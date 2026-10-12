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Ubuntu nabídne obrazy pro RISC-V, Debian hledá vzhled pro Forky

Filip Zatloukal
Dnes
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RISC-V
Autor: Shutterstock
Ubuntu 26.10 Stonking Stingray přinese oficiální instalační obrazy pro platformu RISC-V. Projekt Debian zahájil hledání grafického tématu pro verzi 14 Forky. Projekt LineageOS představil verzi 24.0 založenou na Androidu 17.
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Oficiální obrazy Ubuntu pro RISC-V

Ubuntu 26.10 „Stonking Stingray“ přinese významnou novinku pro rozvíjející se platformu RISC-V: oficiální instalační obrazy s předinstalovaným desktopovým prostředím. Canonical připravil standardní Ubuntu s GNOME a odlehčenou variantu Xubuntu Minimal s prostředím Xfce, která je vhodnější také pro testování ve virtuálním stroji QEMU.

Vývojáři se při přípravě zaměřili mimo jiné na podporu hardwaru SpacemiT K3 a museli upravit sestavovací infrastrukturu i instalační program založený na Flutteru. Testovací obrazy jsou již dostupné, zatím však mají experimentální status a nejsou oficiálně podporované. Stabilní vydání se očekává společně s Ubuntu 26.10 dne 15. října 2026.

ubuntu 26.10

Ubuntu 26.10

Autor: Ubunlog

Grafické téma pro Debian 14

Projekt Debian zahájil hledání grafického tématu pro připravovanou verzi Debian 14 s kódovým označením Forky. Komunita může navrhovat tapety i další grafické prvky, které se objeví například v instalátoru, při spouštění systému, na přihlašovací obrazovce nebo na pracovní ploše.

Výběr se zaměří na návrhy, které vystihují charakter Debianu, mají čistý a dlouhodobě příjemný vzhled a lze je začlenit bez zásadních zásahů do systémových komponent. Projekt tak pokračuje ve své tradici, kdy o vizuální podobě distribuce spolurozhoduje komunita. Návrhy lze zasílat do 26. listopadu 2026 a následně se očekává hlasování o nejlepších příspěvcích.

Návrh pozadí pro pro Debian 14

Návrh pozadí pro pro Debian 14

Autor: Debian

LineageOS 24.0

Projekt LineageOS představil verzi 24.0 založenou na Androidu 17, na které vývojáři začali pracovat krátce po jeho červnovém vydání. Nová verze přináší aktualizované systémové funkce a přepracované aplikace, z nichž řada postupně přechází na designový jazyk Material 3 Expressive.

Významnou novinkou jsou také univerzální webové nástroje pro instalaci systému, které umožňují provádět vybrané operace přímo z prohlížeče, včetně komunikace přes ADB, Fastboot nebo protokol Samsung Odin. LineageOS tak pokračuje ve snaze prodlužovat životnost mobilních zařízení a nabízet alternativu k výrobcem dodávaným systémům. Projekt zároveň směřuje k desátému výročí, které oslaví 24. prosince 2026.

 LineageOS

Autor: LineageOS

Zveřejnĕna dokumentace ke Steam Frame

Firma Valve zveřejnila aktualizace k bezdrátovému VR headsetu Steam Frame, který je určený nejen pro virtuální realitu, ale také pro hraní běžných her z knihovny Steamu. Zájemci o zařízení si nyní mohou na stránce produktu ověřit předpokládaný termín objednávky – část rezervací má být vyřízena do prosince 2026, ostatní až v roce 2027.

Wazuh školení

Valve zároveň zpřístupnilo modely a informace o elektrickém rozhraní pro nekomerční použití, takže komunita může navrhovat vlastní příslušenství a další úpravy. Od uvedení headsetu firma také vydala několik softwarových aktualizací, které zlepšují výdrž baterie až o 12 %, spolehlivost bezdrátového připojení, kvalitu obrazu při streamování i stabilitu systému. Přibyly rovněž možnosti nastavení citlivosti senzoru přítomnosti a další vylepšení ovládání a přístupnosti.

Steam Frame

Steam Frame

Autor: Valve

Nově vydáno

Warith Al Maawali oznámil vydání Kodachi OS 10.0.3, aktualizované verze distribuce založené na Debianu, která nabízí integrované funkce pro ochranu soukromí a zabezpečení. Projekt OpenMandriva Lx vydal nová živá a instalační média pro svou edici „ROME“ s průběžnými aktualizacemi, označena jako verze 26.09. MidnightBSD, operační systém odvozený od FreeBSD vyšel ve verzi 4.0.8. Vyšla Abora OS 2026.10.03, nové vydání univerzální linuxové distribuce založené na NixOS.

Kodachi OS 10.0.3

Kodachi OS 10.0.3

Autor: Distrowatch

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Autor článku

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal vystudoval automatizaci na Univerzitě Tomáše Bati a už od studií se zajímá o vše kolem svobodného softwaru. Vždycky ho zajímaly technologie a žurnalistika, tak se rozhodl tyto dvě vášně skloubit dohromady.

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