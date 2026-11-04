Souborový systém ZFS: přechod a běžná práce s daty

Přecházíme na ZFS
Řekněme, že chci přeinstalovat další notebook na novější Debian na ZFS. Předtím než disk smažu, potřebuji data na něm uložená zazálohovat. Naprostá většina veškerých nastavení a dat uživatelů jsou v podadresáři adresáře
/home/. Jednou z výjimek je uložení jmen a hesel ke známým Wi-Fi sítím a týká se to také spojení VPN. Ty se ukládají do adresáře
/etc/NetworkManager/.
Abych mohl i tato data snadno zálohovat, provedu nejdříve jejich lokální zálohu do souboru
.tar v domovském adresáři:
sudo tar -C /etc/NetworkManager -czf ~/networkmanager-connections.tar.gz system-connections
Nyní se přesunu na počítač, kde mi již ZFS funguje a vytvořím si dataset pro tuhle zálohu:
zfs create -o mountpoint=/backup_notebook -o compression=zstd-9 zroot/backup_notebook
Jelikož se jedná jen o zálohu, ze které se nebude moc často číst, mohu zvolit lepší kompresi. V systému se mi nyní objeví nový adresář
/backup_notebook, který představuje nový dataset.
Že v systému přibyl nový dataset mohu ověřit pomocí příkazu
zfs list.
Samotnou zálohu adresáře
/home/ provedu pomocí
rsync, jelikož na tom notebooku ještě ZFS není. Příkaz použiji na počítači se ZFS, kam chci zálohovat.
sudo rsync -aHAXSdv --numeric-ids --one-file-system --exclude='lost+found' --exclude='.cache' user@192.168.0.127:/home/ /backup_notebook/
Po dokončení zálohy zkontroluji obsazení disku.
zfs list NAME USED AVAIL REFER MOUNTPOINT zroot 155G 768G 192K none zroot/ROOT 16.8G 768G 192K none zroot/ROOT/debian 11.9G 768G 8.90G / zroot/ROOT/debian2 4.91G 768G 4.91G / zroot/backup_notebook 50.0G 768G 50.0G /backup_notebook zroot/home 87.8G 768G 70.4G /home
Vidím, že na notebooku data oddílu
/home, který jsme zálohovali, zabírají zhruba 70 GB, v ZFS díky kompresi jen 50 GB. Nyní mohu obsah disku notebooku smazat a mohu na něj nainstalovat nebo naklonovat Debian používající ZFS.
Přenášíme zálohu
Po dokončení na něj mohu zkopírovat zpět dataset s původní zálohou.
sudo zfs send zroot/backup_notebook@migration_notebook | ssh user@192.168.0.127 "sudo zfs receive -o mountpoint=/backup_notebook -o compression=zstd-9 zroot/backup_notebook"
Jelikož
zfs send v případě, že se posílají původně zašifrovaná data, neumí poslat vlastnosti, nastavuji je v části
zfs receive. Kdybych parametry komprese nastavil až po přenosu, neměla by již žádný vliv a použila by se běžná komprese, což by znamenalo, že záloha by zabrala zhruba o 10 GB více místa na disku.
S každým startem živé distribuce se hostitelské SSH klíče znovu vygenerují a přihlášení pak může tiše selhávat s tím, že někdo vyměnil stroj, na který se snažíte přihlásit. Před provedením příkazu se přesvědčte, že se na druhý stroj můžete dostat i z uživatele root na stroji, ze kterého se hlásíte.
Moje nová instalace Debianu vyžaduje vždy po použití
sudo zadání hesla, což znemožňuje použít
sudo před příkazem
zfs receive, jelikož heslo na dálku zadat nelze.
Pro jednorázový přenos mohu problém obejít dočasným potlačením nutnosti zadávat heslo při
sudo.
Na notebooku provedu:
sudo sh -c 'echo "user ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL" > /etc/sudoers.d/nopasswd-temp' sudo chmod 440 /etc/sudoers.d/nopasswd-temp
Možné je také
sudo bez hesla povolit jen pro příkaz
zfs receive, což by mohlo být dostatečně bezpečné jako trvalé řešení.
Pro zrušení této změny provedu:
sudo rm /etc/sudoers.d/nopasswd-temp
Přesun nastavení
Na notebooku mohu nyní postupně přesouvat různá nastavení z původního disku podle potřeby. Například mohu obnovit automatické připojování do různých Wi-Fi sítí pomocí:
sudo tar -C /etc/NetworkManager -xzf /backup_notebook/user/networkmanager-connections.tar.gz sudo chmod 600 /etc/NetworkManager/system-connections/* sudo systemctl restart NetworkManager
Třeba nastavení Firefoxu a Thunderbirdu obnovím následovně:
rm -rf ~/.thunderbird && cp -a /backup_notebook/user/.thunderbird ~/ rm -rf ~/.mozilla && cp -a /backup_notebook/user/.mozilla ~/
Starou zálohu mohu pro jistotu na disku nechat i několik let, abych si byl jistý, že jsem nezapomněl nic důležitého přenést. Až bude jisté, že ji nepotřebuji, nebo jakmile mi začne docházet místo na disku, prostě tohle místo uvolním příkazem:
zfs destroy zroot/backup_notebook
Stejný příkaz mohu nechat provést jak na stolním počítači, tak na samotném notebooku.