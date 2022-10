Ubuntu Pro zdarma pro malé firmy, Debian s nesvobodným firmwarem

Ubuntu Pro zdarma až pro pět počítačů

Společnost Cananonical se rozhodla poskytnout zdarma pro osobní užití a malé firmy Ubuntu Pro až pro pět počítačů. Ten byl původně určený pro zákazníky, kteří chtějí mít stabilní systém s podporou až na 10 let. Nyní se Canonical rozhodl rozšířit Ubuntu Pro i mimo podnikový sektor ve snaze udělat svobodný software stravitelnější pro masy.

Ubuntu Pro je dostupné pro všechny podporované LTS verze počínaje Ubuntu LTS 16.04 LTS a konče Ubuntu 22.04 LTS. Po registraci do Ubuntu Pro získá vaše Ubuntu přístup ke spoustě nástrojů pro lepší zabezpečení systému a zajištění soukromí.

Ubuntu Pro

Debian s nesvobodným firmwarem

V projektu Debian nedávno proběhla debata o tom, zda by oficiální instalační média této linuxové distribuce měla obsahovat nesvobodný firmware. Tato debata pak byla ukončená oficiálním hlasování. Nakonec byla vybrána 5. možnost: Change SC for non-free firmware in installer, one installer.





To znamená, že bude existovat pouze jeden oficiální instalátor, který bude obsahovat nesvobodný firmware, pokud za něj neexistuje svobodná náhrada. Kvůli tomu bude potřeba upravit společenskou smlouvu Debianu.

Debian

COSMIC bude používat Iced Rust Toolkit

Firma System76 vyvíjí vlastní prostředí COSMIC, které by mělo být dalším krokem ve vývoji vlastní linuxové distribuce Pop!_OS. Tato distribuce je postavená na Ubuntu a doposud používá prostředí GNOME (ze kterého COSMIC vychází) a grafické knihovny GTK.





Jeden z vývojářů System76 nedávno potvrdil, že Pop!_OS COSMIC Desktop bude používat jako grafickou knihovnu Iced Rust Toolkit namísto GTK. K tomuto kroku se rozhodli proto, že celé prostředí je naprogramováno v jazyce Rust a tato knihovna do něj tedy zapadá daleko lépe.

COSMIC

TUXEDO OS jako živý systém

Německý výrobce linuxového hardwaru TUXEDO Computers oznámil dostupnost jeho prvního živé linuxové distribuce TUXEDO OS. Až doposud byl tento na Ubuntu postavený operační systém k dispozici jenom jako předinstalovaný na noteboocích této značky.

Nyní si už můžete stáhnout jeho ISO obrazy jako u většiny linuxových distribucí. TUXEDO OS je samozřejmě primárně určen pro notebooky TUXEDO, vyzkoušet si ho teď ale můžete i na jiných strojích.

TUXEDO OS zavádění systému

Nově vydáno

Odlehčená linuxová distribuce CRUX určená pro pokročilé uživatele vyšla ve verzi 3.7. Sbírka odnoží Debianu s různým prostředím SpiralLinux je k dispozici ve verzi 11.220925. Rafael Rachid oznámil vydání Linuxfx 11.2.22.04.3, aktualizované verze na Ubuntu postavené distribuce s prostředím KDE Plasma a vzhledem Windows 10 nebo 11. Na Arch Linuxu postavená distribuce ArcoLinux (dříve známá jako ArchMerge) oznámila vydání verze 22.10.02.