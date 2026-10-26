SparkyOS běží přímo z flash disku, AI poháněný spouštěč aplikací v Ubuntu

Vydání Fedora Linux 45 se odkládá
Vydání distribuce Fedora Linux 45 se odkládá z původně plánovaného 20. října na 3. listopadu 2026. Důvodem je, že vývojáři neměli k dispozici vhodného kandidáta na finální vydání, který by bylo možné řádně otestovat. O dalším postupu rozhodne kontrolní schůzka plánovaná na 22. října, takže ani nový termín zatím není definitivně potvrzen.
Fedora 45 přinese například GNOME 51, KDE Plasma 6.7 a Linux 7.2, přepracovaný instalátor Anaconda s možností vzdálené instalace přes webový prohlížeč a přísnější ověřování podpisů balíčků RPM. Vývojáři dávají přednost stabilitě před dodržením původního harmonogramu, a pokud se nepodaří odstranit všechny zásadní překážky, může se vydání posunout až na listopad.
Vývojář Canonicalu vytvořil spouštěč aplikací s AI
Vývojář Didier Roche-Tolomelli z Canonicalu zveřejnil prototyp nového spouštěče aplikací pro Ubuntu, který ukazuje, jak by mohla umělá inteligence rozšířit možnosti linuxového desktopu. Nástroj s názvem warty-prototype připomíná vyhledávání Spotlight v macOS a kromě aplikací a souborů nabízí také historii schránky, vyhledávání otevřených oken a karet prohlížeče nebo práci s emoji. Zajímavější jsou ukázky využití lokální AI: ta by například mohla nastavit tapetu podle vybrané fotografie, doporučit aplikaci pro otevření souboru EPUB nebo vytvořit plán výletu z položek zkopírovaných do schránky.
Zatím jde pouze o simulaci, nikoli o funkčního asistenta – všechny předváděné akce jsou nanečisto a systém ve skutečnosti nemění. Prototyp je dostupný jako balíček Snap a slouží především k diskusi o budoucí podobě spouštěče Ubuntu. Canonical zatím nepotvrdil, že se tato funkce skutečně objeví v některém z příštích vydání distribuce.
SparkyOS 2026.10 založený na Arch Linuxu
Vývojáři distribuce SparkyLinux představili nový projekt SparkyOS 2026.10, přenosný operační systém založený na Arch Linuxu, který běží přímo z USB flash disku. Na rozdíl od běžného live systému zachovává všechny změny, nainstalované aplikace, aktualizace i uživatelské soubory, takže funguje jako plnohodnotná instalace bez nutnosti zasahovat do interního disku počítače.
První vydání využívá odlehčené prostředí Xfce, linuxové jádro 7.2.11 a nabízí přístup k repozitáři AUR prostřednictvím nástroje Yay. Systém se distribuuje jako předpřipravený obraz IMG, který stačí zapsat na USB disk s kapacitou alespoň 16 GB. Určen je pro 64bitové počítače s UEFI a hodí se například pro uživatele, kteří chtějí mít vlastní linuxové prostředí stále u sebe a používat je na různých počítačích. Vývojáři do budoucna plánují také varianty založené na Debianu a podporu starších počítačů s BIOSem.
Fairbuds 2
Společnost Fairphone představila druhou generaci bezdrátových sluchátek Fairbuds 2, která staví především na opravitelnosti a dlouhé životnosti. Jejich modulární konstrukce umožňuje uživatelsky vyměnit sedm součástí včetně baterií obou sluchátek i nabíjecího pouzdra, a to bez lepidla a speciálního nářadí. Fairbuds 2 používají 11mm měniče z biocelulózy, podporují kvalitní přenos zvuku přes kodek LDAC, aktivní potlačení hluku až o 45 dB a Bluetooth 6.0 s připojením ke dvěma zařízením současně.
Na jedno nabití vydrží až osm hodin, s nabíjecím pouzdrem až 40 hodin. Nechybí odolnost IP54 proti prachu a stříkající vodě ani doprovodná aplikace pro Android a iOS. Sluchátka obsahují přibližně 47 % recyklovaných a odpovědně získaných materiálů, jejich vnější povrch neobsahuje PFAS a výrobce nabízí záruku až tři roky. Doporučená cena v Evropě činí 119 eur (2890 korun).
Nově vydáno
Společnost Canonical vydala Ubuntu 26.10, jehož kódové označení je Stonking Stingray. Anton Batiščev oznámil vydání CobaltX 0.3, aktualizované verze distribuce založené na Arch Linuxu, která obsahuje KDE Plasma 6, jádro Linux Zen a předinstalovaný herní balík. Refracta, distribuce založená na Devuan GNU+Linux, určená především pro uživatele domácích počítačů vyšla ve verzi 13.5. Bylo vydáno OpenBSD 8.0, nová verze operačního systému vycházejícího z NetBSD.