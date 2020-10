Ptejte se Jaromíra Talíře, šéfa vývoje autentizační služby mojeID

Odpovídá Jaromír Talíř

Dobrý den,

pokud mezi pojišťovny počítáte i ty zdravotní, tak např. u OZP to je možné již nyní - https://www.ozp.cz/vkol/. Já se tam přes mojeID hlásím a sleduji např. kolik si za mě účtují zdravotnická zařízení. V seznamu všech služeb aktuálně napojených na NIA https://info.eidentita.cz/sep/ je i Raiffeisen stavební spořitelna. Na jejich stránkách se mi přihlášení přes NIA nepodařilo najít, takže nejspíš teprve implementaci připravují. Snad se brzy zapojí i další. Co se týká bank, tak tam si myslím, že se novelou AML trochu vyvlékli z povinnosti používat NIA a teď to záleží čistě na nich, zda-li přihlášení tímto způsobem umožní.