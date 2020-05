 »   »  Aby vás infikované zařízení nestálo hlavu

To jsou dovednosti, které vás naučí dnešní první webinář. Koho zajímá svět datových center, pro toho je určený druhý webinář, který představuje možnosti hyperkonvergované infrastruktury v multicloudovém světě.

Poznejte, jak myslí a hacker

Dnes už nikdo nepochybuje, že fungující řešení pro IT bezpečnost ochraňuje organizaci na více vrstvách. Problém však nastává, když produkty odpovědné za ochranu jednotlivých vrstev navzájem nespolupracují. Útočníkovi totiž stačí jediný úspěšný pokus o průnik do IT systému, kdežto bezpečnostní specialisté musí být úspěšní neustále. Zvláště nyní, kdy masivní rozšíření využívání homeoffice bez zajištění potřebné bezpečnosti připravilo pro hackery doslova hostinu, je potřeba vědět, jaké cesty útočníci využívají, jak se jim bránit či případně, jak škody napravit. Právě proto si toto v rámci webináře ukážeme. Například, jak v případě úspěšného průniku urychleně zjistit způsob infiltrace, prvotní napadení systému nebo jak identifikovat i ostatní systémy, na které se malware rozšířil. Zároveň pochopíte lidskou řečí, jaké riziko pro organizaci infiltrace představuje, aby následně nastoupila fáze zastavení jejího šíření. Nakonec si ukážeme, jak provést nápravu tak, aby se bezpečnostní incident znovu neopakoval.

Využití hyperkonvergovaného řešení v multicloudovém světě

Hyperkonvergovaná řešení jsou na trhu již nějaký ten čas a ukázaly se být úspěšným evolučním krokem ve vývoji a budování moderních datových center. Jejich vývoj a nasazování jde ruku v ruce s vývojem aplikací – distribuovaně, a tím blíže k uživateli. V tomto okamžiku přináší homogenizace a automatizace infrastruktury napříč prostředími (Primární DC, Edge DC, Cloud) značné výhody. Tento webinář proto ukazuje možnosti využití hyperkonvergovaného řešení v multicloudovém světě. Tedy například, že umožňuje nasazovat infrastrukturu v rozsahu edge-to-cloud jako jednotné řešení. Dozvíte se, jak nasazovat a spravovat infrastrukturu online odkudkoliv, třeba z mobilní aplikace nebo jak využívat automatizovaný forecasting čerpání zdrojů s real-time optimalizací a monitoringem. Postupně představí funkcionality Cisco HyperFlex, které je unifikovaným a validovaným řešením pro multicloudové nasazení s multihypervisor podporou. Přesvědčíte se tak, že oproti konkurenci umožní běh až trojnásobku virtuálních strojů. Například díky podpoře All NVMe pro všechny aplikace.

Termíny a témata dalších webinářů jsou následující:

19. května 2020 – Kybernetická bezpečnost v prostředí IoT sítí – podrobnosti a registrace 21. května 2020 – Design a vlastnosti moderních Wi-Fi 6 sítí – podrobnosti a registrace 26. května 2020 – Novinky v Cisco vlajkových XR platformách 8000 a ASR 9000 – podrobnosti a registrace 28. května 2020 – Automatizace v cloudové službě Meraki pomocí rozhraní API – podrobnosti a registrace

Cisco přináší sérii technicky zaměřených přednášek, které se týkají témat souvisejících s architekturou sítí, datovými centry, řešeními pro IT bezpečnost, infrastrukturou pro cloudové služby, IoT nebo systémy pro spolupráci uživatelů. Některé jsou zaměřeny na designový návrh, jiné na konkrétní implementace včetně praktických příkladů a živých demo ukázek, nebo na aktuální trendy v oboru.

Pro účast na přednášce se vždy stačí registrovat a ve stanoveném čase se připojit do Webexu. Celý webinář totiž probíhá přes komunikační platformu Cisco Webex, a to dvakrát týdně. Případně je možné spustit přednášky ze záznamu zde na Root.cz nebo na webu TechClubu.

