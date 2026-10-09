Sto měsíců s Haswellem: ještě běží, ale už se pomalu zadýchává

Poslední rok a půl jsem neměl moc času vrtat se v datech a statistikách, které si průběžně shromažďuji. Před časem mě ale jeden uživatel na jiném webu nakopl směrem k úvaze nad mou někdejší dávnou sérií, pracovně zvanou „Socka PC“, kde jsem se světu „chlubil“ různými starými PC, která používám jako primární. Tento díl by se tedy mohl jmenovat „Socka PC v2026“ a být přirozeným pokračováním onoho občasníku.
Každopádně povětšinou šlo u mě v posledních letech o Haswell, to je asi jasné. S překvapením jsem z aktualizovaných dat zjistil, že právě tento měsíc mám kulatiny: 100 měsíců používání platformy Intel Haswell jako mého primárního PC. Haswell jsem zakoupil v únoru 2015, tedy před téměř 140 měsíci, a s občasnými přestávkami jej používal po většinu této doby.
Vystřídal jsem více desek, Touha osahat si úplně původní verzi platformy Haswell mě na několik měsíců nad rámec stovky přivedla k desce čipsetem Z87 a Core i7–4770K. Oněch 100 měsíců je čistě čas s dvěma low-end deskami ASRock H81, kterými jsem prohnal několik procesorů, od původního Celeronu G1840 až po Core i7–4790, resp. aktuální Core i7–4790S.
Aktuálně tak provozuji PC obsahující základní desku ASRock H81M-VG4, čtyřjádro Core i7–4790S, k tomu 16GB DDR3–1600, jako grafickou kartu iGPU jádro HD4600 připojené k FullHD monitoru přes VGA výstup, pro data 240GB TLC SSD Transcend, DVD±RW/RAM mechaniku, přičemž to vše napájí 300W 80Plus GOLD SFX zdroj. V klidu to celé papá 19 W, při zátěži o něco více, ale pod 100 W. V poklidu na tom pouštím i 1440p YouTube videa či filmy ve 4k v MPV, edituji fotky v ART a GIMPu, píšu texty, pouštím hudbu, brousím internet ve Firefoxu a tak dále. Hry na Steamu pochopitelně buď nepustím, nebo pustím s fps připomínajícím první filmy bratří Lumiérů, nebo jde o hodně staré tituly.
Čtyři jádra ještě stačí, ale blíží se konec
Zkrátka a dobře, každodenně používám PC, které je parametrově srovnatelné s výše uvedenou úplně původní platformou Haswell na bázi 4770K, která přišla na trh na jaře 2013, tedy před 13 a půl roky, resp. před cca 160 měsíci.
Vícekrát jsem tu psal o tom, že čtyřjádrový procesor tu stačí, tu nestačí. Ono je to s nimi, s těmi starými čtyřjádry, prostě na hraně. Dnešní čtyřjádra umí jít s frekvencí třeba na 5,2 GHz, tato stará typicky končila ještě pod 4GHz hranicí. Navíc je zde rozdíl v IPC a spotřebě, takže zatímco čtyřjádrový Haswell na linuxový desktop nepředstavuje problém, pro weby už to kucká. Postupem doby to bude kuckat víc a víc a s nutností možná přejít na něco typu Chromium budou takové stroje narážet i na paměťové limity, včetně nižší datové propustnosti pomalých DDR3 pamětí. Však ono umí kucknout i šestijádro.
Dlužím v tomto kontextu ještě sw konfiguraci. Na hraně to je jak se Zorin OS 18.1, tedy s GNOME 46, tak třeba s Mageiou 10 s KDE Plasmou řady 6.5, oboje na Waylandu. Plasma je o trošičku svižnější, ale nejde o nic, co by rozhodlo o použitelnosti. Nové Ubuntu 26.10 už drhne, je prostě náročnější. Ale stále plně použitelné.
Obecně, vzato dojmologicky, se prostě Haswell po těch 13 letech dostal na svůj bod zlomu. Lze s ním žít, ale spoustu věcí už neutáhne v příjemné plynulosti či neutáhne vůbec. Svět se změnil, Haswell sám by na své tehdejší věci stačil, ale dnes se třeba opravdu hodí OpenCL v darktable – obecně věci, které jsou výkonově / vláknově náročnější, nebo vyžadují moderní podporu pro Vulkan a podobné věci, jsou pro Haswell či jeho iGPU z výkonnostního hlediska problémem.
Čím z nabídky Intelu hypoteticky nahradit
Nahradit takový stroj ale dnes bolí. Paměti jsou šíleně předražené, ať už jde o DDR5, nebo DDR4. Necelé dva tisíce za relativně rychlý 8GB DDR4 modul je cena, za kterou jsem před rokem a čtvrt kupoval 64 GB. Necelé čtyři tisíce za relativně rychlý 8GB DDR5 modul je při potřebě modulů dvou už doslova ohavné. Samozřejmě kdo je (DDR4 fakt už dnes pomiňme, to je slepá větev) ochoten spolknout hořkou pilulku zvící 7,5 tisíc Kč za 2×8GB DDR5 moduly, pak už jen řeší desku a procesor.
