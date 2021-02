Ubuntu pracuje na novém instalátoru, Raspberry Pi OS přidává repozitář Microsoftu

Ubuntu

Ubiqity, program pro instalaci linuxové distribuce Ubuntu je používán beze změny už několik let. Vývojáři Ubuntu teď plánují změnu, která povede ke sloučení instalátoru desktopové distribuce se serverovým instalátorem systému Subiquity.

Původní instalátor Ubuntu je sice plně funkční, nicméně jeho historie sahá až do roku 2006 a od jeho uvedení nedošlo k žádným výrazným změnám. Zato instalační program pro Ubuntu Server je aktivně vyvíjen a bude proto jednodušší jej do budoucna používat a udržovat. Ostrého nasazení by se mohl dočkat už v Ubuntu 20.10.

Ubuntu Installer prototyp

Raspberry Pi OS

Spoustu emocí vyvolala poslední aktualizace Raspberry Pi OS, která bez varování instaluje repozitář s VSCode od Microsoftu. Vývojáři této linuxové distribuce určené pro Raspberry Pi přidali tento repozitář, aby svým uživatelům zpřístupnili populární vývojářské nástroje.

Negativní ohlas však sklidili jak za přidání repozitáře s uzavřeným softwarem, tak za nedostatek komunikace. Dalším palčivým tématem je to, že při aktualizacích se zařízení připojuje k serverům, které patří Microsoftu.

Raspberry Pi OS

UBports

Tým UBports zveřejnil příspěvek o svých pokrocích a budoucích plánech. Vývojáři popřeli spekulace o migraci na Debian a ujistili uživatele, že pracují na přechodu na Ubuntu Touch 20.04. Dále se věnují tématům jako je Anbox, Flatpak aplikace, podpora PinePhone nebo ovladačům pro kamery.

UBports

ReactOS

Nedávné testy ukázaly, že NTFS ovladač z dílny ReactOS je schopný zavést tento systém, pokud jsou zapnuty experimentální funkce. Ovladač ntfs.sys přímo z Windows je také blízko k tomu, aby byl v ReactOS plně funkční. Takže nastal čas začít pracovat na zavaděči pro tento souborový systém. Stávající zavaděč systému FreeLoader už sice s NTFS pracovat umí, chybí mu ale podpora VBR.

ReactOS 0.4.14-dev

Nově vydáno

Debian vydal nové instalační médium s verzí 10.8. Nezávislé vyvíjená distribuce PCLinuxOS aktualizuje na verzi 2021.02. Linuxová distribuce postavená od nuly Solus vyšla ve verzi 4.2. Distribuce postavená Arch Linuxu EndeavourOS oznámila vydání verze 2021.02.03.