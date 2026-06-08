Vyšly Coreutils pro Windows, Canonical ukončuje službu Ubuntu Pastebin

Canonical ukončuje provoz služby Ubuntu Pastebin
Společnost Canonical, která vyvíjí Ubuntu, oznámila, že ukončí provoz své služby Ubuntu Pastebin. Jde o nástroj pro sdílení informací mezi uživateli, často ve formě textu obsahujícího protokoly a diagnostická data. Tým Canonical IS vyřadí Ubuntu Pastebin z provozu v rámci komplexního projektu modernizace a migrace infrastruktury.
Pokud odkazujete na jakýkoli obsah nalezený na Ubuntu Pastebin, budete muset aktualizovat URL, protože po datu vyřazení z provozu již nebude přístupný. K vyřazení z provozu mělo původně na konci května. Po tomto oznámení několik uživatelů Ubuntu poukázalo na to, že týdenní lhůta není dostatečná pro přechod z jedné služby na druhou a termín byl nakonec změněn na konec června.
Bylo také poznamenáno, že některé balíčky Ubuntu odkazují na instanci Pastebin společnosti Canonical automaticky a tato změna naruší funkčnost balíčků Ubuntu, pokud nebude zavedena nějaká forma přesměrování.
Linuxové příkazy ve Windows se stávají realitou
Microsoft představuje Coreutils pro Windows, nový balík nástrojů, který přináší známé linuxové příkazové utility přímo do systému Windows. Projekt je založen na open-source implementaci v Rustu (uutils) a umožňuje používat příkazy jako
ls,
cat nebo
grep nativně ve Windows bez nutnosti WSL nebo virtuálního prostředí.
Cílem je sjednotit práci napříč Windows, Linuxem, macOS a kontejnerovými prostředími, aby vývojáři mohli používat stejné skripty a příkazy bez úprav. Microsoft tímto krokem výrazně zjednodušuje multiplatformní vývoj a posiluje Windows jako vývojářsky orientovanou platformu.
Vyšly GNOME 50.2 a 49.7
Projekt GNOME vydal verzi GNOME 50.2, druhou opravnou aktualizaci aktuální řady GNOME 50. Nové vydání přináší lepší řízení datového toku při nahrávání obrazovky pomocí VA-API H.264, řadu oprav uživatelského rozhraní a vylepšení podpory Waylandu v kompozitoru Mutter. Aktualizovány byly také klíčové součásti, jako správce souborů Nautilus, přihlašovací správce GDM, GNOME Software a čtečka obrazovky Orca.
Mezi novinky patří například lepší práce s více monitory, opravy vyhledávání a správy souborů či přesnější indikace aktivního nahrávání zvuku. Současně vyšla také verze GNOME 49.7, která přináší obdobné opravy a vylepšení pro předchozí stabilní řadu GNOME 49.
CardputerZero
CardputerZero od společnosti M5Stack je kapesní linuxový počítač velikosti platební karty určený pro vývojáře, bastlíře a hardwarové nadšence. Je postaven na modulu Raspberry Pi CM0 a nabízí čtyřjádrový procesor Cortex-A53, 1,9" displej, integrovanou 46klávesovou klávesnici, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet a bohaté možnosti rozšíření přes GPIO, I2C, UART či SPI.
Díky vestavěné baterii, podpoře Linuxu, volitelné 8Mpx kameře a multimediálním funkcím může sloužit jako přenosná vývojová stanice pro programování, vzdálenou správu zařízení, IoT projekty, experimenty s umělou inteligencí nebo síťovou diagnostiku. Na Kickstarteru právě běží kampaň na jeho podporu.
Nově vydáno
Tým Rhino Linux oznámil vydání verze Rhino Linux 2026.1, která představuje významnou aktualizaci této distribuce založené na Ubuntu. Aleksey Samoilov oznámil vydání Ubuntu Sway Remix 26.04, významné aktualizace této neoficiální varianty Ubuntu, která využívá populární dlaždicový kompozitor Sway. Projekt NixOS zveřejnil novou verzi své distribuce NixOS 26.05. Armbian, sada linuxových distribucí založených na Debianu a Ubuntu určených především pro vývojové desky s architekturou ARM, byla aktualizována na verzi 26.5.1.