Výzkum, kvůli kterému jsem na superpočítač tréninky spouštěl, zjišťuje, jak se jazykový model učí nové entity, například značky, jména nebo fakta, a v jakém typu textu je nachází. Nešlo o trénink od nuly. Vzal jsem čtyři hotové veřejně dostupné modely a v každém běhu jsem jeden z nich dotrénoval na korpusu o miliardě tokenů. Trénovací korpusy se lišily tím, jaký druh textu obsahovaly, přičemž všechno ostatní zůstalo stejné. Aby šly rozdíly mezi korpusy oddělit od náhody, běžela každá podmínka v šesti variantách s jiným pořadím dat. Vyhodnocovací skript se pak modelů ptal při různé míře expozice, aby bylo vidět, kolik zmínek potřebují, než nové entity začnou ve výstupech jmenovat.
Co se dozvíte v článku
Výchozí byly modely rodiny Pythia o velikosti 410 milionů, 1,4 miliardy a 2,8 miliardy parametrů a pro kontrolu ještě model z jiné rodiny, Qwen3 1.7B.
Pythia je široké veřejnosti vcelku neznámá rodina, pro účely experimentu to byl ale skvělý kandidát, zejména proto, že je kompletně otevřená od začátku do konce. EleutherAI zveřejnila váhy, trénovací data The Pile i přesné pořadí, v jakém je modely během tréninku viděly. Všechny velikosti se původně trénovaly na stejných datech ve stejném pořadí a sdílejí tokenizér, takže se stejné jméno ve všech rozloží na stejné tokeny a jedna sada testovacích otázek platí pro celou rodinu. Lze tak třeba hezky pozorovat, jak se mění výstupy v závislosti na velikosti modelu. Text, kterým jsem korpusy doplňoval, jsem bral přímo z The Pile v původním pořadí, takže model při dotrénování nepotkal nic nového kromě nově vložených dokumentů a entit. Protože byla původní data veřejná, šlo předem ověřit, že se v použitém textu sledované entity nevyskytují.
Qwen3 1.7B Base, jehož trénovací data na rozdíl od Pythie zveřejněná nejsou, jsem zvolil, abych ověřil, zda výsledky budou korelovat nejenom napříč velikostmi, ale i rodinami modelů. Qwen patří mezi modely, které jsou vcelku používané, jen za poslední měsíc byl na Hugging Face stažený více než 600 tisíckrát.
Entity, které jsem používal, byly kompletně syntetické a vygenerované jiným modelem. Původně jsem počítal s tím, že si dokumenty o nich vygeneruji lokálně na svém Macu M2 Max s 64 GB paměti modelem gpt-oss-20b. I při osmi souběžných požadavcích dával model jen asi 45 tokenů použitelného textu za sekundu. Syntetické dokumenty by se lokálně generovaly přes 400 hodin, tedy skoro tři týdny nepřetržitého běhu. Ve skutečnosti by to trvalo spíš dvakrát až čtyřikrát déle. Mac je můj pracovní počítač, na noc ho uspávám, cestuji s ním, pracuji a školím na něm, a k tomu se úloha, která zabere většinu výkonu grafického čipu, na pozadí nehodí. Čas bylo první omezení, druhým byla samotná kvalita výstupu slabšího LLM.
Model gpt-oss-20b často nedodržel, kolikrát má jméno v dokumentu zaznít. V kalibraci deterministická kontrola vyřadila polovinu vygenerovaných dokumentů. Stejné šablony poslané přes API modelu gpt-5.6-luna od OpenAI skončily vyřazením pouhých 5,5 % dokumentů a generování běželo víc než desetkrát rychleji. Všech 65 967 dokumentů, dohromady 71 milionů tokenů, tak vzniklo během dvou dnů a stálo to 141 dolarů. Tyto texty jsem pak rozmístil do trénovacích korpusů o miliardě tokenů, jejichž zbytek tvořil text z The Pile.
Celý experiment začal jako pilot na notebooku. Model Pythia 410M jsem tam dotrénovával na korpusech o půl milionu tokenů a jeden trénink trval asi deset minut. Pilot ukázal, že postup funguje, a otestoval jsem si trénovací i vyhodnocovací kód. Problém je, že v půl milionu tokenů se jméno vyskytuje mnohem hustěji než na skutečném webu. Abych se realitě přiblížil, potřeboval jsem korpusy o tři řády větší, tedy miliardu tokenů na jeden trénink.
