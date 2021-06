Svobodná implementace Heroes of Might and Magic II už umí všechny kampaně

fheroes2 přidává podporu pro kampaň The Price of Loyalty

fheroes2 je svobodná reimplementace herního enginu, která umožňuje hrát klasickou tahovou strategii Heroes of Might & Magic II na moderních operačních systémech. Nová verze 0.9.4 přidává podporu pro kampaň The Price of Loyalty a vylepšuje podporu pro kampaň The Succession Wars včetně chybějících videí. Odteď je už možné hrát všech šest kampaní z původní hry.

fheroes2

Veloren vydal první „desetinkovou“ verzi

RPG pro více hráčů s voxelovou grafikou Veloren vydala novou verzi 0.10.0. Tato hra je inspirovaná tituly jako Cube World, Legend of Zelda: Breath of the Wild, Dwarf Fortress nebo Minecraft. Hra je napsaná v programovacím jazyce Rust a má ambice stát se příští „velkou“ svobodnou hrou.

Veloren

Widelands má kandidáta na vydání první ostré verze

Hra inspirovaná strategií s propracovanou mikroekonomikou Setlers a Settlers II z 90. let Widelands se přiblížila k vydání první ostré verze. Podle seznamu změn, ve kterém je spousta oprav chyb, vylepšení a nových prvků bude verze 1.0 RC jistě velkou změnou. Vývoj této hry začal téměř před neuvěřitelnými dvaceti lety a od té doby tato pomalá strategická hra dospěla až do fáze plné hratelnosti včetně možnosti importovat mapy ze Settlers II.

Widelands

Signus: The Artefact Wars je plně open source

Signus: The Artefact Wars je původně komerční hra, vydaná v roce 1998. Její zdrojové kódy byly v roce 2002 původní autory uvolněny pod svobodnou licencí. Její nedávno vydaná verze 1.96 je první, která je kompletně pod licencí GPL-2.0. Jedná se o kolonizační strategii, ve které se jako velitel pozemské flotily snažíte zabydlet na vzdálené planetě, přičemž budete čelit útokům nepřátelských mimozemšťanů.

Signus

V krátkosti

Otevřená reimplementace The Elder Scrolls III: Morrowind openMW vydala kandidáta na vydání 0.47.0 RC2. Svobodná RTS 0 A. D. vydala svou 25. alfa verzi. Vývojář hry Soldat hledá někoho, kdo by se za něj věnoval údržbě hry, protože se rozhodl svůj čas věnovat vývoji Soldat 2. Otevřený engine pro hry jako Doom, Heretic nebo Hexen GZDoom vydal verzi 4.6 s podporou širokoúhlých monitorů.