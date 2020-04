 »   »  Většinu videa odbavíme ze své sítě, snižovat kvalitu nemá smysl, říká Jan Dvořák ze Seznam.cz

Zatím do toho ještě musí zasáhnout člověk. Když se dějí nějaké krizové stavy, velmi úzce u nás spolupracuje vývojové oddělení s provozním a řešíme, jak se v dané situaci zachovat. Musíme vždycky počítat s nějakou setrvačností. Když se divákům objeví výpadky, je už pozdě. Musíme tedy zareagovat chvíli před tím, než by se něco takového stalo.

Drtivá většina našeho provozu míří do Česka. Odpovídá to i charakteru služeb, které poskytujeme. Čechů v zahraničí je relativně málo, většina našich konzumentů je v České republice.

To je ovšem jen připojení do místních sítí přes NIX.CZ, zahraničí neodbavujete?

I přes to budeme konektivitu navyšovat v každém z našich datových center a to o 100GE. Toto nesouvisí s aktuální situací, ale je to kvůli redundanci abychom dokázali vše obsloužit z jednoho datacentra i v případě špiček.

Všechen provoz pak teče přes externí síť?

Nepřesouváme tam celý provoz, ale rozkládáme ho. První zvýšení provozu během ‚koronavirového‘ období se objevilo 9. března. Pak přišlo nové vydání One Man Show, což je pro nás taková tradiční špička. Poté byla 12. března velká tisková konference vlády, což byla další špička. Až ta poslední událost nás donutila přepnout na externí řešení. Zároveň jsme tam dosáhli rekordu 157,7 Gbps, což už bylo vidět také v grafech v NIX.CZ. To už jsme 15 Gbps odbavovali z Amazonu.



Rekordní období, výrazné špičky jsou tiskové konference vlády

Můžete si tedy přesně určit, jaká část uživatelů bude dostávat který provoz?

Ano, tady jsme určili, že jednu pětinu uživatelů serveru Novinky.cz pošleme přes Amazon. Živý přenos běžel na Novinkách a na Seznam Zprávách, část provozu jsme odklonili mimo NIX. Využití externích služeb je také finančně velmi náročné, proto k němu přistupujeme málokdy.

Největší špičky dnes tedy dělá živé video?

Špičky ano. Je tam nějaká základní úroveň přenosu daná přehráváním běžných videí, k tomu se pak nárazově přidávají živé přenosy, typicky tiskové konference. Video celkově ale rozhodně dělá drtivou většinu datových přenosů ze Seznamu.

Pozorujete i růst VOD , když jsou teď lidé doma?

Ano, dříve jsme během dne přenášeli průměrně 30 Gbps, dnes se pohybujeme okolo 60 Gbps.



Růst provozu na začátku koronavirové krize

Tiskové konference jsou teď prakticky denně, jsou stále ještě tak sledované?

Čekali jsme, že zájem o ně bude postupně klesat. Překvapilo nás, že je o ně pořád obrovský zájem. Nedělají sice už tak rekordní čísla, ale pořád se drží hodně vysoko. Paradoxně u jejich sledovanosti záleží spíše na denní době nebo na počasí. Během živého přenosu se nám přenos ze sítě zdvojnásobuje.

Jak se většina lidí o přenosu dozví?

Nejčastěji z titulních stránek Seznam.cz a Novinky.cz. Obě služby o tom informují dopředu, takže tam se o tom dozví masa uživatelů, kteří si spustí přehrávač s živým přenosem.

Při streamování máte k dispozici několik různých kvalit videa. Kolik jich je?

Je rozdíl mezi VOD a živém vysílání, třeba MP4 neděláme živě, ale až po skončení vysílání. U živých přenosů vyrábíme pět kvalit: 144, 240, 360, 480 a 720 pixelů. U živého přenosu neděláme 1080, výjimkou je jen Televize Seznam, protože tam to má smysl z hlediska kvality. U běžných živáků není kvalita vstupu taková, aby se to divácky vyplatilo. Navíc tím šetříme výkon našich strojů. Nejnáročnější je pro nás kódování videa v reálném čase.

Kódování provádíte čistě softwarově?

Ano, jeden stroj je schopen kódovat dva streamy v rozlišení 720 nebo jeden v 1080. Proto dáváme přednost nižší kvalitě, divák obvykle rozdíl nepozná a kvalita vstupu nebývá tak vysoká, aby to opodstatnilo dvojnásobnou zátěž.

Používáte formát H.264?

Ano, zejména kvůli licencím. H.264 je podporováno ve všech prohlížečích, zatímco H.265 je nutné licencovat a proto jej prohlížeče nepodporují. Uvažujeme nad tím, a velmi pravděpodobně to tak bude, že úplně přeskočíme H.265 a časem přejdeme na AV1. AV1 bohužel také zatím čeká plošnou podporu ve všech prohlížečích.

Neuvažujete o hardwarovém enkódování?