V případě Intelu by jako levnou volbu šlo doporučit třeba ASROCK H810M-P Gen5 (protože má DisplayPort) s cenovkou 1800Kč, jako CPU pak Core Ultra 5 245K (protože jde o nejnižší model s iGPU se 4 Xe jádry) s cenovkou 4500Kč. V součtu je pak člověk na necelých 14 tisících Kč, což je nechutně vysoká částka, ale levněji to prostě nemá smysl. Co smysl má, je ještě několik měsíců „sockovat“ se starším PC a vyčkat příchodu desktopové platformy Nova Lake, s novými CPU jádry a novější architekturou Xe grafického jádra. A doufat, že mezitím DDR5 nezdraží ještě více.
Obecně však si dovolím tvrdit, na základě zkušenosti s používáním jiných výkonnějších PC, která byla obdobou toho, co nabízí Arrow Lake či nabídne Nova Lake, že to prostě nemá smysl, pokud se věc pojí s nutností nákupu i superdrahých paměťových modulů. Uvidíme, jestli těchto slov budu za rok litovat a paměti ještě dál zdraží (nelze to vůbec vyloučit).
Dojdeme mety 20 let?
Na úvahu o celkové době použitelnosti není Haswell vhodná platforma. Vždyť už Sandy Bridge-E, starší HEDT platforma, nabízel šestijádra a Haswell-E přišel s osmijádrovým modelem 5960X s podporou DDR4 na podzim 2014. V této úvaze musíme nutně jít hlouběji do minulosti. Osobně jako nejstarší rozumně použitelnou platformu Intelu považuji tu, co přinesla SSE 4.2, tedy lze ji provozovat s x86–64-v2 distribucemi, což lze dnes považovat za absolutní rozumné minimum. Jde o Nehalem, reprezentovaný procesorem Core i7–965 z listopadu 2008. Tato platforma a tento procesor jsou v tuto chvíli 18 let staré.
Výhodou jsou trojkanálové DDR3 paměti a od začátku podpora 24 GB, resp. později až 48 GB RAM. Nevýhodou platformy je absence iGPU, tedy nutnost osadit vhodnou kartu (dobová z roku 2008 je dnes v podstatě k ničemu), plus extrémně vysoká spotřeba (čekejte klidně 100 W v klidovém běhu).
Dobově odpovídající grafické karty zahrnují Radeon HD 4870 (1200 GFLOPS), resp. GeForce GTX 280 (622 GFLOPS), oboje nelze dnes považovat za nic víc, než archeologickou zajímavost, nicméně nějaký ten GCN low-end z doby výrazně pozdější by měl fungovat také. A s ním i celá, téměř 20 let stará platforma.
Životnost, spotřeba a tak dále
Ještě jsem se nedotkl životnosti. Tu v principu ovlivňuje hlavně životnost základní desky, potažmo jejích napájecích obvodů a kondenzátorů. Éra čínských kondíků s nekvalitním dielektrikem vzniklým zpackanou průmyslovou špionáží u japonských značek tou dobou byla pryč, já mohu říci, že vyšší model desky ASRock Z87 fungoval i po té hromadě let naprosto perfektně, zatímco obě mé low-endové desky ASRock s H81 trpěly jen a pouze na mechanické oběhání výstupního 3,5mm jacku zvukovky, což jednoduše vyřešila levná 7.1 USB zvukovka, která dnes typicky stojí kolem 100 až 150 Kč a na Linuxu či BSD funguje bezchybně (protože jde typicky o standardní Realtek).
Samozřejmě nemá smysl provozovat byť stále svižné staré PC, pokud rozdíl spotřeby oproti novému dělá za den třeba zhruba 2 kWh, tedy asi 10 Kč, což činí přibližně 7 tisíc Kč za rok. Ale Haswell, který baští pouze 19 W, případně super-optimalizovaný Skylake od Fujitsu, kde celá sestava s novějším jádrem Linux baští jen 6 W v klidu, to žádná současná PC platforma nepřekoná.
Záměrně jsem si teď na pár dní sedl k 18jádrovému Broadwellu s 32GB RAM a 8GB Radeonem RX 580, abych se ujistil, jak velký či malý ten rozdíl je. Samozřejmě, na takovém stroji běží Skyrim Anniversary naprosto perfektně, zatímco na iGPU v Haswellu se to nehýbe přijatelně ani v nejnižším možném nastavení detailů a rozlišení. Také s RX 580 je radost pracovat v darktable s plnou akcelerací, nicméně obě tyto věci téměř neprovozuji, sloužily mi spíše pro testování (hra) a porovnávání kvality s jinými (editor).
Haswell zkrátka používám už 100 měsíců. Tím jsem definitivně trumfl Logouta, který PowerMac G5 odstavil po 96 měsících a mohu opět s klidem spát. Je mezi vámi někdo, kdo své primární / hlavní / každodenní PC používá ještě déle? Servery se nepočítají, počítají se stroje, na kterých uživatel pracuje. Podělte se v diskusi.