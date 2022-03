5 top funkcí, které by měla mít každá VPN

Jinak tomu není ani ve světě virtuálním. Virtuální svět nemá hranice, je jako vesmír a jeho možnosti jsou nekonečné. Proto je více než kdy jindy třeba dbát na bezpečnost a soukromí nejen nás, jednotlivých uživatelů, ale i firem. Určitě jste již slyšeli o jedné z možností, známé pod zkratkou VPN. Víte ovšem, co všechno obsahuje a jaké vlastnosti by měla určitě mít vaše VPN? Náš článek vám přijde vhod, zvláště pokud se právě rozhodujete, jakého poskytovatele VPN si vybrat. Při výběru VPN totiž záleží i na těch nejmenších detailech.

Víte, co znamená zkratka VPN?

VPN v českém překladu znamená „virtuální privátní síť“ nebo „virtuální soukromá síť“, v anglickém originálu „virtual private network“. VPN představuje službu, jejímž účelem je ochránit a zajistit vaše internetové připojení a soukromí. Pro vaše přenášená data vytváří virtuální tunel přenosu, ochraňuje vaši online identitu tím, že skryje před ostatními IP adresu. Další výhodou je také bezpečné používání Wi-Fi hotspotů a volně dostupných internetových připojení, která se tváří jako „free“. Nedejte se však zmást. To, že je něco zadarmo, neznamená, že je to i bezpečné. I ve virtuálním světě platí „důvěřuj, ale prověřuj“. S VPN vám tato starost navíc odpadne a vy se budete moci věnovat už jen nekonečnému surfování.

Řekli jste si, že nepotřebujete VPN? Ano, možná nemáte co skrývat, ale v tomto případě se nejedná o vaše záležitosti, které byste rádi před ostatními uchovali v tajnosti. Tady se bavíme o soukromí a ochraně toho nejvzácnějšího, co máte – identity. VPN představuje skvělou alternativu – pokud surfujete po internetu, přenos dat a vaše aktivita jsou jakoby zastřené rouškou tajemství. Nikdo v okolí tedy neví a netuší, co zrovna děláte.

Kdy byste měli určitě uvažovat nad VPN?

Pokud poměrně často používáte veřejné a volně dostupné Wi-Fi sítě. VPN vám vybuduje ochranný štít, takže můžete surfovat při plné ochraně vašeho soukromí. Hackeři jsou opravdu fundovaní a ovládají dokonalé triky, jak vás připravit nejen o peníze, ale také o soukromí či pocit bezpečí. Nedovolte jim to. Známým místem krádeže identity a soukromí jsou právě veřejné hotspoty Wi-Fi sítí. Díky VPN bude přenos vašich dat pro hackery neviditelný a nevystopovatelný.

Chcete-li mít přístup k vašemu osobnímu obsahu. Každý z nás si občas vyrazí na dovolenou, ideálně do cizích zemí, do hor, k moři. Jenže pobyt v zahraničí a nové sítě také znamenají i změnu serveru a jiná nastavení. A najednou nemáte přístup k tomu, na co jste zvyklí doma – video, obrázky, streamování. I díky NordVPN budete mít nyní přístup ke všemu a nebudete muset přemýšlet, jak obejít firewall. Jednoduše mějte i v zahraničí pocit, že jste jako doma. A v bezpečí.

Chcete být každou vteřinu v bezpečí – i online. Každý z nás zanechává stopu – nejen tu škodlivou, uhlíkovou, ale také virtuální, na internetu. Marketéři, poskytovatelé internetových služeb, vládní agentury – tito všichni (a nejen oni) mají zájem o přesný seznam toho, co jste dělali na internetu. Historie prohlížených stránek, zprávy, obsah vašich virtuálních pohlednic rodině a jiná soukromá data. Jak jim v tom však zabránit? Jednoduše! Nainstalujte si VPN a zašifrujte svou internetovou aktivitu. VPN neskrývá vše a nedokáže ochránit všechny informace o vaší online aktivitě –například při surfování po Google nebo Facebooku – tyto stránky vás dokáží sledovat. VPN ale přidává extra vrstvu soukromí a bezpečnosti pro zvýšení úrovně bezpečnosti i při surfování.

Pokud jste „gamer“ a denně trávíte spoustu času hraním her. Hraní her na internetu je spojeno s více riziky. Nejčastějšími jsou například DDoS útoky, kterým čelí denně každý hráč. Na tyto problémy s NordVPN zapomeňte a užívejte si neomezenou virtuální realitu a svět her – bezpečným způsobem. Hraní her vyžaduje také bezpečné a hlavně stabilní připojení. S VPN je to všechno hračka.

