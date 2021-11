Vyšlo desktopové prostředí LXQt 1.0, Wayland začíná řešit podporu FreeBSD

Desktopové prostředí LXQt 1.0

Před zhruba 40 hodinami se definitivně uzavřela éra GTK2 desktopu LXDE. Již před lety přešel projekt od GTK ke Qt, ale stále jsme si mohli říkat, že číselně je LXQt ještě stále vy vývoji. Nyní došlo k vydání ostré verze 1.0.

LXQt 1.0.0 vyžaduje použití Qt 5.15, což je poslední LTS vydání pětkové řady Qt. Oproti vývojovým verzích pochopitelně přináší opravy různých chyb, přidává určitou dílčí funkcionalitu do správce souborů, nové prvky do souborových dialogů, vylepšení jemného posuvu kolečkem myši atd. Kontrolu nečinnosti je možné pozastavit (na dobu od 30 minut po 4 hodiny).

Opraveny jsou i dílčí chyby ve výchozím prohlížeči obrázků, do notifikací přibyl režim Nerušit, panel má nový plugin „Custom Command“, přibyla dvě nová témata vzhledu, aktualizované lokalizace a mnoho dalšího.

Wayland 1.20 Alpha ukazuje novou podporu FreeBSD

Někdy před Vánoci by mělo dojít na vydání verze 1.20 projektu protokolu Wayland. Nyní se objevila jeho vývojová alfa verze, označená číselně jako 1.19.91. Ta přináší plně upstreamovou podporu FreeBSD, která je nyní plně začleněna do integračního procesu projektu a můžeme tak předpokládat, že tato varianta BSD nebude mít jednoho dne zásadní problém s přechodem na Wayland.

Mimochodem tato verze je/bude první, se kterou Wayland přechází od buildovacího systému Autotool na Meson. Jinak do protokolu přibývají nějaké dílčí novinky, které jistě časem najdeme nejprve v GNOME a později i dalších desktopových prostředích, resp. Wayland kompozitorech.

Wine 6.21 začíná s MSDASQL

Jednou z novinek verze 6.21 projektu Wine, jsou počáteční práce na implementaci MSDASQL (neboli Microsoft Object Linking and Embedding Database (OLE DB) provider pro Open Database Connectivity (ODBC) ovladače). Z knihoven, které byly tentokrát převedeny do formátu Portable Executable (PE) je to WinSpool a GPhoto a několik dílčích modulů.

Vylepšena je podpora pro inline funkce v DbgHelp a opraveno celkem 26 chyb. Nejstarší byla nahlášena v dubnu 2015, nejrychleji vyřešená chyba čekala necelý týden.

Intel UHD Graphics 770 alias GPU z Core i9–12900K v Linuxu

S procesory 12. generace Core zvané Alder Lake přišla do desktopů i inovovaná GPU část architektury Intel Xe, která si svoje entrée odbyla začátkem tohoto roku s procesory Rocket Lake. Nový nejvyšší model Core i9–12900K a jeho předchůdce v podobě Core i9–11900K nyní otestoval Phoronix spolu s AMD Ryzenem 5700G.

Výsledky odpovídají očekávání, tedy GPU s procesorem 12900K poskytuje viditelně lepší výkon než předchozí 11900K, ale stále platí, že AMD je ve hrách obvykle o desítky procent rychlejší, leckdy i dvojnásobně rychlejší. Podrobný přehled řady testů je k dispozici na Phoronixu.

Devět let se Steamem na Linuxu

Už je tomu (více než) 9 let od uvedení Windows 8 a ostré velké reakce Valve na plány Microsoftu s obchodem s hrami na Windows. Reakce dala světu Steam na Linuxu (a také SteamOS a další věci), pročež se tehdy podíl Linuxu v rámci herního vesmíru jménem Steam na nějakou chvíli zvýšil až na 2 %, aby později klesl a po léta se až dodnes stále točil kolem 1% podílu.

Valve a další hráči z linuxového světa z těch devíti let neprospali možná ani jediný den, díky čemuž tu máme věci jako Proton či DXVK. Přesto stále lze říci, že podíl Linuxu mezi hráči je stále kolem 1 %, ač Phoronix ve vzpomínkovém článku upozorňuje, že od léta se drží už viditelně nad tuto hranici.

OpenMW 0.47.0 opravuje několik bolístek původního engine

Na světě je nová verze otevřené a bezplatné implementace enginu hry The Elder Scrolls III: Morrowind. OpenMW 0.47.0 přináší mimo jiné Object paging umožňuje u vzdálených objektů sjednocovat geometrii a tím zjednodušit rendering a tedy zvýšit výkon. Uživatelé mohou toto zapnout volbou v nastavení (Distant Land). Vylepšena je podpora formy pokrytí země, která vedle výchozího nastavení umožňuje snadno používat i různé další předpřipravené typy vegetace v modech. Do budoucna je plánováno další vylepšení tohoto systému.

Systém nasvětlení scény přechází z pevně daných funkcí na systém shaderů, který eliminuje dosavadní limit pouhých 8 zdrojů světla a vylepšuje kvalitu scén. Uživatelé se starším železem ale nemohou počítat s tím, že jejich systém utáhne plynule plné nastavení. Další vylepšení zahrnují upravené chování kamery v různých režimech pohledu (první osoba, třetí osoba, vanity). Vylepšení fyziky zahrnují například vícevláknové výpočty, které zvýší výkon při náročnějších scénách, kde je nutné počítat více kolizí objektů.

Vylepšeny jsou i dialogy, které umí barevně odlišit, zdali daná položka přináší nové informace, či nikoli. Barvu je navíc možné uživatelsky upravovat. Tvůrci dále explicitně hovoří o pokrocích v editoru, který jednoho dne nahradí původní Construction Set z Morrowindu. Výhledově bude možné pomocí OpenMW-CS vytvářet i vlastní nové hry.

Skanlite s dávkovým režimem a další novinky v KDE

Skenovací nástroj Skanlite dostává novou možnost autmatického opakovaného skenování po několika sekundách, což využije každý, kdo například skenuje knížku, k tomu, aby jen seděl u skeneru, obracel stránky a Skanlite se postaral o vše ostatní. Tedy i všude tam, kde skener nemá automatický podavač (tuto funkcionalitu má placený Vuescan po léta).

KDE dále doznává řady vylepšení. Projekt má nově vypadající webové stránky pro hlášení chyb, Spectacle opravenou duplicitu notifikací, okna si pamatují, na které obrazovce byla, když došlo k vypnutí či odpojení těchto obrazovek (okna se na ně automaticky vrátí po opětovném připojení/zapnutí). Opraveno je i otravné chování, kdy se lidem stávalo, že při kliknutí kolečkem na panel se objevilo okno samolepícího papírku pro poznámku (odstraněno je výchozí nastavení, které to na některých systémech stále dělalo). A v neposlední řadě ikony Breeze obsahují balík nových ikon pro složky. Opravena je řada chyb, některé opravy pak dále vylepšují funkčnost na Waylandu. Detaily již tradičně shrnuje Nate Graham na svém blogu.