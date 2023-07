Xonotic s novými módy, Modrinth má vlastní launcher

Xonotic s novými herními módy

Xonotic je FPS střílečka ve stylu arény s rychlým pohybem a hratelností a širokou škálou zbraní. Vyvinut byl jako odnož předchozí hry nazvané Nexuiz. Nové vydání s číslem 0.8.6 přináší dvě nové oficiální mapy, pár úprav stávajících map, optimalizace výkonu, spoustu oprav chyb, novou umělou inteligenci „superboty“, které jsou opravdu obtížné porazit, vylepšení různých vizuálních efektů a několik nových herních módů. První z nových módů je „Mayhem“ – deathmatch, ve kterých hráči začínají se všemi zbraněmi, plným zdravím a brněním. Druhým je „Survival“ – několik náhodně vybraných hráčů musí zlikvidovat všechny přeživší, aniž by byli identifikováni. Třetím z nich je „Team Keepaway“ – týmová varianta free-for-all, kde jsou týmům udělovány body za každé zabití.

Xonotic 0.8.6

Modrinth vytvořil vlastní launcher

Modrinth, open source platforma pro modding oznámila první alfa verzi svého vlastního launcheru, který usnadňuje tvorbu modů pro fanoušky hry Minecraft. Není třeba opustit svůj oblíbený jiný launcher, je to jen další možnost. Stejně jako zbytek Modrinth, je i tento launcher zcela open source a zaměřuje se na poskytování dobrého zážitku hráčům. Jelikož je teprve v počáteční fázi vývoje, je zdaleka ještě nedokončený, takže očekávejte určité problémy a nedostupnost funkcí, které ještě nebyly implementovány. Napsán je v jazyce Rust a verze pro Linux je v současné době k dispozici pouze ve formátu AppImage.

Modrinth launcher

CorsixTH vydává první betu

Pamatujete si klasickou hru z roku 1997 Theme Hospital? V této hře budujete nemocnici a řešíte různé problémy spojené s jejím fungováním. CorsixTH je open source herní engine, který zajišťuje, že tato hra běží dobře i na moderních systémech (Windows, macOS, Linux a BSD). Poslední vydání s číslem 0.67 jeho tvůrci označili jako první beta verzi. Přináší několik nových funkcí, změn a oprav chyb, díky nimž je prakticky celá hra už hratelná. Pro hraní Theme Hospital je potřeba, abyste poskytli původní datové soubory.

Theme Hospital na enginu CorsixTH

Nintendo zablokovalo Dolphin na Steamu

Dolphin je emulátor pro dvě nedávné herní konzole od Nintenda: GameCube a Wii. Firma Nintendo zablokovala vydání tohoto emulátoru na herní platformě Steam, které bylo oznámeno letos v březnu. Na svém blogu o tom informovali jeho vývojáři. Jedná se o žádost o blokování podle zákona DMCA (Digital Millenium Copyright Act), který doplňuje americké autorské právo. Tým kolem Dolphinu zkoumá své možnosti v naději, že se tento problém podaří vyřešit a své uživatele prosí o trpělivost.

Dolphin na Steamu

V krátkosti

Evoluční simulace Thrive vyšla ve verzi 0.6.3. Na přenosné herní konzoli Steam Deck běžící emulátor RetroDECK vydal verzi 0.7.0 s podporou Wii U. Fheroes2, otevřená reimplemenatace hry Heroes of Might and Magic II přidává v nové verzi 1.0.5 podporu pro širokoúhlé monitory. Vyšel Veloren 0.15, nová verze voxelové hry inspirované Minecraftem.