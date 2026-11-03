Adresní API je skrytý náklad, o kterém firmy často nevědí

Geografická data za formulářem nejsou zadarmo, i když to tak vypadá
Uživatel začne psát ulici a aplikace mu okamžitě nabídne správnou adresu. Působí to natolik běžně, že si provozovatel internetového obchodu či rezervačního systému zpravidla nepoložil otázku, odkud nabídka pochází. Web ani informační systém totiž adresy sám od sebe nezná. Potřebuje k tomu rozsáhlou databázi a geografická data, která musí být aktuální, rychle dostupná a průběžně udržovaná, a to něco stojí.
Platba přitom často zůstává neviditelná. Může být schovaná v účtu za cloudové služby, v paušálu od agentury či v nákladech na vývoj, takže ji majitel firmy nevidí jako samostatnou položku. Teprve s rostoucím počtem aplikací se ukáže, že našeptávání je technologická služba s vlastním ceníkem, a ne bezplatná součást programu.
Jak funguje adresní API a za co se vlastně platí
Princip je srozumitelný i bez technických znalostí. Jakmile zákazník ve formuláři napíše několik znaků, aplikace odešle dotaz externí službě a ta vrátí seznam odpovídajících adres. Adresní API tak funguje jako zprostředkovatel mezi firemním systémem a obrovskou databází adresních bodů, přičemž každý dotaz je potřeba někde zpracovat.
Účtování se obvykle odvíjí od počtu požadavků. U globálních poskytovatelů, jako je Google Maps, závisí cena na druhu a počtu dotazů, takže se výsledná částka mění v závislosti na provozu. Pro firmu, která zpracovává velké množství objednávek, tak vzniká položka, jejíž růst nikdo aktivně neplánoval.
Účet za geografická data nenápadně roste s každou novou aplikací
Skutečný problém nastává ve chvíli, kdy firma roste. Každá nová aplikace, mobilní verze či interní nástroj posílá vlastní dotazy a objem se násobí. Společnost navíc pracuje s geografickými daty v mnoha procesech najednou, od ověřování doručovacích míst přes výpočty vzdáleností mezi zákazníky a provozovnami až po kontrolu dostupnosti služby na konkrétní adrese. Platí se tedy za mnohem víc než za jedno pole ve formuláři.
Rozdíl ukazuje modelový příklad postavený na porovnání, které připravila společnost TRITON IT z oficiálních ceníků k 1. říjnu 2026. Firma s jedinou aplikací zpracuje deset tisíc dotazů a u Google Maps zaplatí v průměru 3 700 Kč. Jakmile přibude mobilní verze a interní systém a objem dosáhne sta tisíc dotazů, činí průměrná cena 35 000 Kč, při milionu dotazů pak 230 000 Kč. Zlomový bod přichází ve chvíli, kdy se objem dotazů zvětšuje, a právě tehdy se vyplatí náklady přepočítat a zvážit jiného dodavatele.
SwiftFill nabízí srovnatelný výsledek za nižší provozní náklady
Firma, jejíž software potřebuje vyhledávání, doplňování a ověřování adres, má v zásadě tři cesty. Může vybudovat vlastní adresní infrastrukturu, využít služby globálního poskytovatele, či zvolit specializované API, jako je SwiftFill od společnosti TRITON IT. Z databáze 50 milionů adresních bodů dokáže během přibližně 150 ms najít odpovídající výsledek, nabídnout možnosti při psaní, ověřit zadaný údaj či najít nejbližší adresu na základě souřadnic. Vývojáři ho mohou připojit k webu, internetovému obchodu, WordPressu, interní aplikaci i backendu, takže firma nemusí kvůli adresám měnit svůj současný systém ani budovat vlastní infrastrukturu.
Důležitý je také způsob placení. Spotřeba se odvíjí od skutečného využití a cena se nastavuje individuálně v závislosti na objemu požadavků. Tvůrci služby si dali za cíl vyřešit stejný problém až o 30 % levněji než zavedená řešení. V porovnání od TRITON IT stojí deset tisíc dotazů u SwiftFillu v průměru 1 200 Kč, sto tisíc dotazů 4 400 Kč a milion dotazů 18 500 Kč. Provozovatel navíc může nechat porovnat své současné náklady a získat nabídku s garancí nejnižší ceny, což dává smysl hlavně tam, kde objem dotazů dál poroste.
Pro koho je SwiftFill určen a komu se změna nevyplatí
Největší přínos mají firmy, jejichž software adresy aktivně využívá. Logistické, přepravní a servisní společnosti ověřují místa doručení, vyhledávají lokality a počítají vzdálenosti mezi zákazníky a provozovnami. Poskytovatelé internetového připojení a další infrastrukturní firmy na základě adresy zjišťují, zda mohou na daném místě svou službu nabídnout.
Smysl má změna také u internetových obchodů s vlastním technologickým řešením a individuálními integracemi, kde přesnější doručovací údaje znamenají méně chyb v objednávkách, méně oprav a nižší administrativní zátěž. Další skupinou jsou vývojáři a provozovatelé informačních systémů, kteří adresní funkce zapojují do webových aplikací, rezervačních systémů a interních nástrojů. Pro malé internetové obchody na hotových šablonových platformách, kde je našeptávání už součástí řešení, naopak změna smysl nemá, a SwiftFill je proto určen především těm, kdo provozují vlastní software.
Případová studie ukazuje, kde úspora skutečně vzniká
Praktický dopad popisuje případová studie o službě Stěhuju.cz, která využívá adresní a navigační služby pro místo vyzvednutí, doručení a plánování stěhování. Při přechodu z řešení od Google byl SwiftFill nasazen jako levnější alternativa a zapojen do stávajícího systému. Cílem je úspora až 30 % nákladů na adresní API a statistiky z dosavadního provozu naznačují úsporu přibližně v této výši.
Z toho plyne několik jednoduchých závěrů. Našeptávání adres není drobnost ve formuláři, ale výsledek technologické infrastruktury, jejíž provoz něco stojí. Firma s vlastními digitálními produkty může za tuto infrastrukturu platit víc, než je nutné, a existuje alternativa, která přináší srovnatelný výsledek bez budování vlastního řešení. Případová studie tak naznačuje, že úsporu nepřináší zásah do funkcí, ale výměna dodavatele neviditelné části systému.