Chcete začít kariéru v IT? Rozmyslete si to ale pořádně

Jaká je dnes situace lidí, kteří chtějí vstoupit do IT odvětví? Je to lepší než před pár lety? Co čeká celé odvětví, IT kandidáty a vůbec trh práce v příštích letech?

Začátky v IT v MINULOSTI. Co říkají data?

Začněme tím, co uchazeči vlastně od práce v technologickém světě očekávají. Nejčastěji uváděné odpovědi v průzkumu portálu s nabídkami pracovních pozic v IT No Fluff Jobs jsou:

flexibilní přístup společnosti: práce na dálku, pohyblivá pracovní doba, různé typy smluv/spolupráce,

vyšší výdělky už na začátku kariéry,

možnost rozvoje,

slibné výhledy do budoucna.

Realita do značné míry tyto požadavky splňuje. Má to však jeden malý zádrhel: nejprve se musíte něco opravdu naučit a práci si najít. Zatímco možnosti, jak se dnes IT naučit jsou dnes obrovské, dohánění a (samo)učení v tomto odvětví může být náročnější. Za posledních několik let byl podíl pracovních nabídek pro začátečníky na všech pracovních nabídkách:

v roce 2019: 12 %,

v roce 2020: 4,9 %,

v roce 2021: 7,73 %.

Firmy hledaly a stále hledají především zkušené specialisty, a to platí dvojnásob v případě vývojářských pozic. A jaké že byly výdělky? I na to máme Z No Fluff Jobs data:

V roce 2020 činil rozsah nabízené mzdy na juniorských pozicích 21 600 – 37 800 korun čistého pro živnostníky a 21 600 – 33 500 Kč hrubého pro zaměstnanecký poměr.

V roce 2021 se výdělky juniorů zvýšily. Rozsah byl 29 200 – 45 400 korun netto pro živnostníky a 29 500 – 40 500 korun hrubého pro pracovní smlouvu.

Spolu s výdělkem rostou i požadavky. Dovednosti, které stačily před 3 lety, jsou dnes ve většině případů nedostačující. Na 67 % kandidátů uvádí, že požadavky na juniorské pozice jsou příliš vysoké.

Chci změnit obor HNED

Průzkumy ukazují, že více než 50 % respondentů zvažuje změnu z jejich současné kariéry na kariéru v IT. Dnes se tedy o jednu nabídku pere mnoho uchazečů, kteří mají mnohdy výrazně odlišné dovednosti. Je proto důležité předat recruiterům veškeré důležité informace o vás a vašich schopnostech. K tomu slouží TECH PROFILE, který náborářům ukáže vaše portfolio, specializace, soft skills, technologický stack a další.

Pokud chcete začít v IT, musíte být připraveni být proaktivní. Mnoho odeslaných životopisů, nedostatečný počet nabídek a relativně vysoké vstupní překážky se můžou zdát nepřekonatelné. Vydržte, nejsou!

Vezměte si například čistě technické dovednosti. Svět technologií je o pár kroků před námi všemi, a dokonce i specialisté, kteří v oboru už pracují, se musejí neustále učit novým věcem. Pokud by tak nečinili, rozjel by se vlak, do kterého by těžko naskakovali zpátky. Vysokoškolské vzdělání v IT je dobrý začátek, ale rozhodně není jedinou efektivní metodou, jak v IT začít. Důkaz? Například až 55 % žen v IT nestudovalo informační technologie ani příbuzné obory. Pokud se chcete vzdělávat, můžete využít nespočet způsobů, od pročítání specializovaných fór, YouTube tutoriálů nebo masterclass kurzů.

Zpět do budoucnosti. Chci změnit kariéru, protože IT je odvětví zítřka

Stále víc lidí chce přejít do IT a není divu – boom v technologickém průmyslu způsobený pandemií vytvořil obrovskou poptávku a příslib stabilního zaměstnání. Dá se ale ještě mluvit o boomu v současné době ztrát technologických gigantů? Co bude příští rok? Za dva, za tři?

Křišťálovou kouli nemáme, ale máme spolehlivá data. V roce 2020 Světové ekonomické fórum oznámilo, že každý druhý člověk bude nucen během několika let změnit svou profesní dráhu. Rychlá automatizace může totiž nahradit až 85 milionů pracovních míst.

Na druhou stranu vzniknou (nebo vlastně už vznikají) nová povolání, která můžou být příležitostí k novému začátku. Zdá se, že i když se rychlý pandemický vývoj technologií nyní zpomalil, obrovské změny, k nimž během této doby došlo, již nelze vrátit zpět. K tomu přidejte neochvějnou poptávku po zkušenějších specialistech a můžete být v klidu – o práci v IT nouze nebude.