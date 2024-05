8 nástrah mobilního světa: Na co si dát pozor?

Neviditelná rizika mobilních aplikací

Představte si, že vám mobilní telefon někdo ukradne. Kromě osobních dat a obsahu můžete přijít i o peníze. Krádež se však vůbec nemusí stát fyzicky: podvodníci se dnes spoléhají na vaši nepozornost. Záleží jen na vás, zda jim přístup ke svému soukromí udělíte, či nikoliv.

Instalace nových aplikací

Pokaždé když si do mobilu stáhnete novou aplikaci, otevíráte pomyslná vrátka do svého soukromí. Proto si vždy zkontrolujte, že je stahovaný software bezpečný a neobsahuje viry. Využívejte oficiální obchody (Google Play, App Store od Apple), i tam však narazíte na aplikace, které mohou „jen“ odesílat vaše více či méně citlivá data, polohu či informace o telefonu. Zajímejte se o to, kdo je vývojářem, k čemu všemu chce aplikace přístup, a v případě pochyb ji nespouštějte.

Pozor na platby v aplikacích – některé jsou jednorázové, jiné mohou být na principu pravidelného měsíčního poplatku. Vždy si ověřte, k čemu se objednáním služby zavazujete.

Antivirový program

Pořiďte si kvalitní a pravidelně aktualizovaný antivirový program, který vás ochrání před škodlivým softwarem. Vybírejte však opravdu pečlivě: mezi aplikacemi zdarma, které se tvářejí jako pomocníci, najdete hodně těch, které naopak škodí a zneužívají osobní data. Vyplatí se vsadit na ověřené a dlouhodobě zavedené značky softwaru.

Jak poznat hacknutý mobil?

I když s ním nepracujete, přehřívá se a baterka má malou výdrž.

Má velkou spotřebu dat a pomalejší systém.

Probíhá na něm neznámá aktivita, volají vám zahraniční čísla, objevuje se cizí SMS komunikace apod.

Do schránky vám dorazí e-mail ohledně resetu hesla, o nějž jste nežádali.

Úplná ztráta signálu („SIM port attack“).

Osobní kontakt

I na online bazarech se to hemží podvodníky. Často projevují zájem o zaslání inzerovaného zboží kurýrem. Na zaslané odkazy neklikejte a své údaje nevyplňujte – i když se stránka tváří jako pravá, jedná se o podvrh. Poznáte to mimo jiné i podle webové adresy, která s tou oficiální nemá nic společného. Stejně tak nereagujte na oficiálně se tvářící SMS od České pošty, celníků či Ministerstva financí ČR obsahující webové odkazy.

Opravdové útoky využívající strach a emoce představují falešní bankéři, pojišťovací agenti, policisté a investiční poradci, kteří vám osobně zavolají a budou vyvíjet nátlak na přístup do vašeho bankovnictví. V takovém případě zavěste a zavolejte na oficiální infolinku dané instituce, abyste si situaci ověřili. Jak se chránit před nástrahami internetu můžete zjistit i zde.

Zjednodušení plateb

Do smartphonu si můžete nainstalovat mobilní bankovnictví i svou platební kartu. Máte tak finance pod kontrolou kdekoliv a platby na internetu či v obchodě přes NFC vám mohou usnadnit život. Zároveň se však vystavujete nebezpečí, že ke svým financím pustíte někoho neoprávněného – proto vždy používejte oficiální aplikace banky, chraňte se silnými hesly a dvoufázovým ověřením. Pokud máte někde uloženy údaje platební karty ke zrychlení placení, dávejte pozor nejen na bezpečnost na síti, ale i na vynalézavé děti s nekontrolovaným přístupem k automaticky placeným nákupům.

Jarní úklid v mobilu

Ze smartphonu pravidelně mažte nepotřebná data i aplikace. Nejen že mu uvolníte paměť a poběží rychleji, ale také pomyslně skartujete citlivá data. U aplikací, které si ponecháváte, zkontrolujte oprávnění k přístupu k funkcím telefonu a vašim údajům.

Přihlášení k veřejné wi-fi

K veřejné síti se může připojit kdokoliv – i člověk, který ví, kudy proniknout k vašim datům. Když už budete nuceni se k veřejné wi-fi z nějakého důvodu přihlásit, tak: vždy s antivirem, bez povolení sdílení souborů, navštěvujte jen zabezpečené HTTPS weby a nepoužívejte internetové bankovnictví.

Nepoctivý servis

Pokud se vám s chytrým telefonem něco stane, vyrazíte do servisu. Než pracovníkům telefon odevzdáte, zajímejte se, kdo bude mít přístup k vašemu soukromí, a nesdělujte svá hesla a odemykací gesta bez rozmyslu. Využívejte raději certifikované provozovny, kde je riziko instalace škodlivého softwaru či zneužití údajů minimalizováno.





Hlídejte si i své duševní zdraví

Většinu těchto nástrah mobilního světa dokážete odrazit, stačí jen zůstat obezřetný. Poslední past, do které můžete s mobilem v ruce spadnout, je však vaše vlastní hlava. Závislost na mobilním telefonu lze přirovnat k závislosti na alkoholu a pociťuje ji asi polovina uživatelů. Proto nezapomínejte nejen na zabezpečení přístroje, ale i na své vlastní zdraví.