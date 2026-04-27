Ubuntu 26.10 bude Stonking Stingray, Debian má novou vedoucí projektu

Harmonogram pro Ubuntu 26.10
Vydání Ubuntu 26.10 s kódovým označením „Stonking Stingray“ je naplánováno na 15. října 2026. Harmonogram zveřejnila společnost Canonical, přičemž jednotlivé termíny se mohou ještě změnit. Klíčovým milníkem je „feature freeze“ 10. srpna 2026, kdy se přestávají přidávat nové funkce a vývoj se zaměřuje na ladění chyb. Následuje „UI freeze“ 10. září, kdy musí být hotové všechny změny rozhraní. Beta verze vyjde 24. září, „kernel freeze“ proběhne 1. října a finální vydání je plánováno na 15. října.
Jako meziverze bude Ubuntu 26.10 podporováno devět měsíců, s tří měsíčním překryvem s následujícím vydáním 27.04. Očekává se nasazení desktopu GNOME 51 a jádra Linux 7.2 nebo 7.3. Připravuje se také jednodušší GRUB bootloader, který má zvýšit bezpečnost zejména u šifrovaných instalací. Další detaily o novinkách budou postupně odhaleny v následujících měsících.
Debian má novou vedoucí projektu
Debian má nového lídra. V rámci voleb pro rok 2026 byla zvolena Sruthi Chandran, která se funkce Debian Project Leader (DPL) ujme 21. dubna 2026. Ve funkci nahradí Andrease Tilleho, jenž vedl projekt od roku 2025. Chandran byla letos jedinou kandidátkou. Hlasování probíhalo od 4. do 17. dubna a získala 289 hlasů, zatímco možnost „None of the above“ obdržela 50 hlasů.
Role Debian Project Leader zahrnuje reprezentaci projektu, koordinaci vývoje a rozhodování na úrovni celého projektu. Sruthi Chandran, vývojářka Debianu z Indie, se dříve věnovala knihovnictví a nyní přispívá do svobodného softwaru. Podílela se na správě balíčků, komunitních aktivitách, organizaci DebConf a dalších projektových činnostech.
Jedním z jejích hlavních témat je podpora diverzity v Debianu i širší komunitě open source, zejména v oblasti zastoupení pohlaví, regionů a etnických skupin. Zdůrazňuje také význam větší viditelnosti žen a genderově různorodých přispěvatelů. Předání vedení projektu proběhne 21. dubna 2026.
LXQt 2.4 s dalšími vylepšeními pro Wayland
Po více než pěti měsících od verze 2.3 se nové vydání zaměřuje především na lepší podporu Waylandu. Nově nabízí oddělená nastavení pro Wayland a X11, možnost otevřít hlavní menu klávesovou zkratkou, nápovědu pro nastavení zkratek v panelu a lepší práci s prvky plochy na více monitorech.
Součástí aktualizace je také vylepšená správa napájení, horizontální rozložení pluginu hlasitosti a rozšířené možnosti ovládání zvuku přímo z panelu. Správce souborů PCManFM-Qt nově automaticky zvýrazní pole názvu souboru při ukládání, LXQt Runner spustí kalkulačku už při zadání čísla a byl přidán přístupový portál pro xdg-desktop-portal-lxqt. Terminál QTerminal dostal nové téma „Nord“, lepší vyhledávání se zvýrazněním výsledků a další drobná vylepšení.
Mezi další změny patří podpora odhlašování přes SystemdProvider či úpravy notifikací a opravy chyb. LXQt 2.4 se brzy objeví v repozitářích běžných GNU/Linux distribucí.
Framework Laptop 13 Pro s certifikací Ubuntu
Nový Framework Laptop 13 Pro je prvním zařízením společnosti Framework Computer s oficiální certifikací Ubuntu, což znamená garantovanou podporu ihned po vybalení. Notebook staví na filozofii modularity a opravitelnosti, kterou je Framework dlouhodobě známý. Nabízí procesory Intel Core Ultra Series 3 nebo AMD Ryzen AI 300, až 64 GB moderní paměti LPCAMM2 (LPDDR5X) a 13,5" displej s rozlišením 2880×1920, jasem 700 nitů a variabilní obnovovací frekvencí 120 Hz.
Samozřejmostí jsou rychlá PCIe Gen 5 SSD, Wi-Fi 7 a modulární porty, které lze měnit podle potřeby. Novinkou je haptický touchpad simulující kliknutí pomocí motorů, podobně jako u MacBook Pro. Zachována je také možnost upgradu, majitelé starších modelů mohou nový touchpad doplnit. Zařízení podporuje aktualizace firmwaru přes LVFS a nástroje dostupné v systému Ubuntu. K dispozici je i varianta s Windows 11.
Základní předkonfigurovaná Ubuntu edice začíná přibližně na 2009 librách, zatímco výkonnější varianty s AMD stojí přes 3000 liber. Levnější DIY verze umožňují vlastní konfiguraci. Předobjednávky jsou již spuštěny, dodávky začnou v červenci.
Nově vydáno
Joshua Webb oznámil vydání RakuOS 2026.04.15, aktualizované verze neměnné linuxové distribuce založené na Fedora, která nabízí na výběr pracovní prostředí KDE Plasma, GNOME a, nově v této verzi, COSMIC. Společnost IceWhale Technology vydala ZimaOS 1.6.0, aktualizovanou verzi svého vlastního operačního systému založeného na Linuxu, určeného pro osobní servery a zařízení NAS. Vyšlo GhostBSD 26.1, nové vydání operačního systému založené na FreeBSD 15.0. Maple Linux, desktopová distribuce Linuxu založená na stabilní větvi Debianu, která využívá prostředí Cinnamon je k dispozici ve verzi 1.4.5.