Každého půl roku u nás probíhá testování a nakoupíme nejnovější grafické karty. Tohle nám dává největší smysl, protože už grafické karty okolo 50 000 Kč nám dávají rozumný výkon. Máme sice občas problémy se spolehlivostí, ale hlavně nám chybí přidaná hodnota, nemáme jednoduše potřebu něco takového dělat. Změna by asi nastala v momentě kdy bychom přešli na AV1. Tam je velký předpoklad, že budeme kódovat na grafických kartách.

Přemýšleli jsme i o čistě hardwarovém řešení, které je ale pro nás zbytečně drahé. Dává smysl, pokud jste mediální dům bez technického zázemí. Pak je to pro vás rychlé, spolehlivé a ospravedlnitelné řešení. Ale zaplatíte ho poměrně drahými penězi.

Na základě kterých parametrů se rozhoduje o tom, kterou kvalitu videa uživatel dostane?

Snažíme se k tomu stavět chytře, abychom šetřili datový tok. To je výhodné jednak pro Seznam, ale také pro diváka, protože se k němu nepřenáší příliš velké množství dat. Ze sledování máme spoustu informací, na jejichž základě pak rozhodujeme o výběru kvality videa. U každého uživatele si měříme rychlost připojení a na základě toho vydáváme nějakou kvalitu. Řídíme se ale také tím, jak je výkonný hardware, protože třeba pro staré Androidy je přehrávání videa ve full HD velmi náročné.

Sledujeme také hodnotu DPI a velikost přehrávače ve stránce, což je velmi důležité. Nemá například smysl posílat vysoké rozlišení někomu, kdo si otevře Novinky.cz a pustí si video uvnitř článku. Zvolíme pak nějakou výchozí kvalitu, kterou mu začneme vydávat. Pokud uživatel přepne na celou obrazovku, může se dívat na full HD a nelimituje ho třeba rychlost připojení, tak kvalitu automaticky přepneme.

Vychází to z toho, že už dlouhou dobu používáme adaptivní stream s protokolem HLS. Pořád existují zařízení, kde se přehrát nedá, takže tam posíláme MP4. Jde například opět o staré Androidy, ale takových zařízení je velmi málo.

Má tedy podle vás smysl uměle snižovat kvalitu a tím odlehčovat linkám?

Více než 80 % našich uživatelů má dostatečnou linku na to, aby mohli sledovat full HD bez omezení. Ani ve špičkách nezaznamenáváme výraznější výkyvy, takže koncoví uživatelé nemají problém s přetížením sítě.

Kolik z nich ale tedy doopravdy sleduje video ve full HD?

Asi jenom 15 % všeho odsledovaného času je v rozlišení 1080. Jednak je to dáno velikosti okna, ale také živými přenosy, které běží v 720. My ale víme, že když běží tiskovka, většina lidí si ji nechá v malém okně. Nenastává tak ani teoretická možnost, že by se mohli dívat na živý přenos v plném rozlišení 1080.

Váš přehrávač tedy musí úzce spolupracovat s vaší CDN?

Máme výhodu v tom, že i když mediální část u nás hodně vyrostla, jsme stále technologická firma. Tím pádem máme dobrou kontrolu nad celým procesem zpracování videa od kódování, přes výdej až po přehrávání. Týmy pracující na vývoji přehrávače a na vývoji CDN spolu úzce spolupracují.

Kolik lidí ve špičkách sleduje vaše přenosy?

Například 10. března se na Novinky.cz dívalo 178 tisíc diváků, na Seznam Zprávách 121 tisíc. O dva dny později to už ale bylo 379 tisíc na Novinkách a 158 tisíc na Seznam Zprávách. To byl začátek současného koronavirového období.

Nedávalo by při takových tocích smysl pořízení nových nodů a jejich rozmístění k největším českým operátorům?

O něčem takovém jsme dříve uvažovali, ale to je otázka spíše na provozní oddělení. Já jsem zodpovědný za provoz CDN a kudy tečou naše data trápí spíš jiné kolegy. Obecně ale zase chybí reálná potřeba. Většinu toho bez problémů stíháme odbavit z vlastní sítě. Přesměrování do cizí CDN potřebujeme obvykle jednou nebo dvakrát do roka.

Pokud zapátrám v paměti, tak jsme přepínali kvůli Prostřeno s Kazmou a také v den, kdy zemřel Karel Gott a teď u jedné tiskovky. Dvakrát 100 GE nám běžně stačí, konektivitu navíc budeme ještě zvyšovat a tak nemáme motivaci vyvíjet speciální řešení k operátorům. Snažíme se neplýtvat toky zbytečně a přistupovat k výdeji videa chytře.

Byli jste také vládou požádáni, abyste snížili datový tok?

Nikdo nás neoslovil, ale tuhle zprávu jsme sami zaznamenali v médiích. Jsme schopni udělat takový ruční zásah, ale bylo by to pouze zafixování toho, co už stejně děláme. Navíc si neumím představit, co by se mělo stát, aby nezafungoval adaptivní streaming. Podle mě to smysl nedává.