Vážné chyby v PHP umožňují vzdálené spuštění kódu, unikly před oznámením

Dvě kritické zranitelnosti v PHP, označené CVE-2026–109618 a CVE-2026–109619, se dostaly na veřejnost ještě před plánovaným koordinovaným zveřejněním. Podle dosavadních informací mohou umožnit vzdálené spuštění kódu na zranitelném serveru. Chyba dostala jméno php2shell.
Informace o chybách unikly dříve, než mělo proběhnout koordinované oznámení. Původně bezpečnostní tým PHP oznámil mimořádné vydání oprav plánované na 21. října v 16:00 středoevropského času času. Obě zranitelnosti označil za kritické a přisoudil jim hodnocení 9,2 podle škály CVSS 4.0. Podrobnosti o zasažených verzích a opravách měly být zveřejněny spolu s aktualizacemi.
Bezpečnostní tým si také vyhradil právo urychlit vydání mimořádných oprav, pokud by podrobnosti unikly dříve nebo se objevily první útoky zneužívající tuto chybu.
Zneužití už bylo předvedeno
Po internetu koluje video, kde někdo předvádí nástroj pro zneužití nazvaný PHP2Shell. Konkrétně bylo ukázání spuštění kódu na webových serverech s těmito aplikacemi: WordPress 7.1.3, MediaWiki 1.46.2, phpBB 3.3.17, Magento 2.4.9, Joomla 6.2.0, Laravel 13.36.0, Laravel 8.83.29, Symphony 8.1.9, Drupal 11.4.10 a WHMCS 9.0.9. Všechny aplikace používají PHP a jsou v aktuálních verzích.
Chyba v nahrávání souborů
Technický popis, který se objevil po původním oznámení, spojuje zranitelnosti s obsluhou funkce
session.upload_progress. Podle něj může při zpracování požadavků na nahrávání souborů dojít k chybě správy paměti: PHP pracuje s odkazy na data, která už byla uvolněna. Taková chyba může narušit běh procesu a za určitých podmínek otevřít cestu ke spuštění kódu na serveru.
Pro správce je důležité především to, že se popis týká zpracování nahrávání a že veřejné informace samy o sobě nenahrazují potvrzení rozsahu zranitelnosti ani opravu od PHP. Původní oznámení uvádělo, že úplné technické podrobnosti a seznam dotčených verzí mají být zveřejněny s bezpečnostní aktualizací.
Ondřej Surý, který je správcem balíčků PHP pro Debian a další distribuce, nám potvrdil, že internetem se šíří informace o nastavení volby
session.upload_progress.enabled. Podle jeho slov je ale takové opatření nesmyslné a jde zřejmě o chybný výplod AI.
Správci by měli ověřit nastavení skutečně používané webovým serverem či PHP-FPM, sledovat oznámení svého poskytovatele a nasadit opravu, jakmile bude pro jejich prostředí dostupná.
Zasaženy jsou verze 5 až 8
Podle dostupných informací jsou zasaženy verze PHP 5, 6, 7 a 8. Zatím nevíme, které verze dostanou opravu, ale předpokládá se, že pouze ty v současnosti podporované: 8.2, 8.3, 8.4 a 8.5. Starší verze mohou ale dostat zpětnou opravu například od tvůrců jednotlivých linuxových distribucí.
Na webu PHP jsou stále ještě zářijové verze 8.5.11, 8.4.26, 8.3.35 a 8.2.34. Čekáme na vydání oprav.
PHP je všude
PHP pohání velké množství webů a služeb. Kromě webů postavených na systémech WordPress, Drupal, Joomla nebo Magento může být součástí také hostingových platforem, ovládacích panelů či dodávaného softwaru. Organizace proto nemusí mít přehled o všech instalacích, které spravují nebo které jsou dostupné z internetu.
Zatím nebyla zveřejněna technická příčina chyb ani úplný seznam zasažených verzí. Ve veřejných zprávách se objevily odhady, že mohou být dotčeny verze PHP 5 až 8, ale podle dostupných informací to dosud nebylo oficiálně potvrzeno. Není tedy jasné ani to, zda bude oprava dostupná pro starší, již nepodporované verze.
Bezpečnostní výzkumníci potvrdili, že zranitelnosti jsou reálné. Společnost Huntress uvedla, že zatím ve sledovaných prostředích nezaznamenala aktivní zneužívání zmíněných chyb. Veřejně dostupný technický popis ani potvrzený exploit zatím nejsou k dispozici.
Co by měli správci udělat
Správci systémů by měli zmapovat všechna místa, kde PHP běží — nejen webové servery, ale také dodávané aplikace, zařízení, ovládací panely a systémy třetích stran. Po vydání oprav je důležité ověřit konkrétní zasažené verze a aktualizovat především systémy přístupné z internetu. Správci by měli zkontrolovat také balíčky od poskytovatele hostingu nebo distribuce Linuxu, které mohou obsahovat vlastní opravy přenesené do starších verzí.
U nepodporovaných instalací je vhodné naplánovat co nejdřívější aktualizaci. Pokud to není možné okamžitě, doporučuje se omezit jejich dostupnost z internetu nebo je dočasně umístit za další ochrannou vrstvu, například VPN či firewall pro webové aplikace.
Dočasným varovným signálem může být neobvyklá aktivita procesů PHP. Správci by měli věnovat pozornost případům, kdy procesy webového serveru spouštějí shell, nebo další nástroje pro stahování souborů. Při podezření na kompromitaci je namístě server izolovat, uchovat systémové a webové logy a prověřit, zda se neobjevily neznámé soubory, naplánované úlohy či nové účty.
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