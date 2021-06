Ptejte se Aleše Padrty, vedoucího forenzní laboratoře FLAB sdružení CESNET

Odpovídá Ing. Aleš Padrta, PhD.

Dobrý den,

to hodně záleží na zakázce, na které analytik zrovna pracuje a v jaké části její realizace se nachází - předpokládejme tedy, že pokračuje v rozpracované analýze napadeného zařízení.

Přijde do práce, vyřídí e-maily, podívá se na výsledky nástrojů, které spustil předchozí den (např. takové zpracování disku může trvat hodiny až dny, podle velikosti) a prodiskutuje výsledky s kolegy. Následně potvrdí/zamítne dříve vymyšlené hypotézy o průběhu napadení a také se objeví další hypotézy, které se následně snaží ověřit. Píše si poznámky, co dělal a jaký to mělo výsledek a obvykle si k tomu kreslí schémata pro zachycení skutečnosti co z čeho vyplývá a jak na to přišel. Sděluje zákazníkovi mezivýsledky, které by ho mohly zajímat. Jde na oběd a cestou přemýšlí, kde by se mohly nacházet informace potvrzující některou z nevypořádaných hypotéz. Nachází několik slepých uliček a několik slibných. Hledá informace na Internetu, s pomocí dynamické analýzy provádí pokusy s nalezeným malwarem, zahajuje reverzní analýzu. Cestou domů, při čekání na zelenou na semaforu, přichází na další možné řešení a doma vzdáleně spouští příslušný nástroj, aby si to ověřil. Usíná a zdají se mu sny v assembleru.

Pro analýzu používáme komerční nástroje, opensourcové a také naše vlastní (obvykle ve formě skriptů).

A.P.