Jak funguje VPN připojení a je to opravdu bezpečné?

Při surfování po Internetu se vždy přihlašujete na konkrétní webovou stránku. Váš požadavek je vždy přesměrován na vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) a ten přesměruje váš požadavek do finální destinace – na danou webovou stránku. Pokud se však připojujete přímo přes VPN, váš požadavek obsahuje jeden extra krok – přesměrování na VPN server jako primární krok před dosažením této stránky. VPN jednoduše funguje jako „kouzelný Rumburakův plášť“ a zamaskuje nejen vaši ID, ale také virtuální umístění vás jako uživatele.

Postup je velmi jednoduchý – stáhnete si VPN, zaměřené na konečného uživatele (klienta), tedy vás. Po stažení softwaru se přihlásíte a následně kliknete na tlačítko připojení, nebo si vyberete zemi, ve které chcete aktuálně využívat dostupný server. A máte hotovo! Služba VPN následně autentifikuje vás jako klienta s VPN serverem. Inteligentní server následně aplikuje na všechna data, která přijímáte a odesíláte, šifrovací protokol. Tímto docílíte vytvoření tzv. virtuálního tunelu na Internetu. Vaše data a přenášené zprávy či informace tak zůstávají v tomto tunelu. Kolem dat a informací se vytvoří něco jako ochranná vrstva, kterou lze odhalit pouze pomocí dekapsulizace. Není to však snadný krok a právě díky tomu zůstávají všechna vaše data a citlivé informace v bezpečí. Jakmile data přijdou na server, tato vrstva se odstraní v dešifrovacím procesu a vy můžete surfovat bezpečně také tam, kde byste na to ani nepomysleli.

Jaké jsou klíčové funkce a vlastnosti spolehlivého VPN připojení?

Pokud bychom je měli jmenovat všechny, tento seznam by byl mnohem delší.

1. Bezpečnost internetového připojen

Hlavní a zároveň klíčovou úlohou každé VPN je vytvořit bezpečné a zašifrované připojení. Stálicí při poskytování VPN služeb je například i služba NordVPN, která zašifruje vaše přenášené balíčky dat a informací tak, že na první pohled vypadají zdánlivě nesourodě a nemají absolutně žádné propojení. NordVPN zašifruje data, která prochází jakýmsi virtuálnímtunelem a jsou skryta před zrakem třetích stran. Samotné dešifrování dat probíhá až po dosažení finální destinace. Zajímavé je to také v případě zakázaných stránek – například Čína blokuje Google a Facebook. Vláda nařídí ISP zablokovat konkrétní webové stránky v rámci země, čímž odstraní všechny IP adresy z DNS serveru. VPN ale dokáže toto omezení obejít, protože používá své vlastní DNS servery a pomocí šifrování dokáže skrýt také informační přenos před ISP. Vyzkoušejte NordVPN i vy.

S NordVPN získáte totiž top ochranu. Miliony uživatelů na světě jim důvěřují a právem. Vybudovali si neprůstřelnou reputaci mnoha lety v byznysu, náročným zkoumáním situace a neustálým hledáním aktivních řešení. Důvěřují jim také techničtí experti, jako jsou například PCMag, BestVPN či CNET. Využívají totiž řešení, známé pod zkratkou AES – pokročilý šifrovací standard (Advanced Encrypted Standard). Tento standard využívají i vlády států, experti virtuální bezpečnosti či nadšenci kryptografie. NordVPN dokonce využívá AES s 256bitovými klíči, které doporučuje i NSA. Důvod je jednoduchý – dokáží zajistit i informace označené jako TOP SECRET, tedy přísně tajné.

Toto šifrování jen ztěžka prolomí i profesionál. Pokud byste se pokusili o automatizovaný útok, ne ten s využitím lidského potenciálu, potřebovali byste mnohem více síly, než má kdokoli aktuálně k dispozici. V této chvíli není možné prolomit AES 256-bitové šifrování, ať už se budete snažit jakkoli. NordVPN navíc využívá i tři různé bezpečnostní protokoly: IKEv2/Ipsec, OpenVPN a NordLynx. Tyto jsou založeny na transparentnosti, neprolomí je ani superpočítače a garantují nejen bezpečnost informací, ale také stabilní rychlost přenosu. NordLynx je navíc nejrychlejším bezpečnostním VPN řešením, které je aktuálně na trhu dostupné.