Ze čtyř výchozích modelů nakonec vzniklo zmíněných 237 dotrénovaných verzí. Každá Pythia prošla šesti opakováními osmi variant korpusu a kontrolního běhu, tedy 54 tréninky, Qwen3 jich měl 42 a zbytek tvoří doplňkové běhy s jinou hustotou zmínek. Modely jsou relativně malé, ale běhů bylo hodně a každý trval hodiny až dny.
Na Macu, kde trénink modelu 410M běží zhruba patnáctkrát pomaleji než na jedné grafické jednotce superpočítače, by celá série podle hrubého odhadu zabrala přes patnáct let a i na jedné takové jednotce přes rok. Překážkou by byla i samotná data, checkpointy a výsledky měření nakonec zabraly 7,5 TiB. Na jednom počítači to zkrátka nedáte. Na LUMI se to dalo stihnout za necelý měsíc, a to i s přestávkami, kdy souběh tréninků nebyl plně využitý.
LUMI a jak se k němu dostat
LUMI stojí ve finském Kajaani a patří mezi superpočítače evropského společného podniku EuroHPC. Pro trénink modelů je podstatná jeho GPU část LUMI-G. Každý uzel má čtyři akcelerátory AMD Instinct MI250X, 64jádrový procesor AMD EPYC a 512 GB operační paměti. Úlohy se plánují přes Slurm, data leží na paralelním souborovém systému Lustre a vedle GPU části je i čistě procesorová LUMI-C.
Výpočetní čas se na LUMI většinou nekupuje, přiděluje se ve výzvách a cesta k němu se liší podle toho, kdo žádá. Kapacitu stroje si dělí evropský společný podnik EuroHPC a státy konsorcia LUMI. Česko je v konsorciu díky IT4Innovations, Národnímu superpočítačovému centru při VŠB – Technické univerzitě Ostrava. Český podíl se rozděluje v rámci národní výzkumné e-infrastruktury e-INFRA CZ a žádat o něj mohou vědci z českých akademických a výzkumných institucí v grantových soutěžích IT4I. Firmy tuto cestu nemají.
Firmy žádají přímo u EuroHPC. Ten vedle soutěží pro výzkumné projekty provozuje program AI Factories a v něm má pro firmy s projekty v oblasti umělé inteligence tři úrovně. Vstupní je Playground s malou alokací na jeden až tři měsíce, nad ním stojí Fast Lane do 50 000 GPU-hodin a Large Scale pro ještě větší projekty. LUMI je jednou z těchto AI továren a IT4Innovations je v ní partnerem za Českou republiku. Právě od lidí z IT4I jsem dostal radu, že se mi žádost do AI Factory vyplatí.
Žádal jsem tedy alokaci za svou firmu Mediatoring.com ve výzvě EuroHPC AI Factory Playground. Přístup je bezplatný a dostal jsem 5 000 GPU-hodin. Formulář chce kromě popisu projektu a organizace i požadovaný počet GPU-hodin, úložiště a objem přenášených dat, popis kódu, jeho škálování a plánované optimalizace a podrobné etické sebehodnocení. Žádost pak technicky posoudí lidé z LUMI AI Factory. U mě ověřili, že potřebný software na LUMI běží, upozornili na hotové prostředí s PyTorchem a žádost schválili s doporučením, ať výsledky využiji v další, větší žádosti.
Výzva se vyřizuje průběžně a EuroHPC mi schválilo přístup do dvou dnů. Na odhadu spotřeby žádost stojí, proto se vyplatí mít rychlost tréninku předem změřenou aspoň na vlastním hardwaru. Úložiště jsem odhadl na 3 000 GB, a to se ukázalo jako hodně málo. Na /scratch se data vešla jen díky tomu, že kvóta projektu je 50 TiB.
Výzvy se vyplatí sledovat. Některé jsou otevřené průběžně, jiné mají pevné uzávěrky. Přehled výzev vypisuje EuroHPC na svém webu, české soutěže najdete na webu IT4Innovations.
Co se na AMD dělá jinak než s CUDA
Ve chvíli, kdy jsem žádost podával, jsem měl celý kód napsaný a otestovaný na Macu, kde PyTorch počítá na grafickém čipu Apple přes rozhraní Metal. Na LUMI pak tentýž kód běžel na akcelerátorech AMD. Karta NVIDIA, se kterou počítá většina návodů k tréninku, k tomu potřeba nebyla.
