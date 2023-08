Tuxedo Stellaris 16: velký a náročný pracant s mechanickou klávesnicí

Kus železa

Notebook není žádný střízlík, naopak. Váží 2,5 kg a v rukou jde dost znát. Na první pohled zaujme hliníkové víko s logem, ačkoli zbytek šasi je plastový. Váhu tak navyšují zejména „střeva“ a chlazení uvnitř počítače. Ke hmotnosti je nutné připočítat také kilogram 280W adaptéru, jenž doslova připomíná černou cihlu.





Dohromady jde tak o kombinaci, která je vhodná spíše pro přejíždění z kanceláře na jiné dedikované pracovní místo. Stellaris 16 jsem po dobu testování převážel denně v batohu a při jízdě MHD už bylo váhu dost cítit.

Ke zpracováním mám ještě jeden postřeh. Stejně jako jeho předchůdce se i Stellaris 16 poměrně rychle upatlá a na černém povrchu ulpí různé otisky prstů. Není to nic, co by nevyleštil hadřík, ale je dobré s tím počítat.





Po otevření hliníkového víka na vás vykoukne velký šestnáctipalcový displej s matnou úpravou. Obrazovka nabízí rozlišení 2560×1600 (poměr stran 16:10) a 95% pokrytí sRGB s celkem dobrými pozorovacími úhly. Při mírném krčení hlavy je je obraz stále bez velkého zkreslení, ale pohled ze stran už ztrácí svou ostrost.

Obnovovací frekvence je 240 Hz, čímž potěší zejména hráče e-sportových her. Jas dosahuje 350 nitů, což není nijak vysoká hodnota, ale pro práci a hraní naprosto stačí.

Nad displejem najdete ještě Full HD kamerku, která kvalitou dostačuje na běžné pracovní hovory a zvládá i Windows Hello, kdyby někdo využíval tuto funkci ve Windows.

Mechanická klávesnice

Než se dostaneme ke klávesnici, chci ještě pochválit skleněný touchpad, který je přesný a velmi příjemný na používání. Trochu mi vadilo, že není vycentrovaný k celému tělu, ale zarovnává se se středem klávesnice okolo mezerníku. Posunutí více doleva však nemusí vadit každému a jde o osobní preferenci.

Nyní se konečně dostáváme k druhému taháku Stellaris 16. Tím je mechanická klávesnice se spínači typu Cherry MX. Zajímavostí je, že numerický blok tyto spínače nepoužívá, ale spoléhá na membránové klávesy. Klávesnice má 1,8mm hloubku stisku a po každém zmáčknutí uslyšíte typické cvaknutí. Musím přiznat, že běžně mechanickou klávesnici nepoužívám, takže mám zkušenosti pouze s těmi, které přišly na test.

Na klávesnici se píše opravdu velmi příjemně. Prsty jsou schopné se velmi rychle posouvat mezi jednotlivými klávesami a při psaní všemi deseti jsem nezaznamenal jediný problém. Klávesy mají plochou úpravu, a přesto jsem nebyl unavený ani po pár hodinách aktivního psaní. Zprvu jsem nebyl tolik zvyklý na zvučné cvakání kláves, ale posléze jsem si zvykl, a naopak při přechodu na jiné klávesnice se divil, že klapání neslyším. Mé okolí už bylo nadšené méně, ale tak to u mechanických klávesnic bývá.

Numerická část nabízí pocitově jiný zážitek. Klávesy dopadají měkčeji a jsou téměř neslyšné. Osobně pro numerický blok nemám příliš využití, takže jsem jinou úpravu nebral jako problém a vlastně by mi nevadilo, kdybych jej na notebooku neměl.

Celá klávesnice má RGB podsvícení, které lze nastavit v utilitě Tuxedo Control Center.

Chtělo by to USB-C navíc

Nesmíme však opomenout zbytek výbavy. Stellaris 16 nabízí zámek Kensington, USB-A 3.2 a samostatný vstup na mikrofon a sluchátka na levé straně. Pravou stranu pak okupuje čtečka SD karet a další dva USB-A 3.2. Zadní strana nabízí Thunderbolt 4, RJ45 s 2,5Gbit rychlostí a HDMI 2.1.

Portová nabídka není vůbec špatná, ale osobně bych uvítal alespoň o jedno USB-C navíc. Zamrzí také nemožnost notebook napájet přes USB-C. Osazená elektronika totiž postrádá specifikaci Power Delivery (PD), která by dovolila využít standardní nabíječky.

Bezdrátová konektivita pak nabízí Wi-Fi standardu 6E a Bluetooth 5.3.

Tuxedo OS 2

Stellaris 16 dorazil s předinstalovaným Tuxedo OS 2. Aktuální verze systému vychází z Ubuntu, ale výchozím prostředím je KDE Plasma 5.27. Dodávaná verze jádra je 6.2.

