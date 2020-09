Ptejte se Michala Hrušeckého, vývojáře projektu Turris

Odpovídá Michal Hrušecký

Kdysi dávno, někdy na střední jsem se začal zajímat o Open Source a tento zájem mi dodnes vydržel. Když jsem si hledal zaměstnání, bylo to pro mě jedno z důležitých kritérií - jestli budu moci pracovat s otevřenými technologiemi. Krom toho mě na střední uchvátili PDA. Oba moje zájmy se spojily když jsem se přidal ke komunitě která portovala Linux na Palmy. Když přišly rozumně dostupné rozumné SBC, tak jsem si samozřejmě nějaký domů pořídil (tehdy Cubieboard). Bylo super mít doma malý servřík. Z tehdejšího routeru jsem vypnul všechno kromě WiFi a dělal si DHCP, DNS resolving, NAT64 a podobně na své ARM desce. Tyhle koníčky se spojily, když CZ.NIC oznámil projekt Turris Omnia. Byl to super domácí server na ARMu, všechno Open Source a k tomu i dobře podporovaný Open Source - aka firma která ví co Open Source je a neudělá jen jednorázový fork aby to prodala. Z projektu jsem byl nadšený a zárověň jsem v ten okamžik hledal změnu i v pracovním životě. CZ.NIC měl otevřenou pozici, tak sem se pokusil spojit něco s čím bych si chtěl hrát a zdroj příjmů. Vyšlo to a od té doby se můžu Turrisu věnovat nejen po večerech ale i v práci :-)