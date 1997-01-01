Hledáme vývojáře na velké věci: přidej se k týmu, který buduje cloud pro miliony

Nejsou to jen čísla do prezentací. Naše služba běží v devíti datacentrech po světě — od Austrálie, přes Evropu až po USA. Během několika let očekáváme přes pět milionů aktivních uživatelů. To znamená opravdu velké škálování a provozní výzvy, které jinde v Česku prostě nenajdeš.
Naše R&D je postavené na důvěře a odpovědnosti. Máme 130 vývojářů a právě najímáme dalších 30 kolegů. Pracujeme v malých týmech po sedmi lidech a fungujeme bez tradičních manažerů. Priority definuje produktový marketing, týmy si samy volí, jak k nim přistoupit. Nemáme tu žádné kravaťáky, kteří dělají rozhodnutí „od stolu“ — u nás platí, že kdo dělá, má taky slovo a odpovědnost.
To dává prostor zkušeným lidem, kteří už mají dost nepraktických manažerských rozhodnutí, neradi poslouchají nesmyslné pokyny a chtějí mít přímý vliv na produkt a byznys.Výzkum a vývoj v Y Softu není o kódování pro kódování, jsme tu proto, abychom řešili konkrétní problémy. Vývojáři se zapojují i do byznysových analýz, navrhují řešení a rozhodují o technických směrech.
Pokud tě nebaví být „cvičenou opicí“, která pouze plní tickety, tady najdeš prostředí, kde se cení technická zralost, samostatnost a schopnost nést důsledky vlastních rozhodnutí. To je ideální prostředí pro zkušené programátory, kteří se nebojí odpovědnosti a chtějí pracovat na projektech s globálním dosahem.
Kde pracujeme? Máme kanceláře v Praze, Brně a Ostravě, podporujeme home office a máme flexibilní pracovní dobu. Nehodnotíme přítomnost v kanceláři — hodnotíme výsledky. Mezi největší benefity patří zajímavá, smysluplná práce, vysoká míra důvěry v zaměstnance a obecná spokojenost v týmu.
Pokud ti vadí zbytečná hierarchie a hledáš místo, kde můžeš reálně ovlivňovat produkt i byznys, u nás to najdeš.Hledáme lidi se zkušenostmi s vývojem rozsáhlých systémů — našim světem je cloud, škálovatelné služby a distribuované systémy.
Potřebujeme zralé profesionály, kteří umějí nést zodpovědnost, prosazovat technicky i obchodně rozumná rozhodnutí a zapojit se aktivně do diskuse o směru produktu. Kdo dobře komunikuje a nechce se omezovat jen na psaní kódu, bude u nás vítán.Pokud tě láká práce, jejíž výsledky budou používat miliony lidí, a chceš se vyhnout byrokratickým překážkám, ozvi se.
Pošli nám svůj životopis a napiš v krátkosti, proč by tě tahle role bavila a co bys rád změnil ve svém současném prostředí. Přidej se k týmu, kde se dělají skutečně velké věci a kde má tvá práce reálný globální dopad.