Tuxedo OS nabízí předinstalované některé programy a utility, jmenovitě zejména Tuxedo Control Center, přes který ovládáte výkon počítače, regulujete ventilátory a optimalizujete výdrž baterie, stejně jako například nastavujete podsvícení klávesnice.

Aplikace jsem doinstalovával přes Discover a při pohledu na softwarovou výbavu systému šlo o mix balíčků .deb a flatpak. Firefox a ovladače Nvidia byly kupříkladu v .deb, naopak Steam, Discord nebo Chromium pak přišly ve formátu flatpak.

Pokud vám Tuxedo OS nebude vyhovovat, můžete nainstalovat libovolnou distribuci dle vlastního uvážení nebo například Windows.

Komponenty a výkon

Námi testovaná konfigurace notebooku byla osazena 500GB Samsung 980 SSD, 32GB 5600 MHz DDR5 RAM, Intel Core i9–13900HX a Nvidia RTX 4060 s 8GB GDDR6 VRAM.

Výkon má dvě roviny. Po připojení do sítě podává notebook velmi solidní výsledky. Například v benchmarku Geekbench dosahoval tento mobilní procesor téměř podobných výsledků jako jeho stolní kolega. Grafická karta RTX 4060 se také nezalekne mnoha testů a ani moderních AAA her. Nedostatku výkonu se tedy nemusíte bát, ale vše bude vykoupeno vyšší hlučností ventilátorů a nutností pracovat a hrát u zásuvky.

Pro ilustraci hra Cyberpunk 2077 na Ultra detaily v nativním rozlišení 2560×1600 běžela okolo 45 až 50 FPS. RayTracing se bohužel přes Proton zprovoznit nepodařilo, ale pokud bychom si s nastavením trochu vyhráli, určitě lze dosáhnout stabilních 60 FPS. Nativní port Shadow of the Tomb Raider pak zvládal vysoce nad 80 FPS v nejvyšších detailech a místy nebyl problém se pohybovat okolo 110 FPS.

Přenosná stanice

Na baterii se spíná primárně integrovaná grafická karta Intel. Nvidia RTX 4060 je pak k dispozici na vyžádání a při plném zatížení procesoru a grafické karty můžete očekávat podobný scénář s tím, že výdrž baterie razantně klesne.

Při podsvícení obrazovky na 25 %, zapnuté Wi-Fi a přepnutí na grafickou kartu Intel, aktivním psaní a surfování po webu, jsem se opakovaně dostal na výdrž zhruba 8 hodin na jedno nabití. Stellaris 16 by tak teoreticky zvládl bez adaptéru celý pracovní den, ale pouze za předpokladu lehčí kancelářské práce.

Naopak při aktivním hraní není problém notebook vybít do dvou hodin, což připomíná výdrž Steam Decku a jemu podobných zařízení. Nvidia RTX 4060 je opravdu hladová a ani 99 Wh baterie ji nedokáže dlouhou dobu krmit energií.

Tradiční Achillovou patou notebooků Tuxedo jsou reproduktory a u Stellaris 16 tomu bohužel není jinak. Reproduktory jsou zcela použitelné pro videohovory, občasné sledování seriálů a hraní her. Pro jakýkoli větší požitek bych ale volil externí reproduktory nebo sluchátka. Vestavěné reproduktory totiž postrádají výraznější basy, mají nevýrazné výšky a obecně mají spíše plechový zvuk.

Ještě, než se dostaneme k verdiktu, bych rád zmínil pár zajímavostí ohledně UEFI. Standardně jako u jiných notebooků Tuxedo můžete zcela vypnout kameru, mikrofon, Wi-Fi a Bluetooth. Velmi zajímavou možností je také ale aktivace tichého režimu, který zapíná ventilátory později než obvykle. Oceníte to zejména při kancelářské práci, kdy notebook vyloženě nehučí při každé příležitosti a vás tak maximálně ruší cvakání mechanické klávesnice.

Tuxedo Stellaris 16 potěší všechny, kteří hledají výkonnou a přenosnou pracovní stanici. Radost určitě udělá i hráčům a všem co hledají vysoký grafický i procesorový výkon. Velmi zajímavá je pak i mechanická klávesnice, která může udělat mnohým uživatelům radost z používání. Naopak pokud hledáte dobře přenositelný notebook na primárně kancelářskou práci, pak bych se poohlédl jinde. Stellaris 16 je především pořádná lopata se vším všudy, co k tomu patří.

Notebook Stellaris 16 zapůjčila k testu společnost Tuxedo Computers.

Cena testované konfigurace je 2259 eur včetně daně.