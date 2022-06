5 tipů, co si sbalit na túru do přírody

Rozhodli jste se, že se vydáte na delší túru do divočiny? Skvělý nápad! Teď se pravděpodobně ptáte: ,,Co si mám vzít s sebou?". Při balení na túru je důležitý minimalismus. Všechno, co si sbalíte, ponesete na zádech několik kilometrů v drsném terénu. 5 tipů, co si zabalit na túru a výlet do přírody.