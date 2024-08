SVG kurzory v KDE, ovladač P-State i pro problematické Ryzeny 3000

Týden v KDE: nejen SVG témata kurzorů

Jednou z velkých novinek v desktopovém prostředí KDE Plasma za tento týden je podpora témat kurzorů na bázi SVG. Nate Graham pouze dodává, že jejich implementace nepoužívá <a>formát Hyprcursor a kód zatím není upstreamován, aby byl použitelný skrze různé desktopy, takže jde zatím o ryzí Plasma záležitost, vývojáři ale sjednocení se zbytkem světa do budoucna mají v plánu. Nové SVG kurzory se objeví v rámci Plasmy 6.2.0.

Nate ještě k té mezi-desktopové kompatibilitě dodává, že KDE aplikace nyní podporují univerzální specifikaci pro náhledy, takže cokoli co umí generovat náhledy, bude odteď fungovat i v KDE. Příkladem je například generování náhledů pro STL soubory. Tato novinka se pak objeví v KDE Frameworks 6.6, podrobněji se k ní rozepsal Akseli Lahtinen na svém blogu.

Další novinky zahrnují zobrazování celkové délky skladeb v playlistu v přehrávači Elisa – přehrávač si také konečně pamatuje stav maximalizace okna a předchozí nastavení geometrie okna. Plasma nově nechá uživatele kompletně odstranit hodiny z přihlašovací/uzamčené obrazovky. Styly Breeze Light a Breeze Dark (styly, nikoli barevná témata) nově respektují systémové akcentové barvy.





Opravena je jako obvykle spousta chyb a dále se optimalizuje výkon desktopu. Podrobnosti shrnuje Nate Graham v tradičním přehledu.

Ryzeny 3000 dostanou řešení pro AMD P-State

Už Linux 6.12 nejspíš přinese řešení pro provoz ovladače AMD P-State se starými Ryzeny generace Zen 2. Tedy přesněji více takových strojů bude možné převést na používání pokročilejšího řízení napájení s pomocí nového ovladače AMD P-State, oproti jinak používanému generickému ovladači ACPI CPUFreq.

Věc si vyžádala opravu často chybějící podpory parametrů nominal_freq a lowest_freq v ACPI tabulkách, které jsou potřeba pro správné fungování P-State. Patch pro jádro prostě takové stroje převádí na používání statických hodnot frekvencí, neb to je stále lepší řešení než nijak P-State ovladač nezprovoznit. Novinka momentálně prochází kontrolou a lze předpokládat, že se do jádra dostane v rámci vývojového cyklu verze 6.12.

Vývojová verze Wine 9.15

Novinek uprostřed léta v nové vývojové verzi Wine poskrovnu, tvůrci stihli implementovat prototype / constructor v MSHTML, lepší podporu pro Windows ovladače ODBC a opravit / uzavřít celkem 18 chyb. Nejstarší si na uzavření počkala lehce přes 10 let, nejmladší pak tři dny.

Mezi uzavřenými chybami je například neschopnost hry Doom 3: BFG Edition nastartovat v rámci virtuálního desktopu či rozbitý rendering při zapnutých soft shadows ve hře Star Wars: Knights of the Old Republic (týká se Steam i GOG verze).

Souborové systémy v Linuxu 6.11: nejrychlejší XFS s Ext4, Bcachefs nadále zrychluje

Phoronix krátce přetestoval výkon několika souborových systémů v rámci téměř dokončeného Linuxu 6.11. Na startu se připravily systémy XFS, Ext4, F2FS, Bcachefs a Btrfs.

Do cílové rovinky (posuzováno geometrickým průměrem z několika testů) dorazily shodně Ext4 a XFS, F2FS nedlouho po nich, opět si polepšil i Bcachefs a na posledním místě „dofuněl“ Btrfs. Ale jelikož „nevěřím statistice, kterou jsem si sám nezfalšoval“, nelze nedoporučit test na Phoronixu.

Ladybird má nadaci, shrnuje červencové novinky

Zcela nezávislý, od nuly vyvíjený prohlížeč Ladybird jsme vám už představili. Nově má konečně založenou slibovanou neziskovku (v Kalifornii, klasicky 501©(3) organizaci). Ve správní radě zatím sedí dva zakladatelé, tedy Andreas Kling (dříve KHTML, Nokia/WebKit, Apple/Safari) a Chris Wanstrath (zakladatel GitHubu).

Mezi implementované věci patří nasazení knihoven třetích stran, například jde o podporu formátů WebP, AVIF a JPEG XL. Dále tvůrci hlásí 100% plnění testů WebAssembly, přechod na knihovnu Skia jako výchozí 2D, tedy použití GPU akcelerace všude, kde je to možné, rozličná vylepšení podpory CSS. Stále platí, že Ladybird plánuje alfa verzi na rok 2026, beta verzi na rok 2027 a stabilní vydání prohlížeče na rok 2028.