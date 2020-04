 »   »  Cisco ve spolupráci s Root.cz přináší TechClub, technologické online přednášky zdarma

Cisco přináší sérii technicky zaměřených přednášek, které se budou týkat témat souvisejících s architekturou sítí, datovými centry, řešeními pro IT bezpečnost, infrastrukturou pro cloudové služby, IoT nebo systémy pro spolupráci uživatelů.

Některé jsou zaměřeny na designový návrh, jiné na konkrétní implementace včetně praktických příkladů a živých demo ukázek, nebo na aktuální trendy v oboru. Vždy se světovým know-how, ale přizpůsobené a využitelné v lokálních podmínkách. Účastníci tak získají cenné informace, které by se často dozvěděli jen v rámci placených školení. Zároveň mají možnost do semináře aktivně vstupovat se svými dotazy nebo komplikovanější záležitosti probrat v dedikovaném Webex Teams prostoru.

Webináře pro vás vedou špičkoví specialisté ve svém oboru, kteří mají za sebou desítky různých implementací i teoretické znalosti doložené řadou certifikací. Na své si tak přijdou jak jednotliví IT specialisté, tak administrátoři nebo návrháři. Zkrátka všichni, kteří řeší nějaký aktuální problém, plánuji nebo redesignují své IT řešení, nebo chtějí mít jen aktuální informace, dokonalý přehled nad svým IT systémem a umět vše vysvětlit šéfovi.

Správa síťové on-premise infrastruktury z cloudu

Webinář se věnuje možnostem snadné správy veškeré End-to-End infrastruktury z centrálního cloudového dashboardu. Dozvíte se, jak rychle v rámci minut nasazovat hardwarové prvky, jak je spravovat, řídit jejich bezpečnost a aplikační služby nebo jak využít stávající integrace bezpečnostních služeb AMP, Snort IPS, Umbrella, ISE a další.

Provede vás možnostmi nastavení bezdrátové části sítě, pokročilými analytickými nástroji, nebo jejím zabezpečením. Ukáže scénáře pro bezpečné připojení uživatelů k firemní síti včetně toho vzdáleného, které je dnes více než aktuální. Dojde i na ukázku dashboardu pro správu sítě a výhod plynoucích z cloudového prostředí, jako je Zero Touch Provisioning, tedy automatická propagace nastavení, možnost troubleshootingu na dálku nebo nastavení VPN pomocí dvou kliků. Ve webináři se přesvědčíte, že i z případné karantény tak nemusí být možnosti správy infrastruktury nijak omezené a hlavně, jak na to.

Monitoring a optimalizace chodu aplikací

Bezproblémový chod aplikací je základním požadavkem uživatelů a tedy i vlastníků aplikací a ostatních zaměstnanců IT oddělení. Aplikace jsou dnes totiž důležitější, než kdy jindy – potřebujeme proto performance a user „experience“ monitoring a rychlé řešení potenciálních incidentů, aby nedocházelo k výpadkům, které by mohly mít negativní byznysové dopady. Podívejte se ve webináři, jak na integrovaný monitoring od infrastruktury až po aplikační kód nebo chování aplikace v browseru uživatele – end to end kontext je totiž klíčový pro rychlé řešení problémů

Víte, jak udělat provozní aplikační monitoring a nalézt příčinu problému nebo jak efektivně monitorovat a optimalizovat zdroje ve fyzické i virtuální infrastruktuře i ve veřejných cloudech? To se dozvíte v tomto webináři.

Termíny a témata dalších webinářů jsou následující:

7. duben 2020 – Best practices při používání nástrojů na spolupráci on-line – podrobnosti a registrace 9. duben2020 – Technologie SD-WAN pro budování moderních pobočkových sítí – podrobnosti a registrace 14. duben 2020 – Vzdálené přístupy VPN a integrace s vícefaktorovým ověřováním uživatele – podrobnosti a registrace 16. duben 2020 – Správa distribuovaných výpočetních prostředí od primárních datových center přes cloud až po edge lokace – podrobnosti a registrace

