Vyšla retro strategie Combined Arms, EA otevírá další patenty

Combined Arms

Vyšlo první ostré vydání Combined Arms, retro RTS, která kombinuje prvky Tiberian Dawn, Red Alert, Tiberian Sun, Red Alert 2 a dokonce i trochu z C&C Generals. Hra je postavená na otevřeném herním enginu OpenRA a dostupná pro platformy Linux, macOS a Windows.

Hra vám umožňují hrát za spojence, Sověty (hra nabízí zábavný efekt, kdy při zničení sovětského tanku odletí věž podobně jako ve skutečnosti u T-72 a starších), Nod, GDI a Scrin. Verze 1.0 přináší šestou kapitolu kampaně pro jednoho hráče, takže je nyní k dispozici přibližně 30 misí k hraní. Přibyly také dvě nové mapy pro více hráčů a vývojáři opravili několik chyb.

Combined Arms 1.0

EA otevírá další patenty

Společnost Electronic Arts (EA) přidala několik dalších položek do svého portfolia volně přístupných patentů, které má pomoci vývojářům her. Myšlenkou je, že vývojáři her budou moci volně využívat nápady, které si společnost patentovala, aniž by se báli, že by proti nim EA mohla postupovat.





Kromě toho taky tato firma zveřejnila zdrojové kódy IRIS, řešení od EA, které má za úkol najít obrazovou stopu, která by mohla být potenciálně přivodit epileptický záchvat fotosenzitivním osobám.

Jeden z patentů EA

Reimplementace Jazz Jackrabbit 2 s Flatpakem

Jazz Jackrabbit 2 je velmi oblíbená klasika, která díky projektu Jazz² Resurrection žije dál a její nové vydání, které bylo nedávno uvedeno na trh, přináší podporu Flatpaku.





Kromě toho byly přidány světlice pro zbraně hráčů, bylo přepracováno hlavní menu, přidán jjk cheat, přibyla možnost mapování gamepadu a spousta dalších vylepšení. Kromě toho byla opravena řada chyb.

Jazz Jackrabbit 2

Vyšel MineClone2 „The Fire and Stone“

MineClone2 je svobodná sandboxová hra o přežití postavená tak, aby se podobala Minecraftu na herním enginu Minetest. Nedávno vyšlo nejnovější vydání s názvem Fire and Stone. Tato aktualizace obsahuje četná vylepšení hratelnosti, včetně toho, že kamenolom je nyní skutečně použitelný, takže můžete rozřezávat všechny druhy kamene na desky, schody a zdobené varianty.

Na ohništích lze nyní vařit předměty a nově také můžete vidět, jak se to dělá. Zbroje lze nyní zdobit barevnými drahokamy a kovy, je tu vylepšení umělé inteligence různých mobů a různá další vylepšení.

MineClone2

Stručně

Multiplatformní open-source spouštěč her Heroic Games Launcher byl vydán v nové stabilní verzi 2.12.0 „Vegapunk“. Po roce vývoje byla vydána překladová vrstva pro spouštění programů pro Windows WINE 9.0. TR1X, otevřená reimplementace hry Tomb Raider 1 (1996) vyšla ve verzi 3.1. Lutris game manager 0.5.15 přináší spoustu vylepšení pro instalaci her.