Vylepšení pro knihovnu Glyin a cenzura PDF pro GNOME, Wine řeší nejen běh Hedgewars

Týden v KDE: nejen automatické zamknutí RDP sezení při ztrátě připojení
Další týden uběhl a do projektu desktopového prostředí KDE míří další novinky pro Plasmu 6.8. Jednou z nich je nastavení remote desktop serveru v Plasmě, kdy lze automaticky zamknout sezení připojeného uživatele, pokud dojde k odpojení, po opětovném připojení pak jeho sezení automaticky odemknout. Druhou novinkou pak je, že Plasma Login Manager si už pamatuje poslední použité sezení pro každého uživatele.
Proces průběhu úloh v Plasmě 6.8 v Discoveru nyní ukazuje položky ve skupinách, kdy nahoře je ta, kde aktuálně probíhá úloha. Na systémech s více obrazovkami se nyní skáče klávesovými zkratkami Meta + 1–9 mezi jednotlivými úlohami aktuálně používané obrazovky, nikoli v rámci primárního monitoru.
Jazyky v nastavení Plasmy lze nově vyhledávat buď pomocí kódu nebo lokalizovaným názvem nebo anglickým názvem. Frameworks 6.29 pak dostávají vylepšenou vizuální čistotu malých ikon v rámci komponenty Kirigami.Icons a čtveřici opravených chyb.
Plasma 6.6.7 dostává pět oprav chyb, jedna z nich se týká správy barev s GPU Nvidia, kdy docházelo k pádům KWin. Vrací se zde celoobrazovkové přehrávání videí na virtuální obrazovce pro na Chromiu založené prohlížeče. Plasma 6.7.4 opravuje podivnou chybu při běhu s Plasma Login Managerem, kdy docházelo k chybám při odpojení a znovupřipojení obrazovky zobrazující právě Plasma Login Manager.
Sluší se doplnit, že Plasma 6.8 také ukazuje nový nástroj
kscreenctl, který je připravovanou budoucí náhradou za starý
kscreen-doctor. Dostává více vlastnosti, je robustnější a jednodušeji použitelný. Jinak Discover nyní rychleji načítá ikony Flatpak aplikací. Více v tradičním přehledu, tentokrát v podání Nate Grahama, Johna Venesse a Salmana Farooqa.
Týden v GNOME: opět Sophie a Loupe + Glycin
V projektu desktopového prostředí GNOME je relativně klid, opět ale potěšila Sophie, která přidala další novinky do prohlížeče obrázků Loupe a jemu pod zadnicí běžící knihovny glycin. Prvně jmenovaný podporuje zobrazování informací o správě barev, ICC profilech či shrnutí na bázi CICP . Jak přehled připomíná, Sophii lze podpořit v její práci skrze program GNOME Fellowship.
Glycin podporuje u nově vytvářených obrázků automatickou konverzi poskytovaného formátu texturové paměti do podoby používané cílovým formátem. Projekt nyní podporuje všechny formáty používané všemi podporovanými typy obrázků, plus rozšířena byla podpora metadat o načítání XMP (Extensible Metadata Platform) pro formáty GIF, TIFF a WebP.
Cenzura PDF souborů
Z dalších projektů zmíněných v aktuálním 259. přehledu novinek zmiňme práci na nástroji Censor. Vývojář Robert Wolff informuje, že tento jeho nástroj pro odstraňování informací z PDF souborů (document redaction tool). Dostává vylepšené nástroje a rozhraní.
Sluší se doplnit, že Censor umí z PDF odstranit vše, co uživatel dá pod černé obdélníky tak, že věci opravdu z PDF zmizí a nepotřebuje k tomu ani rasterizovat texty – zachová původní kvalitu a cenzurované informace v PDF nebudou nijak získatelné.
Aktualizace pro Kiwi menu
Jako zajímavý projekt z přehledu novinek v GNOM vypíchněme samostatně Kiwi Menu, které nyní dostalo kompaktní, macOS-inspirovaný vzhled rychlého menu, které udržuje typické akce jako spánek / restart / vypnutí / zamčení / odhlášení na jediný klik. Cílem projektu je nabídnout úpravu vzhledu pro uživatele, kteří by na GNOME přecházeli z Apple, bez nutnosti složitější samostatné konfigurace. Nová verze 1.6.4 přináší další novinky.
Jednou z nich je vynucené ukončení aplikace (dialog po vzoru macOS ukazující živé údaje o využití CPU a paměti), About This PC, nástroj pro uživatelské položky v menu (včetně klávesových zkratek), právě nastavitelné klávesové zkratky a lépe pozicované menu se symbolickými ikonami. Zajímavý projekt, který lze jedním kliknutím nainstalovat z webu rozšíření GNOME.
Vývojová verze Wine 11.14 a konverze 7.1 zvuku
Nová verze Wine 11.14 přináší mimo jiné podporu konverze formátu 7.1 v rámci DirectSound, podporu algoritmu AES-GMAC v rámci BCrypt, podporu módu WoW64 i pro FreeBSD, ikony ve Start menu a samozřejmě nějaké ty opravené chyby. Těch je tentokrát 21, přičemž nejstarší si na uzavření počkala dlouhých 16 let, nejmladší pouhé čtyři dny.
Uzavřena je třeba též chyba týkající se nefunkčnosti instalátoru Adobe Reader 9.0, nahlášená před 11 lety. Před 6 lety byla nahlášena chyba v podobě padání hry Hedgewars 1.0.0, hry nativně dostupné i pro Linux či FreeBSD. Zkrátka i tentokrát nebyla o uzavírání prazvláštních hlášení nouze.