Telefony Murena s /e/OS jsou v prodeji, Firefox 103 možná s akcelerací videa přes VA-API

Telefony Murena s /e/OS jsou v prodeji

Několik let po odchodu z Mandrivy se zakladatel Mandrakelinuxu, Gaël Duval, vrhl do projektu mobilního operačního systému stavícího na Androidu, avšak kompletně zbaveného kódu velkého bratra jménem Google.

Projekt /e/OS je znám už několik let a bylo možné jej provozovat na vybrané menší skupince původně Androidích smartphonů s tím, že se později objevila možnost koupit si přímo od tvůrců refurbishnutý Samsung Galaxy S9/S9+ s /e/OS. Později na seznam přibyly i telefony Fairphone a dnes tu máme tiskovou konferenci společnosti Murena a tvůrců /e/OS, kteří hlásají do světa: telefony s /e/OS lze koupit, a to včetně Murení verze Fairphone s /e/OS.

Více podrobností je k dispozici na stránkách /e/ nadace, resp. u organizace Murena či ve videu pod tímto textem. Já mohu jen doplnit, že mě zase po dlouhé době nějaká taková „tiskovka“ zahřála u srdce svojí otevřeností a upřímností, kdy Gaël nemá problém explicitně dodat, že například jejich snaha o de-Googlizaci /e/ je nejvyšší možná, ale stále ještě mohou někde časem narazit na nějaký kus kódu komunikující s Googlem.





Wine 7.10 opravuje 17 let starou chybu-nechybu

Nová verze Wine je na světě, přináší převod ovladače macOS do formátu Portable Executable, dále aktualizovaný Mono engine na verzi 7.3.0, vylepšení Windows Unicode, podporu Wow64 v SECUR32 a slušných 56 opravených chyb. Nejstarší uzavřená se týká prehistorické verze Corel Draw 9, nahlášena byla v říjnu 2005. Před dvěma a půl lety jeden uživatel nahlásil, že se chyba už neprojevuje a nyní ji tedy Alexandre Julliard uzavřel.

Další takovou podobnou je například chyba nahlášená v srpnu 2006 týkající se nemožnost odinstalace Internet Exploreru 6 – koho to dnes vůbec ještě zajímá? Jinak nejnovější zalátaná čekala na opravu 3 dny. Kromě Wine 7.10 tu také máme vývojovou větev Wine Staging 7.10 s mnoha patchi oproti základní verzi.

KDE Plasma 5.25 stále ještě nehotová

Vývoj projektu KDE vedle opravy různých chyb a vylepšení UI směřuje k velkému vydání Plasmy 5.25, u které byly během beta fáze objeveny mnohé chyby. Několik jich stále čeká na opravu, pročež k vydání této verze zatím nedošlo.

Z 15minutových chybek byla jedna znovu vrácena na seznam, takže počet stoupl na 65. Jinak novinky zahrnují například možnost odstraňovat konkrétní položky z posledních souborů či posledních umístění v Dolphinu, jednodušeji se zobrazují náhledy wallpaperů při výběru, dialog pro ukládání/otevírání souborů nyní, podobně jako Dolphin, umí odsunout skryté soubory až na konec seznamu. Korektně již funguje třídění souborů v Dolphinu dle data přístupu.

V hudebním přehrávači Elisa lze nyní třídit skladby dle data změny (vhodné pro nalézání nedávno změněných či přidaných souborů). Je-li na skladbu v Elise klepnuto dotykově prstem, skladba se začne rovnou přehrávat, ne jen vybere. Položky seznamu skladeb jsou také věští a lépe se na ně klepá prstem (to když Plasma běží c dotykovým ovládáním). Opraveno je i rozhraní ve správci diskových oddílů. Některé globální klávesové zkratky, které dosud nepoužívaly Meta klávesu, ji nyní používají (místo Ctrl v dané zkratce) – dlužno však dodat, že toto se změní jen pro nové instalace, stávajícím uživatelům KDE po aktualizaci na novou verzi zůstanou klávesové zkratky původní.

Opravena se jako obvykle spousta nahlášených chyb, z nichž některé se tradičně týkají běhu na Waylandu. Vše shrnuje Nate Graham v tradičním blogpostu.

Vivaldi 5.3 na bázi Chromia 102

Na světě je též pár dní nová verze 5.3 webového prohlížeče Vivaldi. Ta zakládá na Chromiu 102, konkrétně na sestavení 102.0.5005.72. Hlavní novinkou této verze Vivaldi je další vylepšení v uživatelské nastavitelnosti, konkrétně uživatelsky upravitelné nástrojové lišty. Tvůrci zdůrazňují svou filosofii dát uživateli plnou možnost v úpravách vzhledu aplikace, takže nyní je u Vivaldi možné si plně přizpůsobit vzhled těchto lišt.

Podrobnosti shrnuje oznámení Jona von Tetzchnera o nové verzi na domovském webu, snad jen vypíchněme i možnost používání řetězců příkazů v editoru nástrojových lišt – jak praví tvůrci, „The sky’s the limit“. Pro situace, kdy uživatel upraví své Vivaldi za hranici soudnosti, je tu tlačítko pro návrat k výchozímu nastavení.

Další významnou novinkou pak je synchronizace vyhledávacích enginů ve Vivaldi na všech platformách (desktopy, Android / Chromebooky či automobily).

Otevřený dopis za otevření kódu Intel Firmware Support Package (FSP)

Open-Source Firmware Foundation odstartovala nový otevřený dopis / petici žádající Intel, aby dostál svým open-soruce ideálům definovaným loni šéfem firmy Patem Gelsingerem a otevřel kód Firmware Support Package (FSP), což je dnes jen binární blob, který tím limituje rozvoje projektů jako CoreBoot, LinuxBoot ad., ale také podporu produktů Intelu jako takovou.

Zdali dopis, ideálně podepsaný hromadou lidí z komunity, povede k nějaké pozitivní změně, se samozřejmě teprve ukáže. Svůj podpis v případě souhlasu s výzvou ale můžete připojit už dnes.

Firefox 103 možná s akcelerací videa přes VA-API

Firefox už dlouho koketuje s vývojem podpory VA-API pro hardwarovou akceleraci videa tam, kde jsou k tomu příslušné ovladače (což znamená AMD a Intel s jejich otevřenými ovladači). V Nightly větvi Firefoxu byla nyní tato funkcionalita zapnuta a pokud se na tom nic nezmění, lze předpokládat, že novinka probublá až do Firefoxu 103. Potřeba bude Mesa 21.0 či novější s příslušnou podporou VA-API Gallium3D.

Phoronix dodává, že pro Nvidii existuje experimentální VA-API ovladač třetí strany, který překládá volání na rozhraní Nvida NVDEC, což by také mělo fungovat.