Pověst NVIDIA jako vhodnější platformy na trénování AI modelů má svůj důvod. CUDA vznikla v roce 2007 a za tu dobu na ni vývojáři napsali většinu knihoven pro hluboké učení i optimalizované kernely. Autoři knihoven ji obvykle podporují jako první, cloudy nabízejí hlavně karty NVIDIA a kdo něco ladí, najde chybovou hlášku s CUDA na diskuzních fórech už pravděpodobně vyřešenou. AMD uvedlo svou platformu ROCm až v roce 2016, tedy o devět let později. Dlouho podporovala jen část karet, měla hodně chyb, instalace bývala pracná a mnoho knihoven ji nepodporovalo vůbec. Pravděpodobně z té doby pochází představa, že se AMD na strojové učení vlastně moc nehodí.
Pro trénink v PyTorchi je to dnes podle mé zkušenosti přehnané. PyTorch má oficiální sestavení pro AMD a datacentrové akcelerátory AMD pohánějí několik nejvýkonnějších superpočítačů světa, LUMI mezi nimi. Rozdíly existují, ale týkají se spíš prostředí a výběru knihoven než samotného kódu. Pravdou je, že pokud bych měl již připravenou celou pipeline pro NVIDIA a pak ji musel přepisovat, asi bych byl také rozmrzelý. U čistého PyTorche to skoro žádná práce není, u vlastních kernelů větší.
Rozdíly jsou pak samozřejmě i v hardwaru. MI250X je karta z roku 2021, stavěná hlavně na vědecké výpočty ve dvojnásobné přesnosti. Umí bf16 a fp16, ale nemá formát FP8, kterým novější karty NVIDIA i AMD trénink dál zrychlují, ani TF32, se kterým karty NVIDIA od A100 rychleji násobí matice ve fp32. Pro můj trénink v bf16 to nevadilo. Kdo ale přebírá ručně psané kernely z NVIDIA, musí počítat s tím, že akcelerátory AMD Instinct zpracovávají vlákna po 64, ne po 32 jako NVIDIA. Pokud kernel s počtem 32 napevno počítá, je potřeba ho upravit, nestačí ho jen převést. Kde je napsaný obecně, poradí si s tím často překladač.
Proto knihovny s vlastními kernely, typicky specializované implementace attention nebo kvantizace, přicházejí na AMD později nebo vůbec. Výzkum jsem od začátku stavěl na čistém PyTorchi a knihovně transformers bez vlastních kernelů a na modely do tří miliard parametrů to stačilo. Kdo potřebuje konkrétní urychlující knihovnu, měl by si dopředu ověřit, že na AMD běží.
Samotný kód se přitom měnit nemusí. PyTorch pro AMD používá ROCm a její programovací rozhraní HIP, navenek se ale tváří jako CUDA. Zařízení se dál jmenuje cuda, funguje torch.cuda.is_available() i torch.cuda.set_device() a distribuovaný backend se dál volá nccl, i když pod ním běží knihovna RCCL od AMD. Trenér, který jsem vyvíjel na Macu a ladil na procesoru, šel na LUMI bez jediného řádku Pythonu navíc pro AMD. Výběr zařízení vypadá takhle:
def pick_device() -> torch.device: if torch.backends.mps.is_available(): # Mac, grafický čip Apple return torch.device("mps") if torch.cuda.is_available(): # NVIDIA i AMD (ROCm) return torch.device("cuda") return torch.device("cpu")
Tato podmínka tak pokryje karty NVIDIA i AMD a zbytek kódu pracuje jen s proměnnou device. V logu tréninku to vypadá takhle:
device: cuda:0 x1, master weights: fp32, autocast: torch.bfloat16 torch.OutOfMemoryError: HIP out of memory. Tried to allocate 6.14 GiB.
Podle prvního řádku by to mohla být karta NVIDIA. Že jedeme na AMD, prozradí až chybová hláška na druhém řádku. Těch 6,14 GiB je jen paměť, kterou se už nepodařilo přidělit navíc, ne celková paměť akcelerátoru.
