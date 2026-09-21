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Chraňte své webové aplikace za 10 minut se SafeLine WAF

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vytvořeno pomocí AI
Autor: Vytvořeno pomocí AI
Bezplatný WAF provozovaný na vlastní infrastruktuře, který pomocí sémantické analýzy blokuje SQL injection, XSS a boty.

Pokud provozujete webové stránky, někdo se do nich právě teď pravděpodobně pokouší proniknout. Boti procházejí vaše formuláře a automatizované nástroje zahlcují přihlašovací stránky pomocí payloadů využívajících SQL injection a XSS. Webový aplikační firewall (WAF) většinu těchto útoků zastaví a můžete jej mít spuštěný během přibližně deseti minut.

Tento článek představuje SafeLine, bezplatný WAF provozovaný na vlastní infrastruktuře. Funguje před vašimi stávajícími službami, filtruje škodlivý provoz a umožňuje vám sledovat, co na vaše aplikace přichází. Bez cloudového účtu, bez účtování za jednotlivé požadavky a bez vendor lock-inu.

Co je SafeLine?

SafeLine je WAF, který provozujete na vlastním serveru nebo virtuálním stroji. Personal Edition je zdarma a podporuje až 10 aplikací a přibližně 800 požadavků za sekundu. Funguje jako reverzní proxy: svou doménu nasměrujete na SafeLine a ten následně předává čistý provoz na váš skutečný backend bez ohledu na to, jaké řešení již používáte.

CyberServal SafeLine WAF

Autor: CyberServal SafeLine WAF

Protože je SafeLine provozován na vlastní infrastruktuře, váš provoz neopouští vaše prostředí. Máte tak kontrolu nad tím, kde jsou uloženy logy a kdo k nim má přístup. To je důležité zejména v rámci požadavků na compliance.

Proč instalace zabere jen deset minut?

SafeLine je distribuován jako Docker Compose stack, takže není nutné nic kompilovat ze zdrojových kódů. Instalace se provádí jediným příkazem:

bash -c

Po dokončení instalace otevřete konzoli na adrese https://your-server-ip:9443, nastavíte heslo a můžete začít. Přidání webu je také jednoduché: zadáte svou doménu, nakonfigurujete backend a SafeLine ji začne chránit v režimu detekce a zaznamenávání.

To je celá konfigurace. Nejsou potřeba žádné kernelové moduly, nastavování hluboké inspekce paketů ani složité řešení certifikátů. Pokud chcete používat HTTPS, SafeLine si poradí i s tím.

CyberServal SafeLine WAF

Autor: CyberServal SafeLine WAF

Co SafeLine skutečně blokuje?

SafeLine ve výchozím nastavení pokrývá hlavní webová rizika z OWASP Top 10, včetně:

  • SQL injection a NoSQL injection
  • Cross-site scripting, známého také jako XSS
  • vzdáleného spuštění kódu a command injection
  • path traversal a file inclusion
  • běžných botů, skenerů a pokusů o credential stuffing
  • CC floodů a neobvykle vysokého počtu požadavků
  • request smugglingu a zneužití na úrovni protokolu

K dispozici je také omezení rychlosti požadavků (rate limiting), řízení přístupu podle IP adres a cest a autentizace uživatelů.

Sémantická analýza, nejen signatury

Právě v tom se SafeLine odlišuje od běžného ModSecurity. Tradiční WAFy porovnávají požadavky s rozsáhlými seznamy regulárních výrazů. To funguje, dokud útočník nezmění podobu payloadu nebo dokud legitimní požadavek náhodou neobsahuje řetězec, který vypadá jako útok a způsobí falešný poplach.

Engine SafeLine každý požadavek sémanticky analyzuje a vyhodnocuje, zda je jeho záměr škodlivý. V benchmarku BlazeHTTP SafeLine detekoval přibližně 71,6 % útočných payloadů při míře falešně pozitivních výsledků 0,07 %. Naproti tomu vyladěný ModSecurity s OWASP CRS dosáhl detekce 69,7 %, ale s výrazně vyšší mírou falešně pozitivních výsledků. Základní bezplatná konfigurace Cloudflare zachytila přibližně 10,7 %.

Praktickým výsledkem je méně zbytečných blokací legitimních uživatelů a zároveň vyšší úspěšnost při zachytávání skutečných útoků.

CyberServal SafeLine WAF

Autor: CyberServal SafeLine WAF

Pro koho je SafeLine vhodný?

SafeLine dobře zapadá do několika typických scénářů:

  • jednotliví vývojáři a uživatelé provozující vlastní služby
  • malé týmy provozující interní dashboardy, API nebo portály
  • agentury, které spravují více webů svých klientů z jednoho místa
  • organizace s přísnými požadavky na compliance nebo datovou lokalizaci, které potřebují uchovávat svá data ve vlastní infrastruktuře místo cloudu
  • Pokud vám bezplatná Personal Edition přestane stačit, placené tarify nabízejí podporu většího počtu aplikací, pokročilé funkce a technickou podporu. Upgradujte pouze tehdy, když ji skutečně potřebujete.

Jak začít

Stručně řečeno:

  1. Připravte si menší Linux server (1 CPU, 1 GB RAM, 5 GB diskového prostoru).
  2. Spusťte instalační příkaz a poté otevřete konzoli na portu 9443.
  3. Přidejte svůj první web a nasměrujte DNS na server se SafeLine.

Dokumentace obsahuje podrobný postup všech kroků.

K nasazení skutečného WAF před vaše aplikace nemusíte být bezpečnostní expert. SafeLine vám poskytne vlastní bezpečnostní vrstvu, která blokuje útoky, jež už nyní plní vaše logy, a její nasazení zabere jen několik minut. Pokud jste nasazení WAF dosud odkládali, může jít o jednoduchý první krok ke zvýšení bezpečnosti vašich webových aplikací.

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