2. Ochrana vašich dat a historie bez uchovávání aktivity

Po připojení se na VPN server virtuálně „maskujete“ svou aktivitu před nechtěnými pohledy vašeho poskytovatele internetových služeb, ale i jiných subjektů. Tato aktivita však zůstává viditelná pro toho, kdo vám tuto „masku“ poskytuje. Proto je klíčové vědět, jaké údaje o vás shromažďuje i poskytovatel VPN či extra vrstvy ochrany. Jsou známé také tzv. „no-log VPN“, tedy VPN, které nesbírají a neuchovávají aktivitu, která proudí jejich servery. Je to však složitější, než se zdá, protože mnohé země považují právě tento způsob za nelegální a společnosti tato data musí uchovávat – minimálně po zákonem stanovenou dobu. Řešením je, že společnosti operují mimo neprobádané vody, například v jurisdikci Panamy.

NordVPN je sázka na bezpečnost. Přináší totiž služby s nulovým počtem záznamů o vaší aktivitě online. Pokud se nic nezaznamenává, pak není ani co sdílet – obsah totiž neexistuje, takže jej je velmi náročné dokázat. Důkazem je i report švýcarské auditorské společnosti PricewaterhouseCoopers AG, která porovnala reporty z roku 2018 a 2020. Oba reporty jasně deklarovaly, že NordVPN neuchovává absolutně žádné údaje a poskytuje férový a transparentní přístup.

Rozhodovacím faktorem by měly být určitě i přijímané platební prostředky či kryptoměny. S kryptopeněženkou – pokud jste jejím šťastným majitelem – můžete za služby u nás zaplatit dokonce i anonymně. Skvělou funkcí je 30denní záruka vrácení uhrazené částky, dokonce i v případě, že vaše platba proběhla jako anonymní. Takto chápeme definici „služba bez rizika“, kterou vám nabízíme jako řešení pro moderní, online dobu, kdy každý klade důraz na bezpečnost.

3. Jednoduché použití. Dokonce i na více zařízeních.

Každá vteřina v moderní době nás stojí peníze. Proč tedy ztrácet drahocenný čas nekonečným klikáním, instalací a nastavením? Vyberte si takovou VPN síť, jejíž druhé jméno bude jednoduchost. Nejjednodušší postup je stažení aplikace, volba plánu, otevření aplikace, výběr země a následuje automatické přesměrování na připojení a server. Tečka. Ano, tak jednoduché to může být. Náš algoritmus vám dokonce pomůže zvolit nejdostupnější a nejbližší server, přesně podle vašich potřeb. Stačí jednoduše klepnout na QuickConnect tlačítko a jste tam. Tuto skvělou funkci můžete využít z jakéhokoliv zařízení – laptopu, počítače, tabletu – je to jen na vás. Jeden účet NordVPN vám dokonale pokryje v jednom momentu až 6 zařízení, což vystačí pro běžnou, standardní rodinu a její potřeby. VPN si můžete nainstalovat na tolik zařízení, kolik jen chcete, ale v jednom okamžiku jich můžete mít připojených maximálně 6. NordVPN řešení je tak jednoduché, že jej zvládnou dokonce i děti. Navíc používají různé operační systémy – jsou připraveni na iOS, Android, Windows, macOS či dokonce i Linux. Naskýtá se také možnost konfigurace VPN na jeden router – tímto způsobem pokryjete všechna připojení v domácnosti a počítá se to jako jedno aktivní připojení.

Řešení pro každého z vás – NordVPN.

Mnozí z nás chodí s telefonem spát, případně se s ním ráno probouzejí. V mnoha případech je právě mobilní telefon naším nerozlučným společníkem, máme v něm celý život. E-maily, YouTube videa a vlogy, sociální sítě, videohry, nakupování online či internet banking. Pokud často cestujete, trávíte čas na letištích, připojujete se na veřejné Wi-Fi sítě, bydlíte v hotelích či studujete v knihovnách, jste potenciálním objektem hackerů a útočníků. Mobilní VPN aplikace je řešením, které nejenže ochrání vaše data, ale poskytne vám i pocit bezpečí na cestách. Mobilní aplikaci si jednoduše stáhnete do telefonu, připojíte se jedním kliknutím a jdete na to. Ochrana v moderní, kybernetické době neznamená pouze ochranu vašeho notebooku či počítače. Znamená ochranu všude tam, kde trávíte čas nebo kde pracujete.

