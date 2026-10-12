Ubuntu nabídne obrazy pro RISC-V, Debian hledá vzhled pro Forky

Oficiální obrazy Ubuntu pro RISC-V
Ubuntu 26.10 „Stonking Stingray“ přinese významnou novinku pro rozvíjející se platformu RISC-V: oficiální instalační obrazy s předinstalovaným desktopovým prostředím. Canonical připravil standardní Ubuntu s GNOME a odlehčenou variantu Xubuntu Minimal s prostředím Xfce, která je vhodnější také pro testování ve virtuálním stroji QEMU.
Vývojáři se při přípravě zaměřili mimo jiné na podporu hardwaru SpacemiT K3 a museli upravit sestavovací infrastrukturu i instalační program založený na Flutteru. Testovací obrazy jsou již dostupné, zatím však mají experimentální status a nejsou oficiálně podporované. Stabilní vydání se očekává společně s Ubuntu 26.10 dne 15. října 2026.
Grafické téma pro Debian 14
Projekt Debian zahájil hledání grafického tématu pro připravovanou verzi Debian 14 s kódovým označením Forky. Komunita může navrhovat tapety i další grafické prvky, které se objeví například v instalátoru, při spouštění systému, na přihlašovací obrazovce nebo na pracovní ploše.
Výběr se zaměří na návrhy, které vystihují charakter Debianu, mají čistý a dlouhodobě příjemný vzhled a lze je začlenit bez zásadních zásahů do systémových komponent. Projekt tak pokračuje ve své tradici, kdy o vizuální podobě distribuce spolurozhoduje komunita. Návrhy lze zasílat do 26. listopadu 2026 a následně se očekává hlasování o nejlepších příspěvcích.
LineageOS 24.0
Projekt LineageOS představil verzi 24.0 založenou na Androidu 17, na které vývojáři začali pracovat krátce po jeho červnovém vydání. Nová verze přináší aktualizované systémové funkce a přepracované aplikace, z nichž řada postupně přechází na designový jazyk Material 3 Expressive.
Významnou novinkou jsou také univerzální webové nástroje pro instalaci systému, které umožňují provádět vybrané operace přímo z prohlížeče, včetně komunikace přes ADB, Fastboot nebo protokol Samsung Odin. LineageOS tak pokračuje ve snaze prodlužovat životnost mobilních zařízení a nabízet alternativu k výrobcem dodávaným systémům. Projekt zároveň směřuje k desátému výročí, které oslaví 24. prosince 2026.
Zveřejnĕna dokumentace ke Steam Frame
Firma Valve zveřejnila aktualizace k bezdrátovému VR headsetu Steam Frame, který je určený nejen pro virtuální realitu, ale také pro hraní běžných her z knihovny Steamu. Zájemci o zařízení si nyní mohou na stránce produktu ověřit předpokládaný termín objednávky – část rezervací má být vyřízena do prosince 2026, ostatní až v roce 2027.
Valve zároveň zpřístupnilo modely a informace o elektrickém rozhraní pro nekomerční použití, takže komunita může navrhovat vlastní příslušenství a další úpravy. Od uvedení headsetu firma také vydala několik softwarových aktualizací, které zlepšují výdrž baterie až o 12 %, spolehlivost bezdrátového připojení, kvalitu obrazu při streamování i stabilitu systému. Přibyly rovněž možnosti nastavení citlivosti senzoru přítomnosti a další vylepšení ovládání a přístupnosti.
Nově vydáno
Warith Al Maawali oznámil vydání Kodachi OS 10.0.3, aktualizované verze distribuce založené na Debianu, která nabízí integrované funkce pro ochranu soukromí a zabezpečení. Projekt OpenMandriva Lx vydal nová živá a instalační média pro svou edici „ROME“ s průběžnými aktualizacemi, označena jako verze 26.09. MidnightBSD, operační systém odvozený od FreeBSD vyšel ve verzi 4.0.8. Vyšla Abora OS 2026.10.03, nové vydání univerzální linuxové distribuce založené na NixOS.