelines (HIG) prochází v těchto (tý)dnech aktualizací reflektující potřeby po přechodu GNOME na GTK4 a nové komponenty jako libadwaita či libhandy . Aktualizace, které se nyní řeší, zahrnují různé věci jako používání nových widgetů, doporučení pro tooltipy, lepší implementaci přístupnosti atd. Podrobnosti shrnuje Allan Day z Red Hatu na svém blogu. Projekt GNOME HIG je mimochodem nyní samostatný a hostovaný na GitLabu.

Nová verze LibreOffice Calc Guide 7.1

Prozatím pochopitelně ne v češtině, ale na světě je nová verze příručky pro práci s tabulkovým procesorech z balíku LibreOffice. Příručka tak přichází se zhruba čtvrtročním zpožděním za samotným balíkem LibreOffice 7.1, což není špatné. V tuto chvíli jde o příručku zvící úctyhodných 545 stran, dostupnou samozřejmě volně v PDF formátu.

KDE představuje KCommandBar

Do projektu desktopového prostředí KDE míří dalěí novinky. Mezi nimi je tou viditelnou nepochybně implementace komponenty KCommandBar , která poskytuje podporu vyskakovacích oken ve stylu HUD. Po KHamburgerMenu tak jde o další zajímavé vylepšení funkcionality tohoto desktopu. V KDE již čeká na začlenění také patch, která zpřístupní tento prvek ve všech aplikacích používajících KXMLGui .

Z dalších novinek pak Nate Graham v pravidelném shrnutí prací na projektu KDE zmiňuje další opravy pro blížící se vydání Plasma 5.22 (nemálo se jich opět týká běhu na Waylandu).

Opravena je třeba také nefunkčnost automatické kontroly pravopisu v editorech využívajících komponentu KTextEditor (tedy například Kate, KDevelop), kdy bylo nutné kontrolu ručně vypnout a znovu zapnout.

Vydáno Wine 6.9

Nová vývojová verze Wine 6.9 přináší převedení knihovny WPCAP do formátu Portable Executable (PE), dílčí vylepšení tisku, více matematických funkcí z Musl v běhovém prostředí C a samozřejmě nějaké opravené chyby. Těch je tentokrát 25, přičemž nejstarší čekala na opravu více než 11 let, nejmladší jen 3 dny.

Linux 5.13-rc3 vrací škodlivé změny od lidí z University of Minnesota

Celkem 37 zpětných oprav svinčíku, který do Linuxu zanesli výzkumníci z Minnesotské univerzity si vyžádaly nemalé množství práce Grega Kroah-Hartmana a osmi desítek dobrovolníků, kteří jejich patche prošli, zpětně zkontrolovali a navrhli na zpětné odstranění.

Komentáře k těmto změnám jsou technické povahy, nicméně pachuť výzkumného projektu lidí z Minnesoty a ban pro celou univerzitu jsou již navždy zapsali do análů největšího softwarového projektu lidstva.

Red Hat nabírá vývojáře pro grafické ovladače

Společnost Red Hat shání další programátory, kteří budou pracovat na grafických ovladačích v Linuxu. Kromě toho také firma shání vývojáře do Brna do grafického týmu, který bude mít na starosti GPU, vstupní zařízení a multimédia a dále pak lidi do automotive týmu.

Podrobnosti shrnuje Christian F.K. Schaller, který dodává, že další pozice ve firmě budou otevírány v nadcházejících týdnech.

Mozilla si pochvaluje zvýšení stability Firefoxu na Linuxu

Vylepšená hlášení pádů přináší po roce ovoce. Firefox na Linuxu je nyní stabilnější. Vše mimo jiné díky tomu, že hlášení byla vylepšena o reportování souvisejících věcí (např. způsobu sestavování či závislostí balíčků) na distribucích jako Arch, Debian, Fedora, openSUSE či Ubuntu.

Toto vše jsou velice užitečné informace právě s ohledem na to, že většina uživatelů uvedených distribucí používá distribuční sestavení Firefoxu, nikoli oficiální binárku od Mozilly. V Mozille se nyní analyzuje téměř 100 % těchto hlášení, zatímco o rok dříve to byla jen pětina.

Nová hlášení přitom poskytla detailní informace i o běhu nových komponenty jako VA-API, Wayland, WebRender či WebGPU. Podrobnosti shrnuje Gabriele Svelto z Mozilly.

Podpora Intel Alder Lake P / grafiky XeLPD zamíří do Linuxu 5.14

Začleňovací okno pro Linux 5.13 v Intelu nestihli, takže podpora novější verze Xe GPU v procesorech Intel generace Alder Lake (ty půjdou na trh na konci tohoto roku) bude začleněna do jádra až s vydáním Linux 5.14. První části podpory už zamířily do vývojové větve DRM subsystému, tedy DRM-Next. Týkají se varianty Alder Lake-P, která tak navazuje s určitým zpožděním za Alder Lake-S (desktopová verze CPU).

Každopádně grafické jádro XeLDP bude novou již 13. generací postavenou na Xe architektuře (tu vytvořil tým kolem bývalého GPU člověka z AMD, Raji Koduriho), vylepšenou oproti Gen12/Xe v procesorech jako 10nm Tiger Lake (mobilní) či 14nm Rocket Lake (desktopová).

Dálkové ovladače TV ponesou ještě více sponzorovaných tlačítek

Máte-li trochu novější TV, pak její dálkový ovladač velmi pravděpodobně nese přímá tlačítka pro spouštění aplikací/služeb jako Netflix, Amazon Prime či YouTube. Pokud Netflix nepoužíváte, pak vás to možná rozčiluje stokrát za den. Zvykněte si, bude to ještě horší.

Do budoucna musíme počítat s tím, že takových sponzorovaných tlačítek bude na ovladačích přibývat a ani počet například šest nebude konečná.