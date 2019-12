 »   »  Záchrana dat ze starého RAID 0 vytvořeného pomocí fakeRAID

#!/bin/bash

#Varianta 1

stripe=64k rm disk.img #echo 41174138880/64/1024 | bc -l for skip in $(seq 0..628268} do dd if=disk1.img bs=${stripe} skip=${skip} count=1 >> disk.img 2>/dev/null sync sync dd if=disk2.img bs=${stripe} skip=${skip} count=1 >> disk.img 2>/dev/null sync sync done

Magické číslo 628268 získám podělením velikosti jednoho disku velikostí stripe a zaokrouhlením nahoru, aby se i závěrečný necelý stripe pro jistotu nakopíroval. Skript je ale celkem pomalý. Hlavně kvůli synchronizaci, bez ní by se ale mohla data zapsat ve špatném pořádku. Zkusím tedy rychlejší verzi.

#!/bin/bash

#Varianta 2

stripe=64k rm disk0.img #echo 41174138880/64/1024 | bc -l for skip in $(seq 0..628268} do dd if=disk1.img bs=${stripe} skip=${skip} count=1 of=disk0.img oflag=noatime,append iflag=noatime conv=fdatasync,notrunc 2>/dev/null dd if=disk2.img bs=${stripe} skip=${skip} count=1 of=disk0.img oflag=noatime,append iflag=noatime conv=fdatasync,notrunc 2>/dev/null done

Toto je o trochu rychlejší, ale raději stále používám fdatasync . Zrychlení také přineslo přenesení všech souborů na SSD. Naštěstí jsou velikosti starých disků malé ve srovnání s novými SSD. Hlavně nesmíte splést skip a seek jako já.

Ještě rychlejší je vytvořit cílový soubor dopředu a pak do něj zapisovat na správné místo právě pomocí seek . V tomto případě se obejdeme bez sync a to je rychlejší.

#!/bin/bash #Varianta 3 stripe=64k length=628268 #echo 41174138880/64/1024 | bc -l dd if=/dev/zero of=disk0.img bs=${stripe} count=${length} oflag=noatime conv=fdatasync 2>/dev/null seek=0 for skip in $(seq 0 $length) do dd if=disk1.img bs=${stripe} skip=${skip} seek=${seek} count=1 of=disk0.img oflag=noatime iflag=noatime 2>/dev/null seek=$(($seek +1)) dd if=disk2.img bs=${stripe} skip=${skip} seek=${seek} count=1 of=disk0.img oflag=noatime iflag=noatime 2>/dev/null seek=$(($seek +1)) done

Také je možnost rozdělit smyčku na dvě a zapisovat nejprve z jednoho obrazu a až poté na správná místa z druhého obrazu. Kupodivu toto je pomalejší než varianta tři.

#!/bin/bash #Varianta 4 stripe=64k #echo 41174138880/64/1024 | bc -l length=628268 dd if=/dev/zero of=disk0.img bs=${stripe} count=${length} oflag=noatime conv=fdatasync 2>/dev/null seek=0 for skip in $(seq 0 $length) do dd if=disk1.img bs=${stripe} skip=${skip} seek=${seek} count=1 of=disk0.img oflag=noatime iflag=noatime 2>/dev/null seek=$(($seek +2)) done seek=1 for skip in $(seq 0 $length) do dd if=disk2.img bs=${stripe} skip=${skip} seek=${seek} count=1 of=disk0.img oflag=noatime iflag=noatime 2>/dev/null seek=$(($seek +2)) done

Protože i na SSD může celá operace trvat několik hodin (obzvláště pro malé velikosti stripe, třeba 8 kB) podíváme se, jestli nepomůže použít místo bashe rychlejší dash. Jelikož jsem nepoužil bashismus, tak jen nahradím na prvním řádku bash za dash.

