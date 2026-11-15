Základní kámen pro Apple M5 možná už v Linuxu 7.5, rezignoval šéf Nvidie

Týden v KDE: XWayland jen v případě potřeby
Tento týden je klíčovou novinkou v desktopovém prostředí KDE schopnost startovat XWayland jen v situaci, kdy jej potřebuje nějaká X11 aplikace. KDE se tak dále posouvá čistěji ke konceptu Wayland prostředí, kde se ani překladová vrstva již nespouští, pokud to opravdu není potřeba. Novinka se objeví ve vydání Plasma 6.9.
V stejné verzi přibude ve widgetu Sítí podpora pro rychlé zapomenutí sítí, takže uživatel nebude muset proklikávati se do systémových nastavení. Nástroj pro měření vytížení systému nově umí i senzor obsahující seznam fyzických CPU jader. Šest-devítka dále dostává přepínání aplikací portované do QML, s výrazně vylepšeným UI a nastavení pro efekt Overview. Stejně tak je do QML portována stránka z Nastavení systému pro datum a čas.
Ztmavené zobrazení ve Spectacle má nyní fade-in a fade-out efekt, pokud si pozornost uživatele žádá nějaké okno aplikace, která je v liště seskupena, popup náhled ukáže, o které konkrétní okno jde. Widget časovače umí přirozenější cestu nastavení trvání časovače, bez nutnosti nad ním scrollovat – to současně opravuje i některé další problémy týkající se tématu vzhledu. Ukazuje-li se ve widgetu Media Frame náhled jediného obrázku, už uživatele neruší jeho cyklický přechod mezi jím samým.
Wizard pro nastavení síťových sdílení nyní inteligentněji seskupuje prvky ze vkládaného URL k sobě, vč. síťového protokolu a zdali je použito šifrování, či ne. Notifikace o probíhajícím přenosu vypadají lépe, zobrazují hezčeji informaci o cíli v situacích, kdy jde o speciální místo jako
desktop:/ či
trash:/. Další dílčí vylepšení pak přináší Frameworks 6.33 či Qt 6.13.
Mezi opravami jsou tři věci pro vydání Plasma 6.6.8, osm věcí pro Plasma 6.7.7 a stejný počet pro Plasma 6.8.4. Budoucí Plasma 6.9 dostává také pár oprav, plus k tomu některá dílčí výkonnostní zlepšení, například opět o něco rychlejší spouštění nástroje Spectacle. Více v tradičním týdenním přehledu novinek v projektu KDE, který tentokrát připravil jen a pouze Nate Graham.
Týden v GNOME: zase vylepšená libadwaita
Úvodem 274. přehledu týdenních prací v projektu desktopového prostředí GNOME je tu Peter Eisenmann informující o svých pracích v rámci Fellowship. Zmiňuje třeba správce souborů Nautilus a přechod na GTK4, úpravy aplikace Sushi, vylepšení stěžejní knihovny libadwaita a další drobnější věci. Vývojář Felix za sebe dodává další dílčí vylepšení v rámci GTK, konkrétně jde o opravy pro macOS. V rámci Circlesa aplikací třetích stran je to stálice týdenních přehledů, správce aplikací Bazaar 0.10.0 se spoustou nově nabízených statistik u aplikací.
Z aplikací mimo GNOME tu máme novou verzi VidCom, nástroje pro konverzi videí nabízející dva primární režimy: archivační, kdy se nástroj snaží o co největší kompresi při zachování vizuální kvality originálu, a kompresní, kdy nástroj zmenší video na stanovenou velikost souboru. Je to takové jednoduché udělátko, kterému uživateli znalému ffmpegu nic zásadního nepřinese, ale je velmi pohodlné na užívání a podporuje SVT-AV1. Další zmíněné jsou hned dvě aktualizace Moose, nástroje pro pokec s lokálními AI modely skrze ollama, či cloudovými službami. Vše zakončuje další vývojová verze jednoduchého kalendáře Era, 0.3.0.
Základní podpora pro Apple M5 možná už v jádru Linux 7.5
Velmi, velmi základní podporu běhu Linuxu na čipech generace Apple M5 možná přinese už vydání verze 7.5, alespoň tolik naznačuje vývojová větev pro
apple-soc. Po M4, kerá se zabydluje od finišovaného jádra verze 7.4 (aktuálně v rc2 stádiu) je to další logický vývoj. Neočekávejme ale nic světoborného, jde o základní podporu příslušných Device Tree pro základní čip M5 s počítače Apple jej používající.
Podobně jako aktuální stav podpory M3 a M4 bude i toto zatím spíše pro experimentátory a hračičky, nikoli pro každodenní užívání. Obecně jako jeden z hlavních problémů přetrvává nehotová podpora GPU těchto čipů, což se s přechodem Alyssy Rosenzweig do Intelu spíše zkomplikovalo.
Vývojová verze Wine 11.22
Zajímavé a zábavné novinky přináší další pravidelné vydání balíku Wine. Vývojáři nasazují Unicode CLDR 49 na lokalizační data, přibyla podpora AVX v emulaci x86 na strojích typu ARM64, řešena je address space randomization, vylepšena podpora písma Tahoma (Tahoma Bold nebyla Bold, je to nejstarší opravená chyba) a přibyla také DTD validace v MSXML (implementována opětovně).
Opravených chyb je celkem 34, přičemž již zmíněné písmo Tahoma si na uzavření počkalo skoro 16 let, podobně na tom je kdysi oblíbený vypalovací nástroj ImgBurn 2.5.5.0, mezi uzavřenými chybami najdeme i nástroj CloneCD, hru Star Citizen, Notepad++ a spoustu dalších věcí. Více v přehledu na GitLabu projektu.
Rezignoval šéf Nvidie
Čistě pro případ, že by si velectěný čtenář nevšiml patrně nevýznamnější zprávy uplynulého týdne, připomeňme: šéf a zakladatel Nvidie Jen-Hsun Huang už nemá s Nvidií moc společného. Byly zveřejněny informace o několika jeho milenkách, z nichž jedna je patrně čínskou agentkou a přes její firmu do Číny proudily produkty NVidia, navzdory embargu USA.
Huang složil všechny funkce ze dne na den (jinak by jej nejspíš velice rychle odvolala správní rada) , čeká ho patrně vyšetřování vlády a kongresu, možná rozvod a hodně moc velké vyrovnání s manželkou, zcela jistě ale velké životní změny a pro Nvidii pak nejisté období hledání nového lídra, na což patřičně zareagovala hodnota akcií společnosti, která nabrala směr prudce dolů. Jensenovu průšvihu se detailně věnujeme na Cnews.