Ubuntu možná přejde na Wayland, FreeBSD odsouvá 32 bity na druhou kolej

Ubuntu

Přechod z X11 na Wayland je v Ubuntu opět aktuálním tématem. Canonical nedávno oznámil, že se pokusí Wayland dostat už do nadcházející verze 21.04 s dlouhodobou podporou, která by měla vyjít v dubnu tohoto roku. Vzhledem k tomu, že nedávno padlo rozhodnutí o odložení přechodu na GNOME 40 a GTK 4 mají vývojáři pro tuto změnu volné ruce. Uživatelé Ubuntu se tak mohou těšit na kombinaci GNOME 3.38 a Waylandu s výjimkou těch, kteří mají grafické karty od Nvidie.

Ubuntu 21.04

FreeBSD

Operační systém FreeBSD do budoucna změní status 32bitové architektury na Tier 2. To znamená, že tento systém dál poběží na i386 architektuře, ale její podpora bude mít pro vývojáře nižší prioritu. Toto odsunutí 32bitových strojů na druhou kolej by mělo nastat od nadcházející „velké“ verze FreeBSD 13.0. U stále podporovaných verzí s číslovkami 11 a 12 bude ale tato architektura stále vedená jako Tier 1.

FreeBSD 13 XFCE

Tails

Linuxové distribuce instalované na pevném disku mohou být aktualizovány naprosto jednoduše. Živé distribuce to mají těžší, protože musí vyměnit kompletně celý systémový disk. To je i případ distribuce Tails zaměřené na anonymitu a bezpečnost. Po nedávných událostech se sudo exploitem si musel pospíšit, aby rychle vydal novou opravnou verzi 4.15.1. Ta vyšla jen několik dní po vydání Tails 4.15 a přináší opravu této zranitelnosti.

Tails 4.14

AlmaLinux

V reakci na změny kolem CentOSu vznikla nová distribuce AlmaLinux. Tato distribuce je založená na Red Hat Enterprise Linuxu a stojí za ní tým z CloudLinuxu. Jejím hlavním cílem je nabídnou bývalým uživatelům CentOSu otevřenou alternativu. Vývojáři pro tyto účely připravili i nástroje pro rychlou a jednoduchou migraci. Distribuce je zatím ve fázi betaverze, první ostré vydání by mělo být k dispozici během prvního čtvrtletí tohoto roku.

AlmaLinux beta

Nově vydáno

Na HardenedBSD postavený systém pro routery a firewally OPNsense vyšel ve verzi 21.1. Jednoúčelová na Debianu založená živá distribuce určená pro práci s diskovými oddíly Clonezilla Live oznámila vydání verzi 2.7.1–22. Na Ubuntu postavená serverová distribuce Zentyal Server je k dispozici ve verzi 7.0. Linuxová distribuce s vlastním prostředím odvozeným od GNOME 3 Endless OS má novou verzi 3.9.2.