GPU, instalace a první kroky
MI250X je pouzdro se dvěma čipy, kterým AMD říká GCD (graphics compute die). Operační systém i PyTorch je vidí jako dvě samostatné GPU. Uzel se čtyřmi kartami se tak hlásí jako osm GPU po 64 GB paměti. Oba čipy na kartě spojuje Infinity Fabric, propojení výrazně rychlejší než PCIe. Novější MI300X má čipů osm, ale systém ji ve výchozím nastavení vidí jako jednu GPU.
Pro plánování je jednotkou GCD a ne fyzická karta. Tohle mě nachytalo už v žádosti. Počítal jsem v ní, že jedna GPU-hodina je hodina jedné GCD. LUMI ale GPU-hodinu vztahuje k celé kartě, takže hodina na jedné GCD stojí jen půl GPU-hodiny a přidělených 5 000 GPU-hodin vystačilo na dvakrát víc výpočtu, než jsem plánoval. Do jedné GCD se vešel i model 2.8B, i když jen s malou mikrodávkou, o tom níže.
Běžný
pip install torch stáhne verzi pro CUDA, která na GPU od AMD nepoběží. Správná cesta je hotový kontejner s PyTorchem pro AMD, který LUMI poskytuje přímo na stroji a který se spouští přes Singularity, protože Docker na superpočítači není. Já použil obraz s PyTorchem 2.7.1 a ROCm 6.2.4.
V obrazu je celé uživatelské prostředí: knihovny ROCm včetně MIOpen a RCCL, PyTorch, Python a běžné knihovny jako transformers, tokenizers a safetensors. Co v obrazu chybí, se dá doinstalovat do virtuálního prostředí zabaleného do jednoho souboru squashfs, aby na Lustre nevznikly tisíce malých souborů.
Modely a tokenizéry je lepší stáhnout předem na přihlašovacím uzlu do sdíleného adresáře, aby je stovky úloh nestahovaly každá znovu. Novější řada obrazů lumi-multitorch od LUMI AI Factory má i plnou variantu s knihovnami jako DeepSpeed, Flash Attention, bitsandbytes nebo vLLM.
Obrazy od LUMI navíc obsahují plugin, přes který RCCL komunikuje po rychlé síti Slingshot. Síťová rozhraní, která má RCCL použít, se nastavují proměnnou
NCCL_SOCKET_IFNAME, na LUMI jsou to
hsn0 až
hsn3 . Obyčejný obraz z internetu by tiše přešel na pomalou komunikaci. U tréninku na jedné GCD na tom nezáleží, u tréninku přes víc uzlů velmi.
Místo
nvidia-smi je
rocm-smi, který jsem v každé úloze spouštěl jednou za minutu a zapisoval do logu, abych věděl, jestli GPU skutečně počítá. Knihovna MIOpen si ukládá přeložené kernely a výsledky ladění do mezipaměti v dočasném adresáři uzlu, který na LUMI leží v operační paměti a počítá se do paměti úlohy. Výchozí cesta ale není oddělená pro jednotlivé uživatele, a když se o uzel v small-g dělí víc lidí, ostatní narazí na chybu oprávnění. Proměnné
MIOPEN_CUSTOM_CACHE_DIR a
MIOPEN_USER_DB_PATH je proto dobré nastavit na vlastní adresář v
/tmp.
Cesta od schválení k prvnímu výpočtu je pak krátká. Po schválení žádosti přidá EuroHPC uživatele do své federační platformy, přes kterou se spravuje projekt i přístup. Na LUMI se přihlašuje přes SSH s certifikátem s omezenou platností. Kontejner stačí použít přímo z
/appl. Než se pustí cokoli delšího, vyplatí se krátkým testem ověřit, že PyTorch v kontejneru GPU vidí:
export SIF=/appl/local/containers/sif-images/lumi-pytorch-rocm-6.2.4-python-3.12-pytorch-v2.7.1.sif srun -A project_XXXXXXXXX -p small-g -n 1 --gpus-per-task=1 \ singularity exec $SIF python -c "import torch; print(torch.cuda.device_count())"
Pokud je výsledek 1, dává smysl pustit krátký trénink na skutečných datech.
Při přechodu na jinou platformu se nedá spoléhat na to, že čísla vyjdou stejně. Před vyhodnocováním jsem proto porovnal výstupy téhož modelu na GPU a na procesoru. Největší rozdíl v logaritmické pravděpodobnosti byl 4·10⁻⁴ při toleranci 10⁻³. Kontrola trvala deset minut.
