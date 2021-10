SuperTuxKart chystá spoustu novinek, Yuzu vylepšuje výkon

SuperTuxKart chystá spoustu novinek

Nová verze otevřené závodní hry hry SuperTuxKart se chystá na vydání verze 1.3. Ta slibuje spoustu novinek včetně nových vozidel, postav a dvou nových arén Ancient Colosseum Labyrinth a Alien Signal. Kromě toho mohou hráči konfigurovat renderování, aby bylo hru možné rozjet i na slabších zařízeních.

Další změna se týká skóre, které se teď zobrazuje na jednom místě, kde jsou k vidění všechny statistiky. SuperTuxKart 1.3 RC je ke stažení pro operační systémy Windows, macOS, Linux a Android. Nově mezi podporované platformy přibylo Nintendo Switch.

SuperTuxKart 1.3

Yuzu vylepšuje výkon a renderování

Emulátor přenosní herní konzole Nintentdo Switch Yuzu vydal masivně přepsané vydání označené jako „Projekt Hades“. Příprava tohoto vydání zabrala šest měsíců práce, během nichž bylo změněno přibližně 50 tisíc řádků kódu. Výsledkem je oprava řady chyb renderování, snížení času vykreslování, zlepšení kompatibility a zrychlení výkonu přes 30% u všech výrobců grafických karet.

V současné době používá jako výchozí API OpenGL, navrhuje však uživatelům, aby testovali Vulkan, který ve většině případů přináší další zlepšení výkonu.

Yuzu

OpenTTD 12.0 má první beta verzi

Po vydání dopravní strategie OpenTTD na Steamu její popularita značně vzrostla a s ní i počet připomínek a návrhů na zlepšení. Tvůrci hry si tuto zpětnou vazbu vzali k srdci a jejich prvním krokem je vydání OpenTTD 12.0 Beta 1. V té se snaží hlavně zjednodušit hraní s po síti. Kromě toho se můžeme těšit na nové funkce a opravy více než padesáti chyb. Bohužel oproti očekávání se nedostane na integraci hry do služby Steam.

OpenTTD

C-Dogs SDL 1.0 přidává podporu pro Wolfenstein a Spear of Destiny

C-Dogs SDL (sequel pro Cyberdogs) je klasická run'n'gun hra z 90. let, která umožňuje až čtyřem hráčům hrát jak v módu spolupráce, tak proti sobě. S vydáním verze 1.0 přichází s podporou pro Wolfenstein 3D a Spear of Destiny. Kromě toho do hry přibyly i vozidla, možnost mít více zbraní nebo nové animace. Opravena byla řada chyb a byla přidána řada vylepšení.

C-Dogs SDL 1.0

V krátkosti

Vyšla verze 6.3–6 překladové vrstvy pro hraní her určených pro Windows na Steamu Proton. Projekt OpenRazer, který poskytuje otevřené ovladače pro periferie od firmy Razer oznámila vydání verze 3.1.0. Svobodná evoluční simulace Thrive vydala svou novou verzi s číslem 0.5.5. Klasická skákačka VVVVVV se po 7 letech dočkala updatu na verzi 2.3.