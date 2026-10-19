Ubuntu 27.04 má jméno, Mozilla představila Firefox Enterprise

Ubuntu 27.04 bude Tenacious T-Rex
Canonical oznámil kódové označení připravovaného Ubuntu 27.04, které ponese jméno Tenacious T-Rex. Po říjnovém vydání Ubuntu 26.10 Stonking Stingray tak přichází na řadu první pravěký dinosaurus v historii maskotů této linuxové distribuce. Přídavné jméno Tenacious znamená vytrvalý či neústupný a spolu s tyranosaurem má symbolizovat odolnost projektu.
Vydání je naplánováno na 22. dubna 2027, přičemž beta verze by měla být dostupná 1. dubna. Půjde o standardní vydání s devítiměsíční podporou, u něhož se očekává desktop GNOME 52 a novější linuxové jádro. Konkrétní seznam novinek však zatím nebyl potvrzen.
Mozilla představila Firefox Enterprise
Mozilla představila Firefox Enterprise, podnikovou verzi svého webového prohlížeče určenou organizacím, které potřebují větší kontrolu nad zabezpečením, správou dat a dodržováním bezpečnostních pravidel. Řešení vychází z otevřeného vykreslovacího jádra Gecko a nabízí centrální správu prohlížečů prostřednictvím administrační konzole provozované přímo na infrastruktuře zákazníka.
Správci mohou nastavovat více než 130 pravidel, řídit přístup k webovým aplikacím, omezovat přenos citlivých dat, spravovat rozšíření a regulovat používání nástrojů umělé inteligence. Důležitým prvkem je možnost uchovávat správní data a bezpečnostní záznamy ve vlastní infrastruktuře organizace, bez nutnosti svěřovat jejich správu Mozille. Mozilla zároveň připravuje také podnikovou variantu e-mailového klienta Thunderbird.
KDE Plasma 6.8
KDE vydalo desktopové prostředí Plasma 6.8, které zároveň připomíná 30 let existence projektu. Mezi hlavní novinky patří podpora automatického zálohování pomocí nástroje Kup, možnost nahrávat obrazovku včetně systémového zvuku a mikrofonu a pokročilejší správa procesů, u nichž lze nově omezit využití na vybraná jádra procesoru. Vylepšení se dočkaly také vzdálená plocha, podpora HDR a grafických karet NVIDIA, které nyní standardně využívají trojité bufferování.
Plasma Shell se navíc spouští rychleji a při větším množství widgetů spotřebovává méně paměti. Zásadní změnou je definitivní ukončení podpory desktopové relace X11 – Plasma 6.8 funguje pouze na Waylandu, starší aplikace však mohou nadále běžet prostřednictvím kompatibilní vrstvy XWayland. Nová verze tak představuje důležitý krok v modernizaci linuxového desktopu.
Tuxedo Stellaris 16 Gen8
Německý výrobce Tuxedo Computers představil osmou generaci linuxového notebooku Stellaris 16 Gen8, který cílí na náročné uživatele, vývojáře, hráče i práci s lokální umělou inteligencí. Nabízí procesor Intel Core Ultra 9 290HX Plus s 24 jádry, až 128 GB operační paměti DDR5 a grafické karty NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, RTX 5080 nebo RTX 5090 s až 24 GB grafické paměti.
Šestnáctipalcový displej s rozlišením 2560 × 1600 je dostupný v několika variantách včetně OLED a Mini-LED s obnovovací frekvencí až 300 Hz. Zákazníci si mohou zvolit předinstalovaný Linux, například Tuxedo OS, nebo Windows 11. Základní konfigurace začíná na 2 795 eurech (68 tisíc korun) a expedice je plánována na listopad 2026.
Nově vydáno
Robert Spiteri oznámil vydání ZEPHIX 9, nejnovější stabilní verze desktopové linuxové distribuce tohoto projektu, která vychází ze stabilní větve Debianu. StormOS, distribuce zaměřená na stolní počítače, založená na Arch Linuxu vyšla ve verzi 2026.10. PCLinuxOS, uživatelsky přívětivá distribuce, která již po instalaci podporuje mnoho oblíbených grafických a zvukových karet i dalších periferních zařízení je k dispozici ve verzi 2026.10. Vyšel EnigmarsOS 2026.10.05, nové vydání distribuce založená na Arch Linuxu, která využívá pracovní prostředí KDE Plasma.