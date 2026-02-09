Root.cz  »  Linux  »  Xfce vyvíjí vlastního správce oken, KDE Linux míří k beta vydání

Xfce vyvíjí vlastního správce oken, KDE Linux míří k beta vydání

Filip Zatloukal
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Autor: Xfce
Projekt Xfce desktop pracuje na vytvoření nového správce oken pro Wayland, který bude alternativou k xfwm4. Projekt KDE intenzivně pracuje na své vlastní linuxové distribuci KDE Linux, která se blíží k beta vydání.

Xfce začíná vyvíjet vlastní správce oken Wayland

Projekt Xfce desktop pracuje na další úrovni podpory Waylandu vytvořením nového správce oken (a kompozitor), který bude alternativou k xfwm4, správci oken X11 projektu Xfce. Tato iniciativa využije značnou část darovaných finančních prostředků projektu Xfce.

Cílem je, aby xfwl4 nabízel stejnou funkčnost a chování jako xfwm4, nebo alespoň co nejvíce s ohledem na rozdíly mezi X11 a Waylandem. Používání xfwl4 by mělo být stejné jako používání xfwm4 na X11. Vývojáři plánují dokonce znovu použít stávající konfigurační dialogy xfwm4 a nastavení xfconf, aby byl zajištěn plynulý přechod.

Xfwl4 nebude založen na stávajícím kódu xfwm4. Místo toho bude napsán od základu v Rustu s použitím stavebních bloků smithay.

Xfce

KDE Linux míří k beta vydání

Projekt KDE intenzivně pracuje na své vlastní linuxové distribuci KDE Linux, která se blíží k beta vydání. To dorazí spolu s desktopovým prostředím KDE Plasma 6.6, novým plasma-login-managerem nahrazujícím SDDM a průvodcem úvodním nastavením systému.

Novinky zahrnují rychlejší aktualizace díky delta updatům, výrazně lepší podporu hardwaru (včetně tabletů, Android zařízení, bezpečnostních klíčů či profesionální audio techniky), tišší start systému, optimalizované jádro Zen, nízkolatenční audio a vylepšenou konfiguraci Zsh.

Beta verze se očekává brzy, přičemž hlavní cílovou skupinou jsou zatím vývojáři KDE. Finální vydání by mohlo dorazit ještě letos.

KDE LinuxKDE Linux

Origami Linux, neměnný systém postavený kolem prostředí COSMIC

Origami Linux je experimentální linuxová distribuce založená na Fedora Atomic, která staví na neměnném (immutable) modelu s rpm-ostree a nabízí desktopové prostředí COSMIC jako hlavní tahák. Systém je aktualizován atomicky, aplikace jsou distribuovány přes Flatpak a systémové nástroje běží v kontejnerech pomocí Distroboxu.

Distribuce cílí především na vývojáře a uživatele preferující kontejnerové workflow. Oproti Fedora Silverblue se odlišuje zejména tím, že nabízí hotově nakonfigurovaný COSMIC desktop hned po instalaci. Projekt je zatím ve fázi experimentu, ale nabízí více variant včetně NVIDIA image a výkonově laděného jádra.

Origami LinuxOrigami Linux

Raspberry Pi 4 přechází na duální RAM

Raspberry Pi tiše uvedlo novou revizi modelu jednodeskové počítače Raspberry Pi 4 Model B, která místo jednoho paměťového čipu používá dva LPDDR4 moduly. Změna má zlepšit dostupnost komponent a snížit výrobní náklady, nikoli výkon – ten zůstává stejný. Procesor Broadcom BCM2711 má 32bitové paměťové rozhraní, takže propustnost paměti zůstává stejná.

UXDay26

Nejde o zdvojení paměťové sběrnice, ale pouze o fyzické rozdělení paměti, nikoli logické. Nová deska je plně kompatibilní se stávajícím příslušenstvím, ale vyžaduje aktualizaci bootloaderu, jinak starší obrazy systému RAM nerozpoznají. Revizi lze snadno poznat podle paměťového čipu na spodní straně PCB.

Nová varianta Raspberry Pi s duální pamětí RAMNová varianta Raspberry Pi s duální pamětí RAM

Nově vydáno

K dispozici je AerynOS 2026.01, nové vydání nezávisle vyvíjené distribuce s průběžným vydáváním aktualizací, určené pro běžné použití na stolních počítačích. Jerry Bezencon oznámil vydání Linux Lite 7.8, nejnovější aktualizace distribuce založené na Ubuntu s Xfce jako preferovaným desktopem. Vývojáři iDeal OS, distribuce založené na MX Linuxu se zaměřením na soukromí a bezpečnost, oznámili dostupnost nové hlavní verze 2026.01.31. Projekt FydeOS oznámil vydání FydeOS 22.0, nejnovější stabilní verze linuxové distribuce založené na ChromeOS, která nabízí zážitek podobný Google Chromebooku.

AerynOS 2026.01AerynOS 2026.01
Seriál: Distribuční věstník
Přečtěte si všechny díly seriálu Distribuční věstník nebo sledujte jeho RSS
Neutrální ikona do widgetu na odběr článků ze seriálů

