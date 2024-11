Budoucnost zpracování dokumentů s AI

Specializované týmy z R&D Konica Minolta již mnoho let pracují například na vývoji Intelligent Information Management (IIM) platformy, která organizacím všech velikostí pomáhá prostřednictvím AI realizovat různé scénáře automatizovaného zpracování dokumentů. Platforma IIM obsahuje množství back-end služeb, které umožňují využívat služby Azure AI Document Intelligence a Azure OpenAI Service. Kromě toho nabízí IIM i službu post-processingu, jejímž cílem je zpřesnit výsledky extrakce zejména s ohledem na lokální specifika.

Ze skeneru rovnou do Microsoft 365

Konica Minolta nedávno představila také revoluční řešení General Documents AI, které propojuje skenované dokumenty s platformou Microsoft 365 a Power Platform. Toto řešení výrazně zrychluje práci s dokumenty a zvyšuje produktivitu uživatelů.

General Documents AI funguje na principu vytěžování dokumentů, tedy rozpoznání obsažených údajů a jejich následném využití v rámci navazujících systémů. Po naskenování je dokument automaticky odeslán do IIM platformy, která využívá prostředky a modely Microsoft Azure AI Document Intelligence a Azure OpenAI Service. Služba shrne obsah dokumentu do krátké anotace, identifikuje typ dokumentu a podle něj i extrahuje relevantní metadata. V případě smlouvy to mohou být například čísla smluv, smluvní strany, předmět smlouvy, v případě životopisů pak kontaktní údaje uchazečů o zaměstnání, jejich zkušenosti a předchozí role.

„General Documents AI je skutečně revoluční nástroj, který umožňuje firmám efektivněji spravovat a analyzovat dokumenty. Díky integraci s Microsoft 365 mohou uživatelé snadno sdílet získané informace a odkazy na původní dokumenty přímo v prostředí Teams a SharePoint Online, což výrazně zvyšuje jejich produktivitu," řekl Lukáš Plšek, technický expert na Power Platform a AI z Konica Minolta.

Vojtěch Badin, technický konzultant pro Microsoft 365 a Power Platform, doplňuje: „Po naskenování dokumentů uživatelé ve většině případů sken potřebují někde uložit nebo někomu nasdílet. S General Documents AI dokážeme nastavit, kam se různé typy dokumentů mají automaticky ukládat. Nasdílet dokument s informacemi vygenerovanými AI kolegovi je pak záležitost jednoho kliknutí. Služba tedy výrazně zjednodušuje uživatelům práci.“

General Documents AI jako nástroj k podpoře adopce Microsoft 365

Služba General Documents AI nejenže zrychluje práci s dokumenty, ale také podporuje obecné využívání platformy Microsoft 365.

„Mnoho organizací stále preferuje zastaralý způsob skenování dokumentů do e-mailu, což z pohledu moderní spolupráce není efektivní řešení. Uživatele takto nastavený proces vede do emailu a vlastně ho nutí s emailem pracovat, i když email a dokumenty v jeho přílohách už dávno nepatří mezi efektivní nástroje pro spolupráci, sdílení dokumentů či komunikaci s kolegy, partnery i zákazníky. Z toho důvodu dokumenty automaticky směřujeme do Microsoft Teams a zaměstnancům tak pomáháme zbavit se rutiny využívání emailu pro tento typ sdílení informací.“ uvedl Michal Hanko, Business Development Manager pro služby Microsoftu v Konica Minolta, a dodal: „General Documents AI je proto praktickým nástrojem pro firmy, které chtějí plně využít výhod cloudových technologií Microsoft 365.“