Rychlost skriptů na SSD varianta 64 kB bash 64 kB dash 8 kB bash 8 kB dash 1 1,24 MB/s 1,29 MB/s 0,15 MB/s 0,16 MB/s 2 16,3 MB/s 18,5 MB/s 3,22 MB/s 4,19 MB/s 3 25,6 MB/s 31,6 MB/s 5,08 MB/s 6,77 MB/s 4 20,3 MB/s 24,9 MB/s 4,21 MB/s 6,10 MB/s

Nejlépe tedy vychází varianta tři s dashem. Jak teď zjistím, že jsem data poskládal dobře, či zda je potřeba použít jinou velikost stripe?

Testdisk



Samozřejmě lze disk zkusit namountovat pomocí ntfs-3g . Nejprve je výhodné použít partx , který automaticky vybere oddíly z disku a nemusím ručně určovat offset.

sudo partx -a disk0.img ntfs-3g /dev/loop0p1 /mnt/tmp

Buď se hned podaří, nebo dostanu chybu, například o neshodě MFT s její zálohou.

$MFTMirr does not match $MFT (record 0). Failed to mount '/dev/loop0p1': Input/output error NTFS is either inconsistent, or there is a hardware fault, or it's a SoftRAID/FakeRAID hardware. In the first case run chkdsk /f on Windows then reboot into Windows twice. The usage of the /f parameter is very important! If the device is a SoftRAID/FakeRAID then first activate it and mount a different device under the /dev/mapper/ directory, (e.g. /dev/mapper/nvidia_eahaabcc1). Please see the 'dmraid' documentation for more details.

Pokud /dev/loop0 odmountujete a už jej nebudete potřebovat, je dobré jej zase od souboru odpojit partx -d /dev/loop0 . Druhou možností kontroly správnosti souborového systému NTFS je pustit na obraz disku testdisk.

testdisk disk0.img

Dáte rozdělení disku Intel a Advanced Filesystem Utils. Zde je možnost Boot a kouknete, jestli NTFS boot sektor je v pořádku a jestli je i jeho záloha na konci disku identická. To už téměř znamená, že máte vyhráno. Dále je možné opravit MFT (Repair MFT). Když vám testdisk řekne, že jsou obě kopie MFT identické, je to zase dobré znamení. Také je možné se podívat na obsah souborů pomocí List, případně ještě obnovit nedávno smazané soubory pod Undelete (obsah těchto souborů však může být přepsán novějšími daty).



Testdisk, chybná záloha boot sektoru



Testdisk, záloha boot sektoru v pořádku

Takže data z fakeRAIDu jsem úspěšně zachránil. Nezdá se, že by Promise udržoval nějaké informace o poli na nepoužívaném konci disku. Konce obou disků jsou identické. Spíš si myslím, že parametry budou zapsány pouze v CMOS BIOSu. Zajímavou otázkou je, jestli by si Promise poradil s prohozením pořadí disků, tedy jestli se také dívá, na kterém disku je MBR.

Mdraid

Obecně je lepší ukládat data na SW RAID, kde je větší jistota, že svá data dostanete zpět. Jak je na tom mdraid v Linuxu? Mdraid uloží na disk tzv. superblok, ve kterém je zaznamenáno, jak pole vypadá, jaké má členy i velikost stripe. Tento superblock může být ve verzi 0.9, 1.0, 1.1 a 1.2. Přitom ve verzi 0.9 a 1.0 je superblok na konci, tedy například k disku z RAID 1 se můžete chovat jako k normálnímu disku, nebo RAID 0 rekonstruovat mým skriptem (i když je vždy lepší použít mdadm , ale třeba jste nechtěně superblok zničili pomocí mdadm --zero-superblock ). Naopak verze 1.1 a 1.2 mají superblok na začátku a 4 kB od začátku disku, s těmi by bylo potřeba skript upravit.

Umístení superbloku různé verze verze umístění 0.9 konec oddílu 1.0 konec oddílu 1.1 začátek oddílu 1.2 4 kB od začátku oddílu

Navíc superblok 0.9 má možnost být automaticky sestaven pomocí samotného jádra bez initrd (potřeba bylo nastavit id oddílu na 0×FD raid autodetect arrays). Ale zase je omezen ve velikosti (2 TB pro jádro starší 3.1 a 4 TB pro novější). V současnosti se stejně k sestavení mdraid používá initrd a výchozím superblokem je tedy 1.2.