Kolik se vejde na jednu GCD a kolik to stojí
Rozpočet v žádosti stál na předpokladu, že jedna GCD dá efektivně 45 TFLOP/s. Než jsem kampaň spustil, ověřil jsem ho krátkou kalibrací. Model 410M s mikrodávkou 8 sekvencí po 1 024 tokenech zpracoval na jedné GCD 22 600 tokenů za sekundu. To odpovídá 55 TFLOP/s, tedy necelé třetině teoretického výkonu GCD v bf16. Mikrodávka 32 už se do paměti nevešla. Paměť nepřetekla kvůli modelu, ale kvůli výpočtu ztráty, kde se logity převádějí do fp32 a matice 32 × 1 024 × 50 304 hodnot přidá dalších 6 GB.
Trénoval jsem v bf16 s váhami a stavem optimalizátoru AdamW ve fp32. U modelu 2.8B zaberou váhy, gradienty a stav AdamW kolem 45 GB, takže na aktivace zbývá málo. Mikrodávka 4 skončila chybou nedostatku paměti, a proto běžel s mikrodávkou 2 a akumulací gradientu přes 8 kroků. Globální dávka 16 sekvencí zůstala u všech modelů stejná, což bylo pro srovnatelnost nutné.
Každý trénink tedy běžel na jediné GCD a paralelismus byl jen mezi tréninky. Model 410M trénoval 13 hodin, 1.4B 37 hodin a 2.8B asi 81 hodin. Výhodou je, že se uvnitř běhu nic nesynchronizuje a výpadek uzlu zasáhne jen běhy, které na něm zrovna jsou.
Z doby běhu a z prostředků, o které si úloha řekne, se pak počítá cena. Na LUMI-G jsou pro většinu uživatelů podstatné dva oddíly. Oddíl standard-g přiděluje celé uzly s limitem dva dny, small-g jednotlivé GCD s limitem tři dny. Kdo potřebuje jednu GPU, patří do small-g, jinak zaplatí osminásobek.
Oddíl small-g účtuje maximum ze tří hodnot: počtu jader děleného osmi, paměti dělené 64 GB a počtu GCD. Výsledek vynásobí dobou běhu a koeficientem 0,5 za to, že GCD je jen polovina karty. Uzel dává úlohám k dispozici 56 jader a asi 480 GB paměti, na jednu GCD tedy připadá 7 jader a 60 GB. Kdo si řekne o 65 GB, zaplatí dvě GCD, i když počítá na jedné. Pozor také na salloc: interaktivní alokace se účtuje, dokud ji uživatel sám neukončí.
Před kampaní jsem odhadl 12,3 GCD-hodiny na miliardu tokenů u modelu 410M, skutečnost byla 13,4 GCD-hodiny, tedy o 9 % víc. Celkem kampaň spotřebovala 10 720 GCD-hodin, tedy 5 360 GPU-hodin, vyúčtováno ale bylo 4 817 z přidělených 5 000. Rozdíl 543 GPU-hodin se do desetiny shoduje se součtem pokusů, které ukončil výpadek uzlu, takže ty se podle všeho neúčtovaly. Pokud bych kupoval podobnou kapacitu za komerční cenu, vyšla by zhruba na 3 675 eur.
Workflow bez workflow systému
Za těmi 10 720 GCD-hodinami stojí 637 pokusů o běh na GPU. Kromě samotných tréninků jsou mezi nimi navazující úlohy dlouhých běhů, vyhodnocení checkpointů a opakování po restartu clusteru. Všechno bylo potřeba podat ve správném pořadí a uhlídat. Na řízení stovek úloh existují specializované systémy, ale moje kampaň měla jednoduchou strukturu a vystačila si se závislostmi Slurmu. Pro každou ze šesti variant pořadí dat běžela nejdřív stavba korpusů na procesorové části, pak osm tréninků a nakonec kontrolní běh, který potřeboval výsledky všech osmi. U první varianty každé nové velikosti nebo rodiny modelu se mezi ně vkládal dvacetiminutový smoke test na skutečných datech. Kdyby selhal, zbytek řetězu zůstal čekat a nic se neúčtovalo.
