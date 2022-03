ReiserFS je označen za zastaralý, AMD nabírá další linuxové inženýry

ReiserFS je označen za zastaralý

Očekávaný krok týkající se souborového systému ReiserFS, byl učiněn. ReiserFS je počínaje budoucím jádrem 5.18 označen za zastaralý. První krok na cestě, která nakonec za několik let definitivně odstraní ReiserFS z jádra (i z poslední LTS verze) byl tedy učiněn.

Dlužno dodat, že řeč je o původním souborovém systému ReiserFS, jehož historie sahá až do 90. let a jehož vývoj mnoho let víceméně stagnuje, jen se objevují občasné malé patche od bývalého zaměstnance Namesys (někdejší společnost Hanse Reisera) Edwarda Shishkina. Ten se soustředí na verzi novější, tedy Reiser4, resp. jeho evolučního následníka Reiser5, který je však vyvíjen mimo vlastní linuxové jádro (out-of-tree) bez nějakého konkrétního harmonogramu, kdy by mohl být projekt hotov pro bezproblémové užívání.

Plán je takový, že ReiserFS zmizí z linuxového jádra v roce 2025. Pak ještě bude logicky dobíhat jeho podpora v rámci posledních verzí jader, z nichž nejdéle vydrží nějaké to LTS jádro. Hrubým odhadem tedy počítejme, že v této dekádě lze ještě s ReiserFS počítat.

AMD nabírá další linuxové inženýry

Hlad AMD po kvalitních linuxových expertech je, zdá se, neukojitelný. Společnost nyní hledá další adepty na linuxové pozice, a to konkrétně pro debugging, vývoj podpory Compute Express Link a další oblasti – tentokrát tedy nejde o „spotřebku“ typu APU ve Steam Deck či infotainment ve vozech Tesla, jako spíše o podporu pro serverové procesory EPYC. Obecně ale nadále platí, že AMD pokračuje v již dva roky běžící snaze zaměstnat pro své potřeby dostatek linuxových specialistů.

V oblasti podpory Compute Express Link (CXL) prozatím většinu vývoje táhne Intel, který byl před třemi lety mezi zakládajícími členy CXL Consortium. Později se vedle spousty dalších velkých IT firem připojila i AMD a tento otevřený komunikační standard má dnes de facto na růžích ustláno.

Vývojová verze Wine 7.5

Železná pravidelnost nám přinesla další vývojovou verzi Wine. Mezi novinkami ve Wine 7.5 najdeme převedení ovladače ALSA do formátu Prtable Executable (PE), generování lokální databáze z Unicode CLDR, podporu HLSL kompilátoru s vkd3d, počáteční podporu protokolu OCSP či další čištění v podpoře datového typu long .

Opraveno je tentokrát celkem 28 chyb, přičemž ta nejstarší si počkala skoro 14 let. Nejnovější vydržela jen 11 minut do komentáře, že v Master větvi je již opraveno (nahlásil tentýž člověk, co bug založil; Alexandre Julliard poté bug o 9 hodin později uzavřel) a jde/šlo navíc o poměrně nepodstatnou věc (nefunkčnost klávesové zkraty pro přehrávání v Audacity 2.4.2) – možná by se dalo říci, že opravených chyb je jen 27.

LLVM 14.0.0 s řadou novinek

Na světě je nová hlavní verze kompilátorového systému LLVM. Tvůrci shrnují novinky jednotlivých balíků, tedy jak samotného LLVM (poznámky k této verzi), tak i Clang (poznámky k této verzi), clang-tools-extra (poznámky k této verzi), LLD (poznámky k této verzi), libc++ (poznámky k této verzi), Polly (poznámky k této verzi), Flang (poznámky k této verzi).

Mozilla a předplatné MDN

Mozilla před časem opětovně spustila svoji stránku MDN (v původním významu Mozilla Developer Network). Nyní představuje MDN Plus, tedy nadstavbové placené funkce, které je možné si předplatit na dvou úrovních za 5, resp. 10 dolarů měsíčně, nebo 50, resp. 100 USD za celý 1 rok (u nás zatím nedostupné). Podrobnosti k nové placené verzi na domovském webu, k dispozici je možnost si službu vyzkoušet, též je nyní k dispozici 20% zaváděcí sleva.

Eutelsat zatím zklamán z UHD

Senior vice president Eutelsatu (francouzská společnost spravující jednu z největších satelitních sítí na světě, mimo jiné i družice řady Hot Bird), Cristiano Benzi, okomentoval nasazení UltraHD rozlišení v síti Eutelsat. Dle jeho slov není UHD tak úspěšné, jak v Eutelsatu doufali. Aktuálně ze 7 tisíc nabízených kanálů je pouze 34 v UltraHD rozlišení, na satelitu v nejdůležitější pozici, kde je poskytováno téměř 900 kanálů, jich je 425 dokonce ve standardním rozlišení (SD), 457 v HD a pouze 14 v UltraHD.

Jeho slova si můžeme vykládat tak, že prozatím je pro provozovatele TV kanálů příliš nákladné přejít na UltraHD, sám Benzi je optimistický z hlediska budoucího vývoje i díky tomu, jak klesají náklady na 4k produkci. Frustrující pro Eutelsat je tak pouze to, že ač se mnoho věcí dnes produkuje ve 4k, zájem o 4k vysílání v systému Eutelast tomu zatím neodpovídá.

Z hlediska nejbližšího vývoje se na UHD webináři hovořilo o tom, že v roce 2024 by měla nadpoloviční většina lidí v západní Evropě kupovat 4k systémy, přičemž vedle vyššího rozlišení se nyní vývoj soustředí na zlepšení jiných parametrů obrazu (mj. HDR) a očekává se i kvalitnější prostorový zvuk. Z operátorů nyní nabízí jen 15% také formát HDR10 a 22 % formát HLG (Hybrid Log Gamma), Dolby Vision je nabízeno 10 % poskytovatelů.

Qualcomm také nabídne podporu AV1

AnandTech vyzpovídal jednoho z vice presidentů Qualcommu, Alexe Katouziana. Z rozhovoru mimo jiné plyne, že Qualcomm s formátem AV1 ve svých produktech počítá, i když – dodejme – zatím není členem AOMedia, zastřešující organizace za tímto formátem. Ale podobně jako konkurenční firmy nakonec podporu AV1 přinese (z textu neplyne, zdali je řeč spíše o dekodéru (pravděpodobnější), nebo i využití AV1 pro kódování 4k či 8k videa (méně pravděpodobné)).

Doplňme, že podporu v podobě dekodéru AV1 najdeme v nejnovějších čipech Samsung Exynos 2200 či ARM SoC od společností MediaTek a Broadcom. Za AV1 stojí silně i Google, resp. Alphabet (a jeho YouTube) a také Netflix.