4. Rychlost přenosu a streamování obsahu nemusí ustoupit bezpečnosti.

NordVPN nabízí jednu z nejrychlejších možností na trhu, což je prokázáno i zprávou, realizovanou nezávislým institutem AV-TEST. Bezpečnost si totiž nemusí vybírat svou daň na úkor rychlosti přenosu a streamování. Platí základní pravidlo – čím více serverů po celém světě, tím více svobody výběru a super rychlého připojení. NordVPN má své servery ve více než 60 zemích po celém světě. Kdekoli se tedy budete nacházet, dokáží vám zajistit přesně takovou rychlost surfování, po jaké toužíte. Při výběru poskytovatele VPN si určitě prověřte následující faktory. Ty koneckonců rozhodují o vaší spokojenosti:

Vzdálenost od VPN serveru (proto je důležité připojovat se na servery v okolí – pokud se chcete připojit z České republiky, doporučujeme server v České republice, Polsku nebo na Slovensku).

Aplikované bezpečnostní protokoly (ne všechny protokoly jsou však stejné– některé z nich dokáží zpomalit připojení poměrně razantně, jiné naopak ne. Proto představuje NordLynx důležité řešení, garantující nejrychlejší dosažení rychlosti).

Zatížení VPN serveru (také tu platí, že čím více serverů, tím lépe. Pokud je jeden ze serverů plný, jednoduše se přesunete na další – funkce automatického připojení za vás vybere server, který je nejbližší a zároveň nejméně „zaneprázdněný“).

Rychlost internetu, nabízená vaším poskytovatelem (je třeba brát v úvahu také fakt, že VPN může zpomalit připojení – ale nemusí – a pokud začínáte s nižší rychlostí ještě před připojením VPN, konečný zážitek může být trochu pomalejší, než byste očekávali).

Nezanedbatelným elementem je také rychlost streamování, tedy přehrávání videí či filmů. Nejlepší hráči na trhu zvládnou i přehrávání v HD režimu bez jakéhokoli zasekávání či otravného načítání.

5. Extra funkce bezpečnosti, díky kterým budete v noci klidně spát

Škodlivé webové stránky se tváří jako klasické webové stránky. Například vás požádají o instalaci softwaru pro program, který plánujete spustit. Případně si finančně přilepší tím, že vás přinutí kliknout na různé reklamy, které se vám objeví při surfování. NordVPN oznámila svého času bezpečnostní sadu, nazvanou CyberSec, která by měla zajistit ještě větší kontrolu nad obsahem a vyšší bezpečnost. CyberSec blokuje škodlivé webové stránky a chrání váš počítač před malwarem a ostatními kybernetickými hrozbami. CyberSec – kromě ochrany před malwarem – ještě zabraňuje průniku botnetům a blokuje nežádoucí reklamy. Během surfování kontroluje podezřelé webové stránky, porovná je s blacklistem a objeví-li podezřelou shodu, zakáže vám k těmto webovým stránkám přístup.

Botnet je spojení dvou slov – „robot“ a „network“. Botnety představují skupiny počítačů navržené pro útočení na jiné počítače. NordVPN a CyberSec jednoduše zakáží komunikaci mezi zařízením a „Command and Control“ serverem botnetů. Podobně účinný je NordVPN i při blokování nežádoucích reklam. CyberSec zabrání načítání reklamy již od momentu, kdy navštívíte webovou stránku. Stránka se následně načítá rychleji, což umožňuje lepší a kvalitnější streamování.

Poměrně rozšířeným pojmem se stává v poslední době i termín Kill Switch. Funguje na jednoduchém principu – v případě přerušení VPN připojení se počítač totiž připojí opět k veřejné IP adrese, kterou má od poskytovatele internetových služeb. Následně bude tento uživatel exponován. Nejnebezpečnější situací je, že uživatel nemusí o tomto přerušení ani tušit. A právě tady nastupuje funkce Kill Switch. V případě selhání VPN připojení Kill Switch jednoduše odpojí připojení k internetu. Opravdu důležitá funkce, myslící na hrozby, které na nás denně čekají.

Jak se správně rozhodnout?

Na trhu existuje velké množství poskytovatelů virtuálních soukromých sítí, ale také ochrany vás jako entity. V tomto článku jsme se vám snažili přinést a představit 5 klíčových benefitů, na které byste při výběru správného poskytovatele neměli zapomínat. Pokud i ve vašem případě hraje roli cena a každá ušetřená koruna je dobrá, nezapomínejte, že pokud přijdete o svá data či informace, ztráta může být v konečném důsledku tisícinásobně vyšší.

Udělejte správné rozhodnutí a vyberte si profesionála, který rozumí tomu, co dělá. Před konečným výběrem si udělejte přehled trhu a rozhodnutí nikdy neuspěchejte. Nejde přece o drobné. Jedná se o vaši entitu, bezpečnost a soukromí.

Přejeme vám, abyste se při výběru rozhodli pro tu nejlepší – a nejbezpečnější – možnost. Přesvědčte se, jak bezpečný je NordVPN!