build=$(sbatch --parsable build_corpora.sbatch) ids=() for c in "${TREATMENTS[@]}"; do ids+=( $(sbatch --parsable --dependency=afterok:$build \ --partition=small-g --gpus-per-node=1 --cpus-per-task=7 --mem=60G \ --export=ALL,CORPUS=$c train_one.sbatch) ) done sbatch --dependency=afterok:$(IFS=:; echo "${ids[*]}") ... train_one.sbatch
Kontrolní běh na posledním řádku je tentýž skript, jen s kontrolním korpusem. Model 2.8B potřeboval 81 hodin, ale limit small-g je jen 72 hodin. Každý jeho běh jsem proto podal jako dvojici úloh. Hlavní úloha trénuje a každých 200 kroků ukládá stav. Navazující úloha se závislostí afterany se spustí, ať hlavní skončí jakkoli, načte uložený stav a pokračuje, nebo hned skončí, pokud je trénink hotový. Zámek ve skriptu přitom zajišťuje, že na jednom běhu pracuje vždy jen jedna úloha. Během kampaně jsem jednou tentýž příkaz omylem podal dvakrát a druhou úlohu zastavil právě zámek. Bez něj by do stejného adresáře trénovaly dvě.
Pro sledování kampaně jsem na clusteru nepotřeboval žádnou službu. Každý trénink si průběžně zapisoval vlastní log s krokem a ztrátou. Notebook si každých pět minut stáhl přes rsync jen tyto malé textové soubory, bez checkpointů, a skript z nich sestavil přehled stavu. Upozornění poslal, jen když se stav některého běhu změnil. Úzké místo je přihlašování: certifikát pro SSH na LUMI platí deset hodin, a když vyprší, kampaň běží dál, ale monitoring přestane vidět, co se na superpočítači děje.
Celá kampaň běžela od 5. do 30. října 2026 a souběžně v ní běželo až 66 tréninků. Většina úloh začala běžet během několika minut po podání. Výjimkou byla dávka podaná v pátek večer, která čekala 11 hodin, a jedna navazující úloha, která kvůli sdílené prioritě projektu čekala asi den. Za celou kampaň vzniklo 2 347 uložených stavů modelu. Velké dávky bych příště radši podával ráno než v pátek večer.
Trénink by se přitom v ideálním případě vešel zhruba do týdne. Kdyby se 447 dní práce jedné GCD rozdělilo rovnoměrně mezi 66 souběžných tréninků, vyjde necelých sedm dní. Je to ale dolní mez, protože 66 byl nejvyšší souběh, ne průměr, a dlouhé běhy i závislosti mezi úlohami čas prodlužují. Kampaň se protáhla na necelý měsíc hlavně proto, že jsem tréninky podával po dávkách a mezi nimi rozhodoval, co spustit dál. Kdo má plán i ověřené skripty hotové předem, může podat všechno najednou a pořadí úloh nechat na závislostech ve Slurmu. Záleží pak už jen na tom, kolik souběžných úloh pustí fronta.
Co se pokazilo
Uprostřed kampaně CSC na víc než den uzavřelo LUMI z bezpečnostních důvodů, nasadilo záplaty a restartovalo celý cluster. Výpadkem uzlu tehdy skončilo 29 z 637 pokusů o běh na GPU a dalších 12 Slurm přerušil a vrátil do fronty. Po restartu je sám znovu spustil pod stejnými čísly a trénink pokračoval z posledního uloženého stavu, takže ztráta byla jen čas od posledního uložení a zasahovat jsem nemusel.
Další výpadek přišel přesně ve chvíli, kdy trenér zapisoval uložený stav. Soubor se stihl přejmenovat na finální jméno, data ale ještě nebyla na disku, a po restartu tak zůstal neúplný soubor se správným jménem. Přejmenování je sice atomické, po pádu ale samo nezaručí, že data opravdu leží na disku. Trenér dnes volá
fsync na soubor i na adresář. Moje testy tuhle chybu nezachytily, protože se projeví jen při pádu v úzkém časovém okně. Tento jediný běh jsem musel spustit znovu od začátku. Stav pro navázání leží v jediném souboru, který každé uložení přepíše, a checkpointy pro vyhodnocení obsahují jen váhy bez stavu optimalizátoru, takže starší stav, ze kterého by šlo pokračovat, neexistoval. Dnes bych si proto vedle fsync nechával i předchozí stav pro navázání.
