Ondřej Caletka: Pokročilejší síťování v Linuxu

V Linuxu pro konfiguraci sítě existují zastaralé nástroje, které vycházejí z klasických unixů. Používají staré rozhraní a neumožňují využít nové funkce, které jádro má. Jsou zastaralé od roku 1999, kdy byly nahrazeny novými nástroji. Stále je možné je pro některé činnosti používat, ale při složitějších konfiguracích už s nimi nevystačíme. Místo ifconfig , route , netstat a brctl bychom dnes měli používat nástroje z balíčku iproute2 : ip , ip route , ss a ip link .

Všechna nastavení použitím těchto nástrojů jsou neperzistentní a nepřežijí restart operačního systému. Zajištění toho, aby se vše nastavilo i po restartu, si řeší každá distribuce po svém. Samotné nástroje jsou ale napříč distribucemi stejné. Neexistuje také způsob, jak jednoduše resetovat celé nastavení sítě. Nejjednodušší je restartovat celý operační systém.

Hlavním nástrojem pro konfiguraci sítě je dnes ip , který umožňuje nastavit vše podstatné od IP adres na rozhraní až po routování. V nejjednodušší případě je potřeba zapnout rozhraní, přidělit mu adresu s maskou, nastavit výchozí bránu a do souboru /etc/resolv.conf nastavit DNS resolver. DNS stojí mimo jádro Linuxu, které o něm prakticky nic neví. Je to záležitost uživatelského prostoru, konkrétně knihovny glibc.

V moderních distribucích existuje démon systemd-resolved , který umožňuje směrovat požadavky na různé servery podle dotazovaného jména. To se hodí v případě, že používáte VPN a chcete být připojeni do více sítí zároveň. Pokud má každá jiný nameserver s různými IP rozsahy, je to jinak dost složitý problém.

Složitější situace nastává, pokud jsme připojeni do více sítí zároveň, například pomocí Ethernetu a Wi-Fi. Pokud potřebujeme komunikovat s různými sousedy, obvykle ještě problém nenastává. Horší je, když v obou sítích je router a obě se nám snaží vnutit svou výchozí bránu. Ta ovšem z definice může být jen jedna. Můžeme ovšem nastavit, který provoz chceme odbavovat ze kterého rozhraní. V nejjednodušší konfiguraci rozlišujeme podle cílové IP adresy.

Složitější pravidla umožňuje definovat takzvaný policy routing, který dovoluje vytvořit víc směrovacích tabulek. Tato pravidla pak pokaždé vybírají, která tabulka bude použita. Tabulky lze pojmenovat čísly nebo jmény v /etc/iproute2/rt_tables . Pravidla pak přidáváme pomocí ip rule , které říká, že když používáme konkrétní adresu, máme použít konkrétní routovací tabulku. Pokud je v ní výchozí brána, dojde rovnou k odbavení provozu. V systému jsou základní směrovací tabulky local, main a default.

Linuxové jádro dovoluje používat Virtual Routing and Forwarding (VRF), které umožňuje vytvářet virtuální síťová rozhraní, do kterých se zavěsí jednotlivá sub-rozhraní a tím je možné mít část rozhraní s jednou směrovací tabulkou a ostatní s jinou. Pro IP provoz to pak vypadá jako dva nezávislé počítače. Hodí se to v situaci, kdy jste připojeni do více sítí se stejnými rozsahy.

Moderní jádra nabízejí také network namespaces, které jsou základními stavebními kameny pro linuxové kontejnery, ale lze je použít i samostatně. Kteroukoliv síťovou kartu je možné přestěhovat do vlastního namespace a ona zdánlivě zmizí ze systému. Do toho namespace je možné vlézt a tam to vypadá stejně jako ve zbytku systému, ale je tu dostupné jen to jedno síťové rozhraní. Je tak možné postavit například oddělený router nebo třeba měřící systém, který sleduje kvalitu Wi-Fi, ale zároveň ji reportuje po Ethernetu. Nechcete mít úplně oddělené virtuály, ale potřebujete oddělit routovací tabulky.

Při konfigurace sítě se často zapomíná na to, že směrování je ve výchozím stavu vypnuto. Dokud to nezapnete, celá konfigurace může vypadat dobře, ale data neběhají. Často se také setkáváme s privátními IP adresami, které unikají do internetu. Obvykle když vám vypadne VPN, tak se začne privátní provoz odbavovat výchozí branou. Řešením je vložit do směrovací tabulky záznam unreachable, který se uplatní jako výchozí a provoz se zahodí už v původní síti.