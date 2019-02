 »   »  Útok na DNS nekonečnou rekurzí

Stručně řečeno, útok nekonečnou rekurzí funguje podobně jako tato scéna z filmu Pošetilost mocných:

Špetka základů DNS

Nejprve to vezměme trochu ze široka. Když pošlete DNS serveru dotaz, obslouží jej buď rekurzivně, nebo nerekurzivně.

Při rekurzivním chování se dotazu chopí, pokládá dotazy dalším serverům, dokud se mu nepodaří najít odpověď a tu pak pošle tazateli. Tímto způsobem se typicky chovají lokální DNS servery obsluhující zařízení v koncové síti. Pokud se zeptám lokálního serveru na adresu www.root.cz, dostanu odpověď 91.213.160.118. Výhodou rekurzivního chování je, že si server zjištěné informace ukládá do vyrovnávací paměti a při opakovaných dotazech se na ně nemusí znovu ptát, čímž se zrychlují odezvy a celému DNS se ulehčuje. Cenou je, že rekurzivní řešení dotazu server zatěžuje.

Nerekurzivně se chovající server se dotazem podrobněji nezabývá, jen pošle informace o serverech, které jsou blíže k jeho řešení. Sám se jich ale neptá, to musí udělat tazatel. Nerekurzivně se chovají autoritativní servery. Kdybych se třeba některého z autoritativních serverů domény cz zeptal na adresu www.root.cz, dostanu odpověď „zeptej se ns.iinfo.cz nebo ns6.adminit.cz“, což jsou autoritativní servery domény root.cz, které jsou o krok blíže k odpovědi. Má-li k dispozici jejich adresy, přiloží je k odpovědi.

Princip útoku

Útok nekonečnou rekurzí spočívá v tom, že si autoritativní server zlobivé domény vymýšlí stále nové a nové servery „bližší“ řešení, které ale leží ve stejné doméně, takže se na jejich adresy musíme ptát zase jeho. Na každý takový dotaz odpoví opět odkazem na další smyšlené servery.

Řekněme, že se takovým způsobem bude chovat autoritativní server domény zlo.root.cz. Doména by měla mít alespoň dva autoritativní servery, ale buď se budou oba chovat stejně, nebo zlí hoši prostě nebudou doporučení respektovat. Dále pro zjednodušení budeme zmiňovat jen jeden.

Útok začne tím, že někdo někde projeví zájem třeba o adresu pro www.zlo.root.cz. Buď útočník využije otevřený rekurzivní server a položí mu dotaz sám, nebo přiměje některého z místních uživatelů k návštěvě tohoto webu – phishingem, příslibem atraktivního obsahu nebo jinak.

Místní rekurzivní server, který byl osloven, je cílem útoku. Pustí se do řešení dotazu: Standardním způsobem začne v kořenové doméně a postupně bude nerekruzivními servery odkázán na autoritativní servery pro domény cz, root.cz a zlo.root.cz. Až dosud vše probíhá normálně.

Jelikož hledané jméno je v doméně zlo.root.cz, normálně by její autoritativní server (řekněme ns.zlo.root.cz) poslal odpověď. On ale místo toho v odpovědi prohlásí, že je třeba ptát se serveru ns1.zlo.root.cz nebo ns2.zlo.root.cz. A neposkytne jejich adresy, což by korektně se chovající server udělal.

Oba „bližší“ servery mají jména v doméně zlo.root.cz, takže nezbývá, než jejich adresy shánět opět u ns.zlo.root.cz, který je jejím autoritativním serverem. Na dotaz po adrese ns1.zlo.root.cz ovšem odpoví, že je třeba ptát se u ns3.zlo.root.cz nebo ns4.zlo.root.cz, zatímco adresu ns2.zlo.root.cz prý znají ns3.zlo.root.cz nebo ns4.zlo.root.cz. A tak dále pořád dokola.