Volba
#SBATCH --signal=USR1@600 měla trenéru deset minut před limitem poslat signál, aby stihl uložit stav a čistě skončit. Bez prefixu
B: ale Slurm posílá signál jen krokům spuštěným přes
srun. Trenér běžel přímo v dávkovém skriptu, a signál proto nikdy nedostal. Samotné
--signal=B:USR1@600 by ale nestačilo, protože signál pak dostane jen dávkový shell. Ten ho musí příkazem
trap předat trenérovi, nebo je potřeba trenéra spustit přes
srun. Navazování celou kampaň stálo jen na průběžném ukládání po 200 krocích.
Poslední problém přišel až po kampani a týkal se dat. Archivovat bylo potřeba 7,5 TiB dat, převážně checkpointů, protože z
/scratch se 90 dní po skončení projektu všechno maže. Kolik toho vznikne, jsem si předem nespočítal a archiv jsem začal řešit až po posledním tréninku. Na Macu bylo volno 68 GB, na externím disku 2,7 TiB a stahování domácí linkou rychlostí 5 MB/s by trvalo asi 19 dní. Data jsem nakonec kopíroval nástrojem rclone přímo z LUMI do objektového úložiště CESNET v rámci e-INFRA CZ. O alokaci prostoru u CESNETu jsem požádal přes univerzitu v sobotu a místo běžných 2 TB jsem dostal požadovaných 10 TB ještě o víkendu.
Ani kopírování nešlo úplně hladce. Běželo na přihlašovacím uzlu a zhruba v půlce se zastavilo. Příčinou mohl být limit 24 hodin procesorového času pro procesy na přihlašovacím uzlu, nebo údržba, která probíhala ve stejné době. Která z nich to byla, se potvrdit nepodařilo. Opakované spuštění přeskočilo hotové soubory a zbylých 3,7 TiB dokopírovalo za 17 hodin. Bajtovou kontrolu archivu jsem pak pustil jako běžnou úlohu na výpočetním uzlu. Po 43 hodinách ji přerušila další bezpečnostní odstávka celého LUMI kvůli zranitelnosti jádra Linuxu. Slurm úlohu po restartu sám spustil znovu a druhý běh doběhl za necelých 53 hodin. Z 14 923 souborů v archivu se 14 911 shodovalo bajt po bajtu a zbylých 12 se lišilo jen proto, že se po archivaci změnily. O archivní úložiště bych příště požádal už spolu s alokací a data do CESNETu kopíroval průběžně už během kampaně.
Co bych doporučil
Pro trénink v PyTorchi není AMD překážka, pokud si člověk vystačí se standardními knihovnami. Před žádostí o výpočetní čas se vyplatí ověřit podporu AMD u každé knihovny s vlastními kernely a přečíst si účtovací pravidla. Software je dobré brát z kontejnerů, které připravuje přímo LUMI, a výsledky jednou porovnat s výpočtem na procesoru.
U Slurmu se vyplatí nastavit účet projektu v prostředí pro všechny úlohy. Bez něj sbatch úlohu odmítne s chybou o limitu úloh, i když je fronta prázdná, a z hlášky se příčina nepozná. Na procesorové části se navíc účtuje i paměť, takže úloha s 64 GB zaplatí 32 jader, i když jich využije méně. Pomocné skripty pro přípravu dat je dobré vyzkoušet na plné velikosti dat. U mě validace korpusu v jednom procesu narazila na osmihodinový limit a po rozdělení na bloky trvala tři minuty. Celou kampaň pak má smysl pouštět po stupních: nejdřív krátký test na skutečných datech, potom jednu úplnou variantu a teprve potom zbytek. Chyby v přípravě dat a nastavení se mi tak ukázaly dřív, než začala běžet drahá GPU alokace.
Malé modely se nejlépe vejdou na jednu GCD a paralelizují se mezi běhy. Každý dlouhý trénink by mělo jít kdykoli přerušit a navázat, protože se může restartovat i celý cluster. Ukládání stavu musí přežít pád uprostřed zápisu. Do žádosti je dobré započítat i úložiště a archiv, nejen GPU-hodiny, a data je potřeba ze
/scratch odnést včas, protože tam nezůstanou napořád.
Z technické stránky experiment ukázal, že se k evropskému superpočítači dostane i menší firma nebo výzkumník bez poplatků a během pár dní a že natrénovat si tak vlastní menší model dnes už není výsada pro pár vyvolených.